Trump utlovar hämnd för nedskjuten helikopter

President Donald Trump.

”Två piloter var inblandade, båda är säkra och oskadda. Trots detta måste USA, med nödvändighet, svara på denna attack”, skriver Donald Trump på Truth Social.

Nedskjutningen skedde i samband med en patrullering över Hormuzsundet under natten mot tisdagen, enligt Trump.

Att en helikopter kraschat i området och att piloterna räddats var känt sedan tidigare. Men orsaken var okänd.

Räddades med båtdrönare

Piloterna räddades nära Omans kust med hjälp av en båtdrönare efter runt två timmar och är i stabilt tillstånd, skriver USA:s regionala militärkommando Centcom i ett uttalande.

En första utredning av händelseförloppet tyder på att en iransk drönare träffade helikoptern, uppger två källor för CBS News. Det är enligt uppgifterna oklart om drönaren styrdes medvetet mot helikoptern.

Irans utrikesminister Abbas Araghchi tycks alludera till händelsen i ett inlägg på X.

”Utländska styrkor i närheten av vårt territorium löper ständig risk på grund av sina egna mänskliga misstag, rena olyckor eller att de potentiellt kan hamna i korselden”, skriver han och fortsätter:

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”Den bästa lösningen för att minska risken är att ge sig av.”