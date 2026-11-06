Skattebetalarna finansierar vapen – men beställningarna går till andra länder

Sydkorea stärker ställningen genom vapen

Särskilt Sydkorea har stärkt sin ställning genom stora försvarskontrakt med bland annat Polen, som köper stridsvagnar, artilleri och stridsflygplan från landet.

För Europas försvarsindustri innebär utvecklingen en stor utmaning. Trots rekordstora försvarsbudgetar går en betydande del av vapenimporten till utländska tillverkare, samtidigt som EU försöker minska sitt beroende av leverantörer utanför unionen.

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En stor del av pengarna går med andra ord till länder som USA, Israel och Sydkorea.

”Trots att europeiska försvarsföretag har ökat produktionen fortsätter länderna att importera amerikanska vapen, särskilt stridsflygplan och långdistansluftvärn”, säger Katarina Djokic, forskare vid SIPRI program för vapenöverföringar, i ett pressmeddelande.

Vill inte stöta sig med Trump

Ett land som Sydkorea har kunnat erbjuda relativt billig utrustning och snabba leveranser, enligt Djokic. För USA:s del handlar det också om att europeiska länder inte vill stöta sig med Trump.

”För importländerna erbjuder amerikanska vapen avancerad kapacitet och ett sätt att främja goda relationer med USA”, säger Pieter Wezeman, seniorforskare vid SIPRI.

Tuff konkurrens för Saab

Svenska försvarsbolag som Saab har gynnats av Europas rekordstora försvarssatsningar. Men samtidigt möter de hård konkurrens från amerikanska, sydkoreanska och israeliska vapentillverkare.

Saab har redan fått flera miljardkontrakt under 2026, bland annat en ubåtsbeställning från Polen värd omkring 47 miljarder kronor och en Gripenorder från Ukraina på nästan 25 miljarder kronor.

Saab drar in miljarder genom att sälja ubåtar till Polen. (Foto: Saab)

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Enligt företagets senaste kvartalsrapport har orderstocken vuxit till drygt 364 miljarder kronor. Under tredje kvartalet ökade den organiska försäljningen med runt 30 procent jämfört med samma period året innan.

Nu handlar det därför inte bara om att vinna nya kontrakt, utan också om att bygga ut produktionen tillräckligt snabbt för att kunna leverera det som redan har beställts.

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