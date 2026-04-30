Oljepriset på krigsnivå efter Trumps nya Iran-hot
Risken ökar för att kriget blossar upp på nytt sedan USA:s president Donald Trump utfärdat order om förlänga blockaden mot Iran.
Oron växer för att den väpnade konflikten mellan USA och Iran återupptas till följd av eskaleringen av den amerikanska blockaden mot iranska hamnar, berättar The Wall Street Journal (WSJ).
Kärnvapnen brickan i spelet
Trump förkastar Irans förslag att öppna Hormuzsundet. Han går inte med på att kärnvapenförhandlingarna skjuts upp.
Enligt Axios, som hänvisar till två källor, skulle USA:s centralkommando ta fram planer på eventuella militära åtgärder på nytt mot Iran.
”Informationen signalerar att Trump allvarligt överväger att återuppta större stridsoperationer, antingen för att försöka bryta dödläget i förhandlingarna eller för att utdela ett sista slag innan kriget avslutas”, skriver Axios.
Oljepriset på fyraårshögsta
Oljepriset stiger nu kraftigt till följd av risken för en eskalering av spänningarna till ett nytt, regelrätt krig i Mellanöstern.
Terminerna för Brent råolja med leverans i juni stiger med 6,84 procent på torsdagen till 126,10 dollar fatet.
Den amerikanska WTI-oljan ökar med 3,14 procent till 110,24 dollar per fat.
Det uppger CNBC och berättar med hänvisning till LSEG-data att oljepriset därmed når sin högsta topp sedan början av 2022.
Trump: Inget mer Mr Nice Guy
I ett inlägg i går, onsdag, på Truth Social hotar Trump Iran med att det är bäst att landet blir ”smart snart”.
Trump-inlägget åtföljdes av en AI-generad bild på Trump där han håller en pistol med explosioner i bakgrunden och med texten: ”INGET MER MR: NICE GUY!”
”Trump har slitit bort den trygghetsfilt som marknaden klamrade sig fast vid – hoppet om att kriget snart skulle ta slut. Handlare tvingas nu konfrontera en mycket fulare verklighet: båda sidor tror fortfarande att de vinner, ingen av sidorna har ett tydligt incitament att förhandla, och energipriserna börjar stiga allt högre”, säger Robert Rennie, chef för råvaruanalys på Westpac Banking Corp, till Bloomberg.
Enligt WSJ har Trump-administrationen uppmanat andra länder att gå med i en internationell koalition för att göra det möjligt för fartyg att navigera i Hormuzsundet. Tidningen refererar till till ett internt utrikesdepartementsmeddelande som skickades till amerikanska ambassader på tisdagen.
