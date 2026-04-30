Oljepriset på krigsnivå efter Trumps nya Iran-hot

Oljepriset på fyraårshögsta

Oljepriset stiger nu kraftigt till följd av risken för en eskalering av spänningarna till ett nytt, regelrätt krig i Mellanöstern.

Terminerna för Brent råolja med leverans i juni stiger med 6,84 procent på torsdagen till 126,10 dollar fatet.

Den amerikanska WTI-oljan ökar med 3,14 procent till 110,24 dollar per fat.

Det uppger CNBC och berättar med hänvisning till LSEG-data att oljepriset därmed når sin högsta topp sedan början av 2022.

ANNONS

Trump: Inget mer Mr Nice Guy

I ett inlägg i går, onsdag, på Truth Social hotar Trump Iran med att det är bäst att landet blir ”smart snart”.

Trump-inlägget åtföljdes av en AI-generad bild på Trump där han håller en pistol med explosioner i bakgrunden och med texten: ”INGET MER MR: NICE GUY!”

”Trump har slitit bort den trygghetsfilt som marknaden klamrade sig fast vid – hoppet om att kriget snart skulle ta slut. Handlare tvingas nu konfrontera en mycket fulare verklighet: båda sidor tror fortfarande att de vinner, ingen av sidorna har ett tydligt incitament att förhandla, och energipriserna börjar stiga allt högre”, säger Robert Rennie, chef för råvaruanalys på Westpac Banking Corp, till Bloomberg.

Enligt WSJ har Trump-administrationen uppmanat andra länder att gå med i en internationell koalition för att göra det möjligt för fartyg att navigera i Hormuzsundet. Tidningen refererar till till ett internt utrikesdepartementsmeddelande som skickades till amerikanska ambassader på tisdagen.

Läs mer: Hegseth: Om Iran inte sköter sig återupptar vi kriget DagensPS

Läs även: Trumps hot: ”En civilisation kommer att dö” Realtid