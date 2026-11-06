EU:s nya sanktioner – kraftigt ökade krav på svenska bolag

Bolagen kan finnas i Ryssland, men också i andra länder. För ett svenskt företag betyder det att en motpart kan vara sanktionerad utan att namnet syns på listan.

”Vi ser att risken flyttas från en enskild risk till en nätverksrisk”, säger hon.

Ägaren smittar bolaget

Ett bolag som ägs eller kontrolleras av en sanktionerad person räknas som indirekt sanktionerat, enligt Papadimitropoulou. Ägarandelen behöver inte vara över 50 procent, eftersom det räcker att den listade personen har makten att styra bolaget.

”Du kanske gör affärer med ett företag som inte verkar vara direkt sanktionerat. Men om det har en ägare som faktiskt är sanktionerad kan det företaget drabbas indirekt”, säger hon.



Den andra delen av nätverket är kundens kunder. ”Det finns även risker att nya bolag byggs upp i tredjeländer och används som mellanled för vidareexport till Ryssland, bland annat via Turkiet, Georgien, Förenade Arabemiraten och flera andra länder”, säger hon.

Riksrevisionen började i september granska hur svenska varor ändå når Ryssland via bland annat Kazakstan och Turkiet.

Riksrevisionen inleder en granskning av hur Sverige genomför sanktionerna mot Ryssland och Belarus. Bakgrunden är tecken på att vissa sanktioner kringgås systematiskt, uppger myndigheten. ”Vi vill ta reda på om regeringen säkerställt att myndigheternas uppdrag är tydligt definierade och om myndigheterna arbetar effektivt för att se till att sanktionerna efterlevs”, säger riksrevisor Christina Gellerbrant Hagberg. Foto: Riksrevisionen press

Följderna kan bli hårda för den svenska säljaren. Sedan juni 2025 kan grovt sanktionsbrott ge upp till sex års fängelse.

Säkerhetspolisen utreder två män misstänkta för grovt sanktionsbrott efter att verkstadsprodukter förts ut ur Sverige med den ryska militärindustrin som misstänkt slutanvändare.

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En av dem, en företagsledare från Västsverige, greps i maj, och båda nekar till brott. Papadimitropoulou påpekar att det också finns en risk att företaget inte får behålla sina exporttillstånd.