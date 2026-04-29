Ukraina i konflikt med Israel: "Vi förbereder sanktioner"

Lossade nästan 44 000 ton vete

Tidigare i april lade ett ryskt bulkfartyg, Abinsk, till i Haifa med en last på nästan 44 000 ton stulet ukrainskt vete, vilket Ukraina påpekade i ett skarpt uttalande till Israel.

Den israeliska tidningen Haaretz har dessutom visat att minst fyra leveranser att stulet ukrainskt spannmål lossats i Israel i år, refererar Kyiv Independent.

Ukraina varnar nu för ”diplomatiska konsekvenser” om Israel fortsätter tillåta denna trafik.

Man har kallat upp den israeliska ambassadören, Michael Brodsky, för att kräva åtgärder mot fartyg som vill lossa stulet ukrainskt spannmål, sade utrikesminister Andrij Sybiha i måndags.

”Svårt att förstå Israel”

”Det är svårt att förstå Israels brist på lämpligt svar på Ukrainas legitima begäran angående det tidigare fartyget som levererade stulna varor till Haifa”, kommenterade Sybiha.

Israels kommentar hittills har varit via sin utrikesminister Gideon Saar som samma dag svarade Sybiha att diplomatiska förbindelser mellan vännationer inte bör föras via sociala medier eller media.

Ukrainska tjänstemän menar att Israel, liksom alla stater med fungerande hamnkontroller, är fullt kapabla att identifiera både de fartyg som lägger till i dess hamnar och arten av deras leveranser.

Israels utrikesminister Gideon Saar kommenterar inte mer än att diskussioner mellan vänländer inte bör föras via sociala medier eller media. (Foto: Darko Vojinovic/AP-TT)

”Bryter mot Israels egen lag”

”Ryssland beslagtar systematiskt spannmål från tillfälligt ockuperat ukrainskt territorium och organiserar export av sådant spannmål. Sådana transaktioner bryter mot staten Israels egen lagstiftning”, sade Zelenskyj tisdag.

”Ukraina har vidtagit alla nödvändiga åtgärder via diplomatiska kanaler för att förhindra sådana incidenter. Vi ser dock att man nu låtit bli att stoppa ytterligare ett sådant fartyg. Jag instruerade utrikesministeriet att informera alla partners till vår stat om situationen”, tillade han sedan.

Ukrainas president gjorde även en markering tidigare i år, genom att utelämna Israel från sin rundresa i Mellanöstern.

Den resan handlade om att fördjupa säkerhetssamarbetet med länder i regionen utifrån de iranska flyganfall som nu sker, men inkluderade alltså inte Israel.

