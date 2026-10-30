Källor: Ukraina pausar anfall mot rysk energi
Efter påtryckningar från USA har Ukraina pausat sina attacker mot ryska oljeraffinaderier, uppger flera källor med insyn för The Wall Street Journal.
Den inofficiella pausen ska, enligt tidningens uppgifter, ha inletts redan i början av förra veckan och väntas pågå åtminstone till efter det amerikanska mellanårsvalet som hålls på tisdagen.
Uppgifterna kommer i kölvattnet av president Donald Trumps ökade press på Ukraina att upphöra med anfall mot ryska gas- och oljeanläggningar, vilka han hävdar driver upp de skenande bränslepriserna globalt. Experter på området pekar däremot på USA:s krig i Iran som orsak, skriver WSJ.
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har tidigare uppgett att landet vill ha utökat skydd för sina egna energianläggningar, som återkommande är föremål för ryska attacker, i utbyte mot att upphöra med angreppen mot Ryssland.