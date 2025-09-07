Trump rasar mot EU: “Orättvist och diskriminerande” 

På fredagen meddelade EU-kommissionen att Google tvingas betala 2,95 miljarder euro (nästan 33 miljarder kronor) för att ha missbrukat sin dominerande ställning på marknaden för digital annonsering.

Enligt kommissionen har bolaget gynnat sina egna tjänster på bekostnad av konkurrenter, annonsörer och publicister.

Det är fjärde gången sedan 2017 som EU slår till mot Google i konkurrensfrågor. Den här gången handlar det om företagets annonsplattformar AdX och DFP, som kopplar ihop annonsörer och webbsidor.

Google har missbrukat sin dominerande ställning, konstaterar EU:s konkurrenskommissionär Teresa Ribera (Foto: Mahesh Kumar A./Thibault Camus/AP/TT)

EU:s konkurrenskommissionär Teresa Ribera konstaterade att Google nu måste föreslå lösningar inom 60 dagar.

“Vid det här laget verkar det som att det enda sättet för Google att effektivt lösa sin intressekonflikt är med en strukturell åtgärd, såsom att sälja en del av sin annonsverksamhet”, sa Ribera enligt Euronews.

Trump rasar mot EU

Men Trump är inte nöjd.

“Jag kommer att tala med Europeiska unionen”, sa han till journalister utanför Vita huset.

På plattformen Truth Social skrev Trump att boten var “väldigt orättvis” och “diskriminerande”.

“Vi kan inte låta detta hända med briljant och oöverträffad amerikansk uppfinningsrikedom och, om det gör det, kommer jag att tvingas starta en Section 301-process för att ogiltigförklara de orättvisa straffavgifter som tas ut av dessa amerikanska skattebetalande företag”, skrev Trump enligt CNBC.

Section 301 i den amerikanska handelslagen gör det möjligt för USA att införa egna strafftullar och andra motåtgärder mot länder vars åtgärder anses orättvisa mot amerikanska företag.