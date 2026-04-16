En vapenvila har slutligen kommit till stånd, meddelade Donald Trump under onsdagskvällen. Men USA fortsätter att sätta press på Iran.
Hegseth: Om Iran inte sköter sig återupptar vi kriget
Under onsdagskvällen kom beskedet: det blir en tio dagars vapenvila mellan USA och Iran.
Ändå skärper USA tonen i konflikten med Iran och signalerar beredskap att återuppta militära operationer om förhandlingar inte leder till en uppgörelse.
Uttalandet från försvarsminister Pete Hegseth kommer samtidigt som Washington trappar upp ekonomiska och militära påtryckningar mot Teheran.
Bredare blockad
Enligt Pentagon står amerikanska styrkor redo att agera snabbt om diplomatiska ansträngningar misslyckas.
Parallellt har USA utvidgat sin blockad mot iransk sjöfart, som nu omfattar samtliga iranska fartyg samt redan sanktionerade enheter oavsett var de befinner sig.
Åtgärden syftar till att ytterligare begränsa Irans ekonomiska handlingsutrymme och pressa landets ledning tillbaka till förhandlingsbordet, skriver Financial Times.
Medling pågår
Den ökade pressen sker i ett känsligt läge där försök till medling pågår. Asim Munir har nyligen besökt Teheran i ett försök att bana väg för nya samtal mellan parterna.
Pakistan har erbjudit sig att fungera som mellanhand, men något datum för återupptagna direkta förhandlingar har ännu inte fastställts.
Samtidigt kompliceras situationen av parallella konflikter i regionen. Spänningarna mellan Israel och den libanesiska milisen Hizbollah har blivit en central fråga i de bredare försöken att nå en uppgörelse.
Stridigheterna riskerar att dra in fler aktörer och försvåra en diplomatisk lösning.
Avgörande utveckling
Även president Donald Trump har engagerat sig i de pågående kontakterna och uppges arbeta för att få till samtal mellan regionala ledare.
Fokus ligger på att minska spänningarna och undvika en ytterligare eskalering som kan få omfattande konsekvenser för både säkerhet och energimarknader.
Konflikten har redan påverkat stabiliteten i Mellanöstern och skapat osäkerhet på globala marknader. En återgång till öppna strider mellan USA och Iran skulle kunna få betydande följdeffekter, inte minst för oljepriser och internationell handel.
Utvecklingen de kommande veckorna blir avgörande. Om diplomatin misslyckas ökar risken för en ny militär fas i konflikten, samtidigt som möjligheten till en förhandlingslösning fortfarande finns kvar men kräver snabba framsteg.
Läs mer: Gulf-länderna ägde världen – nu tvingas de prioritera. Realtid