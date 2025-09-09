Dagens PS
Israelisk bomb skakar Qatar

Rök stiger efter en explosion i Doha, Qatar, på tisdagen den 9 september 2025.
Rök stiger efter en explosion i Doha, Qatar, på tisdagen den 9 september 2025. (Foto: AP)
Uppdaterad: 09 sep. 2025Publicerad: 09 sep. 2025

Explosioner rapporterades i Doha på tisdagen. Enligt Newsweek säger Israel att attacken var riktad mot Hamasledare.

Attacken genomfördes samtidigt som förhandlingar om vapenvila pågick i staden, enligt uppgifter i flera medier.

Israel bekräftar attacken

Vittnen i i Qatars huvudstad Doha hörde flera explosioner under tisdagen. Enligt det israeliska försvaret (IDF) genomfördes en riktad attack mot Hamas ledarskikt.

IDF uppgav att dessa personer varit direkt ansvariga för attacken den 7 oktober och för att ha fortsatt leda organisationens militära operationer. Det rapporterar Newsweek.

Enligt en källa inom Hamas, citerad av Al Jazeera, deltog delegationen i Doha i samtal om ett amerikanskt förslag till vapenvila.

DN rapporterar att attacken skedde under dessa förhandlingar. Samtidigt uppger Al Arabiya att Hamas chefsförhandlare Khalil al-Hayya dödades i attacken.

Enligt uppgifter till israeliska Channel 12 ska USA:s president Donald Trump ha gett grönt ljus inför attacken.

Qatar fördömer

Qatars utrikesdepartement har fördömt attacken och kallade den en kriminell aggression som bryter mot internationell lag och hotar säkerheten för både qatarier och utlänningar i landet.

“Det kriminella övergreppet är ett brott mot alla internationella lagar och ett allvarligt hot mot qatarernas och invånarnas säkerhet. Ministeriet bekräftar att det inte kommer att tolerera detta vårdslösa israeliska beteende”, säger ministeriet enligt Al-Jazeera.

Saudiarabien ställer sig bakom Qatar

Saudiarabien varnar för ”allvarliga konsekvenser av Israels fortsatta kriminella överträdelser”.

Landet har i skarpa ordalag fördömt Israels attack mot Qatar och beskriver den som ”brutal israelisk aggression och en flagrant kränkning av den broderliga staten Qatars suveränitet”.

Man varnar också för ”de allvarliga konsekvenser som följer av den israeliska ockupationens ihärdiga kriminella överträdelser och dess uppenbara brott mot principerna i internationell rätt och alla internationella normer”, skriver Al Jazeera.

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

