Pentagons policychef Elbridge Colby ska ha sagt till en baltisk tjänsteman att ingen borde ”reta” ryssarna med hänsyn till europeiska uttalanden om att Ryssland är trängt som en råtta. Estlands premiärminister Kristen Michal kallade i september Vladimir Putin för en ”råtta i ett hörn”. Det framgår dock inte vilket uttalande Colby syftade på. Pentagon vill inte kommentera.

Det vill dock Estlands utrikesminister Margus Tsahkna som den 30 oktober 2026 sa till ERR att:

USA har inte lagt fram något officiellt förslag till oss om att vi på något sätt ska ändra vår utrikespolitik eller vår kommunikation.

Europa ska bära mer av försvaret

Pentagons översyn av närvaron i Europa inleddes i juli och väntas ta upp till sex månader. Målet är att Europa ska ta huvudansvaret för sitt konventionella försvar, enligt Colby, skriver Defense News.

Översynen kan leda till en kraftig neddragning, skriver Reuters. USA har redan aviserat att 5 000 personer ska flyttas från Tyskland, och tankesmedjan IISS bedömer att bristerna i Europas arméer sannolikt inte hinner åtgärdas före decennieskiftet, enligt Stars and Stripes.

Redan i fjol skrev Dagens PS att Pentagon skulle avveckla program som utbildar och utrustar arméerna längs Rysslands gräns, bland dem finns Baltiska säkerhetsinitiativet.