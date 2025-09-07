USA:s president Donald Trump går till attack mot EU efter att Google fått ännu en rekordbot. Samtidigt varnar han för att USA kan svara med hårda handelspolitiska åtgärder.
Trump rasar mot EU: “Orättvist och diskriminerande”
Mest läst i kategorin
Expert: Oljeolycka på Östersjön ”bara en tidsfråga”
Med skuggfartygen som fraktar rysk olja har Östersjön förvandlats till en tickande bomb för en svår oljeolycka, varnar sakkunnig. ”Det är bara en tidsfråga innan en tiomiljarders-oljeolycka inträffar. Vem får betala? Det blir sannolikt kuststaterna”, säger Michelle Wiese Bockmann, senior analytiker, till SVT. Enligt det maritima analysföretaget Windward skeppade minst 17 fullastade fartyg olja på …
Utländsk påverkan: "Bombmatta av propaganda"
Val i Norge på måndag. Allt tyder på att utländska krafter försöker påverka. ”Vi har flera fall vi är nyfikna på”, säger en forskare. Inför det norska stortingsvalet på måndag är det framför allt två faktorer som sticker ut i propagandan. Det ena är den av rika norrmän finansierade kampanjen mot förmögenhetsskatten, som Dagens näringsliv …
Svenskarna vill se EU växa – men ett land nobbas
Mer än hälften av EU:s medborgare vill se nya länder gå med i unionen. Det visar den senaste Eurobarometer-undersökningen. Särskilt starkt är stödet bland unga och i de nordiska länderna. Ska unionen öppna dörren för fler medlemmar? Länder som Ukraina, Moldavien och Montenegro väntar på besked. Samtidigt pågår en livlig debatt om både risker och …
Trump avvecklar militärt stöd till Baltikum och Europa
Den amerikanska administrationen kommer att dra ner på stödet till flera europeiska säkerhetsprogram, framförallt i Baltikum. Frågan är om det som är kvar räcker till USA kommer att fasa ut säkerhetsstödsprogram för europeiska arméer längs Rysslands gräns. Detta enligt källor som Financial Times varit i kontakt med. Enligt uppgifter ska Pentagon-tjänstemän i förr veckan informerat …
Experten: Kina kan nå 1 000 kärnvapen redan på 2030-talet
När Xi Jinping samlade Vladimir Putin och Kim Jong-Un vid militärparaden i Peking visades nya vapensystem upp. Samtidigt väntas Kinas kärnvapenarsenal fördubblas under 2030-talet. Kina har visat upp ett 20-tal nya vapensystem under en stor militärparad i Peking. Händelsen markerade 80-årsdagen av andra världskrigets slut, men budskapet handlade lika mycket om framtid och geopolitik, enligt …
På fredagen meddelade EU-kommissionen att Google tvingas betala 2,95 miljarder euro (nästan 33 miljarder kronor) för att ha missbrukat sin dominerande ställning på marknaden för digital annonsering.
Enligt kommissionen har bolaget gynnat sina egna tjänster på bekostnad av konkurrenter, annonsörer och publicister.
Det är fjärde gången sedan 2017 som EU slår till mot Google i konkurrensfrågor. Den här gången handlar det om företagets annonsplattformar AdX och DFP, som kopplar ihop annonsörer och webbsidor.
EU:s konkurrenskommissionär Teresa Ribera konstaterade att Google nu måste föreslå lösningar inom 60 dagar.
“Vid det här laget verkar det som att det enda sättet för Google att effektivt lösa sin intressekonflikt är med en strukturell åtgärd, såsom att sälja en del av sin annonsverksamhet”, sa Ribera enligt Euronews.
Läs mer: EU går till attack mot Google – “skadar tusentals företag”. Dagens PS
Trump rasar mot EU
Men Trump är inte nöjd.
“Jag kommer att tala med Europeiska unionen”, sa han till journalister utanför Vita huset.
På plattformen Truth Social skrev Trump att boten var “väldigt orättvis” och “diskriminerande”.
“Vi kan inte låta detta hända med briljant och oöverträffad amerikansk uppfinningsrikedom och, om det gör det, kommer jag att tvingas starta en Section 301-process för att ogiltigförklara de orättvisa straffavgifter som tas ut av dessa amerikanska skattebetalande företag”, skrev Trump enligt CNBC.
Section 301 i den amerikanska handelslagen gör det möjligt för USA att införa egna strafftullar och andra motåtgärder mot länder vars åtgärder anses orättvisa mot amerikanska företag.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Apple pekas också ut
Trump riktade även kritik mot EU:s behandling av Apple.
Han menade att EU “pressat miljarder dollar” ur företaget i form av skatter och böter. Han pekade särskilt på en dom från 2024 i Irland som innebär att Apple måste betala tillbaka över 14 miljarder dollar i obetalda skatter.
“Apple borde få tillbaka sina pengar!”, skrev Trump på Truth Social.
Växande konflikt mellan EU och USA
Konflikten kring techbolagen sker samtidigt som både Washington och Bryssel skärper regleringen av den digitala ekonomin. Google har redan meddelat att man tänker överklaga beslutet.
Kritiker menar dock att böter inte räcker. Angela Mills Wade från European Publishers Council sa enligt Euronews att “en bot inte kommer att lösa Googles missbruk av sin annonsverksamhet” och krävde istället en uppdelning av bolaget.
Även Cori Crider vid Future of Technology Institute varnade för att Google kan se böter som en vinst om EU inte vågar gå längre.
“Om Europas tillsynsmyndigheter tvekar om en uppdelning i slutändan, kommer Google med rätta att räkna en bot som en seger”, sa Crider.
Med Trump på offensiven och EU fast besluten att pressa vidare ser striden mellan världens största techbolag och världens största ekonomier bara ut att bli ännu hårdare framöver.
Läs också: Svenskarna vill se EU växa – men ett land nobbas. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Senaste nytt
Genombrott: Nytt stetoskop kan rädda liv – på 15 sekunder
Ett av medicinens mest klassiska verktyg har fått en uppgradering för 2000-talet. Forskare i Storbritannien har utvecklat ett AI-drivet stetoskop som på bara 15 sekunder kan avslöja tre av de mest dödliga hjärtsjukdomarna. Det traditionella stetoskopet uppfanns redan 1816 och har varit läkarnas följeslagare i över 200 år. Men nu tar tekniken ett kliv in …
”AI:s gudfader”: Fler blir rika – resten fattigare
Nobelpristagaren, som kallas AI:s gudfader, slår fast att artificiell intelligens leder till en explosion av arbetslösheten och att fler rika kan skörda vinsterna av det medan andra bara blir fattigare. Nobelpristagaren Geoffrey Hinton, 77, som slutade som forskare på sökjätten Google, hävdar dock i en stor intervju med Financial Times, FT, att det inte är …
Expert: Oljeolycka på Östersjön ”bara en tidsfråga”
Med skuggfartygen som fraktar rysk olja har Östersjön förvandlats till en tickande bomb för en svår oljeolycka, varnar sakkunnig. ”Det är bara en tidsfråga innan en tiomiljarders-oljeolycka inträffar. Vem får betala? Det blir sannolikt kuststaterna”, säger Michelle Wiese Bockmann, senior analytiker, till SVT. Enligt det maritima analysföretaget Windward skeppade minst 17 fullastade fartyg olja på …
Stålindustrin varnar om kollaps: “Kommer inte överleva”
En chef på tyska Thyssenkrupp varnar för att stålindustrin ”inte kommer att överleva” utan akuta skyddsåtgärder. ”Vi behöver skydd, annars kommer vi inte att överleva som stålindustri”. Orden kommer från Ilse Henne, toppchef på tyska Thyssenkrupp, och sammanfattar den vädjan som nu riktas till Bryssel. EU:s stålsektor har länge kämpat med höga energipriser och konkurrensen …
USA:s finansinspektion skrotar Swedbank-utredning
Den amerikanska finansinspektionen SEC har lagt ner utredningen mot Swedbank, utan åtgärd. I ett pressmeddelande berättar Swedbank att SEC (Securities and Exchange Commission) har avslutat utredningen om hur den svenska storbanken skött sin information till den amerikanska värdepappersmarknaden. ”Med beskedet från Securities and Exchange Commission lägger vi ännu en utredning kring historiska tillkortakommanden bakom oss”, …