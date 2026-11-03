Spionvarning i 99 länder – Tyskland utgår från hackade iPhones

– Man måste utgå från att enheterna kan vara angripna. Myndigheterna utreder för fullt vad som har hänt, och de drabbade får information och stöd, sa Kornelius på måndagen.

Han ville inte svara på om förbundskansler Friedrich Merz är en av mottagarna. Enligt inrikesministeriet har varningen gått till ”olika offentliga personer, också ledamöter av förbundsdagen”, och till privatpersoner.

Om telefonerna verkligen har hackats är ännu oklart. Apple skickar varningen när bolaget bedömer att användaren varit måltavla för ett riktat angrepp och råder mottagarna att slå på funktionen Låst läge, men digitalministeriet påpekar att en sådan varning inte i sig bevisar ett intrång. Digitalminister Karsten Wildberger sa i tv-kanalen ARD att det än så länge bara går att spekulera i vad det handlar om.

– Men det oroar oss naturligtvis mycket, sa han.

Tidigare varningar har lett forskare till verkliga intrång. Efter Apples förra varningsvåg i augusti hittade Citizen Lab i Toronto bland annat Pegasus i en serbisk students telefon.

Bara telefonnumret behövdes

Enligt Financial Times utnyttjar angreppet en så kallad zero click-sårbarhet, där telefonen kan smittas utan ett enda klick från ägaren, och det räckte att angriparna kände till måltavlornas telefonnummer. Inrikesministeriet säger till nyhetsbyrån dpa att intrånget kan ha skett via ett manipulerat meddelande ”som inte ens behöver öppnas”.

Vem som står bakom har myndigheterna inte sagt. Inrikesministeriet beskriver programmet som ”kommersiellt utvecklad spionprogramvara som tidigare ofta använts på uppdrag av statliga aktörer mot enskilda, utvalda personer”, och tyska säkerhetskällor bedömer enligt Financial Times att angreppet nästan säkert har statligt stöd.

Mest känt av den sortens program är Pegasus från israeliska NSO Group, som kan läsa krypterade meddelanden och slå på telefonens mikrofon, men i det tyska fallet har inget program pekats ut.

ANNONS

Andra stora vågen sedan augusti

De tyska politikerna fick sina varningar i ett globalt utskick. Enligt texten i meddelandet, som flera mottagare har delat, gick varningen till utvalda användare i 99 länder. Det var elva veckor efter att Apple den 13 augusti varnade användare i 110 länder, och under de senaste åren har bolaget skickat sådana varningar till användare i fler än 150 länder.