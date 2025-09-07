Dagens PS
Trump rasar mot EU: “Orättvist och diskriminerande” 

Trump
Trump är inte nöjd med EU:s senaste attack mot Google (Foto: Alex Brandon/AP/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 07 sep. 2025Publicerad: 07 sep. 2025

USA:s president Donald Trump går till attack mot EU efter att Google fått ännu en rekordbot. Samtidigt varnar han för att USA kan svara med hårda handelspolitiska åtgärder.

På fredagen meddelade EU-kommissionen att Google tvingas betala 2,95 miljarder euro (nästan 33 miljarder kronor) för att ha missbrukat sin dominerande ställning på marknaden för digital annonsering. 

Enligt kommissionen har bolaget gynnat sina egna tjänster på bekostnad av konkurrenter, annonsörer och publicister.

Det är fjärde gången sedan 2017 som EU slår till mot Google i konkurrensfrågor. Den här gången handlar det om företagets annonsplattformar AdX och DFP, som kopplar ihop annonsörer och webbsidor.

Google
Google har missbrukat sin dominerande ställning, konstaterar EU:s konkurrenskommissionär Teresa Ribera (Foto: Mahesh Kumar A./Thibault Camus/AP/TT)

EU:s konkurrenskommissionär Teresa Ribera konstaterade att Google nu måste föreslå lösningar inom 60 dagar. 

“Vid det här laget verkar det som att det enda sättet för Google att effektivt lösa sin intressekonflikt är med en strukturell åtgärd, såsom att sälja en del av sin annonsverksamhet”, sa Ribera enligt Euronews.

EU går till attack mot Google – "skadar tusentals företag".

Trump rasar mot EU

Men Trump är inte nöjd. 

“Jag kommer att tala med Europeiska unionen”, sa han till journalister utanför Vita huset. 

På plattformen Truth Social skrev Trump att boten var “väldigt orättvis” och “diskriminerande”.

“Vi kan inte låta detta hända med briljant och oöverträffad amerikansk uppfinningsrikedom och, om det gör det, kommer jag att tvingas starta en Section 301-process för att ogiltigförklara de orättvisa straffavgifter som tas ut av dessa amerikanska skattebetalande företag”, skrev Trump enligt CNBC.

Section 301 i den amerikanska handelslagen gör det möjligt för USA att införa egna strafftullar och andra motåtgärder mot länder vars åtgärder anses orättvisa mot amerikanska företag.

Apple pekas också ut

Trump riktade även kritik mot EU:s behandling av Apple. 

Han menade att EU “pressat miljarder dollar” ur företaget i form av skatter och böter. Han pekade särskilt på en dom från 2024 i Irland som innebär att Apple måste betala tillbaka över 14 miljarder dollar i obetalda skatter.

“Apple borde få tillbaka sina pengar!”, skrev Trump på Truth Social.

Växande konflikt mellan EU och USA

Konflikten kring techbolagen sker samtidigt som både Washington och Bryssel skärper regleringen av den digitala ekonomin. Google har redan meddelat att man tänker överklaga beslutet.

Kritiker menar dock att böter inte räcker. Angela Mills Wade från European Publishers Council sa enligt Euronews att “en bot inte kommer att lösa Googles missbruk av sin annonsverksamhet” och krävde istället en uppdelning av bolaget.

Även Cori Crider vid Future of Technology Institute varnade för att Google kan se böter som en vinst om EU inte vågar gå längre. 

“Om Europas tillsynsmyndigheter tvekar om en uppdelning i slutändan, kommer Google med rätta att räkna en bot som en seger”, sa Crider.

Med Trump på offensiven och EU fast besluten att pressa vidare ser striden mellan världens största techbolag och världens största ekonomier bara ut att bli ännu hårdare framöver.

Svenskarna vill se EU växa – men ett land nobbas.

