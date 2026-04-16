Hegseth: Om Iran inte sköter sig återupptar vi kriget

Medling pågår

Den ökade pressen sker i ett känsligt läge där försök till medling pågår. Asim Munir har nyligen besökt Teheran i ett försök att bana väg för nya samtal mellan parterna.

Pakistan har erbjudit sig att fungera som mellanhand, men något datum för återupptagna direkta förhandlingar har ännu inte fastställts.

Samtidigt kompliceras situationen av parallella konflikter i regionen. Spänningarna mellan Israel och den libanesiska milisen Hizbollah har blivit en central fråga i de bredare försöken att nå en uppgörelse.

ANNONS

Stridigheterna riskerar att dra in fler aktörer och försvåra en diplomatisk lösning.

Avgörande utveckling

Även president Donald Trump har engagerat sig i de pågående kontakterna och uppges arbeta för att få till samtal mellan regionala ledare.

Fokus ligger på att minska spänningarna och undvika en ytterligare eskalering som kan få omfattande konsekvenser för både säkerhet och energimarknader.

Konflikten har redan påverkat stabiliteten i Mellanöstern och skapat osäkerhet på globala marknader. En återgång till öppna strider mellan USA och Iran skulle kunna få betydande följdeffekter, inte minst för oljepriser och internationell handel.

Utvecklingen de kommande veckorna blir avgörande. Om diplomatin misslyckas ökar risken för en ny militär fas i konflikten, samtidigt som möjligheten till en förhandlingslösning fortfarande finns kvar men kräver snabba framsteg.

Läs mer: Gulf-länderna ägde världen – nu tvingas de prioritera. Realtid