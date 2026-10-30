Källor: Ukraina pausar anfall mot rysk energi

Den inofficiella pausen ska, enligt tidningens uppgifter, ha inletts redan i början av förra veckan och väntas pågå åtminstone till efter det amerikanska mellanårsvalet som hålls på tisdagen.

Efter påtryckningar från USA har Ukraina pausat sina attacker mot ryska oljeraffinaderier, uppger flera källor med insyn för The Wall Street Journal.

Den inofficiella pausen ska, enligt tidningens uppgifter, ha inletts redan i början av förra veckan och väntas pågå åtminstone till efter det amerikanska mellanårsvalet som hålls på tisdagen.