Israelisk bomb skakar Qatar

Attacken genomfördes samtidigt som förhandlingar om vapenvila pågick i staden, enligt uppgifter i flera medier.

Israel bekräftar attacken

Vittnen i i Qatars huvudstad Doha hörde flera explosioner under tisdagen. Enligt det israeliska försvaret (IDF) genomfördes en riktad attack mot Hamas ledarskikt.

IDF uppgav att dessa personer varit direkt ansvariga för attacken den 7 oktober och för att ha fortsatt leda organisationens militära operationer. Det rapporterar Newsweek.

Enligt en källa inom Hamas, citerad av Al Jazeera, deltog delegationen i Doha i samtal om ett amerikanskt förslag till vapenvila.

DN rapporterar att attacken skedde under dessa förhandlingar. Samtidigt uppger Al Arabiya att Hamas chefsförhandlare Khalil al-Hayya dödades i attacken.

Enligt uppgifter till israeliska Channel 12 ska USA:s president Donald Trump ha gett grönt ljus inför attacken.

