Kärnvapenracet är tillbaka – värre denna gången

Kärnvapenracet är tillbaka där Ryssland snart kan testa de kraftfulla vapnen igen.
Kärnvapenracet är tillbaka där länder som Ryssland snart kan testa de kraftfulla vapnen igen. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 11 nov. 2025Publicerad: 11 nov. 2025

Kärnvapenracet är tillbaka och denna gång handlar det om toppmodern teknik. USA, Kina och Ryssland spänner musklerna, medan resten av världen hoppas att det enbart rör sig om just ett styrketest.

Carl Hamilton
“Nu är en lämplig tid”, uppgav Donald Trump nyligen.

USA ska återuppta sina kärnvapenprov för första gången på 30 år och presidenten pekar på att det är ”nödvändigt” för USA att testa kärnvapen eftersom andra länder gör det.

Ryssland ser USA som hot

Ryssland som heller inte har testat kärnvapen sedan 1990-talet ser nu över den möjligheten efter de “nya hoten från USA” enligt det ryska säkerhetsrådet, uppger finska Yle.

“Dessa planer ökar avsevärt den militära faran för Ryssland”, säger Rysslands försvarsminister Andrej Belousov.

Spänner sina militära muskler

Ryssland har även spänt sina militära muskler rejält på sistone för att visa världen att man minsann tänker vinna kriget i Ukraina.

Bland annat har en ny och kärnvapenkapabel kryssningsrobot testats.

Kryssningsmissilen, som heter Burevestnik, är kärnkraftsdriven och uppnådde en hastighet på 14 000 kilometer i timmen och var i luften cirka 15 timmar.

Samtidigt har den nya atomubåten ”Khabarovsk” visats upp i Ryssland.

Den hemliga ubåten ska fungera som ett “moderfartyg” för den nyligen testade kärnvapentorpeden Poseidon.

Rysslands nya atomubåt ”Khabarovsk” invigdes nyligen.
Rysslands nya atomubåt ”Khabarovsk” invigdes nyligen. (Foto: TT)

Kina satsar på fler kärnvapen

Över i Kina vill man inte vara sämre, landet har de senaste fem åren ökat sin kärnvapenarsenal avsevärt – till runt 600 — och dess arsenal ser ut att fördubblas igen under det kommande decenniet, enligt Financial Times.

Kina har dock inte heller utfört något kärnvapentest sedan mitten av 1990-talet men det är en situation som snabbat kan förändras när kärnvapenracet nu är tillbaka bland stormakterna.

Nya länder på gång

Samtidigt dyker numera kärnvapen upp hos nya länder, där nya potentiella länder är Saudiarabien, Sydkorea, Japan, Polen och Tyskland.

Iran kan försöka återuppbygga sin kapacitet i hemlighet, efter de senaste attackerna från Israel och USA.

Vissa fruktar det amerikanska säkerhetsparaplyet som ska undvika att länderna använder kärnvapen snart kan vara ett minne blott, medan AI hela tiden ökar risken för länder och andra aktörer att bygga det dödliga vapnet.

Vad händer i Ukraina?

Ingen vet vidare vad som kommer ske i Ukraina, beroende på vem som vinner kriget – kan kärnvapen användas för att vända utvecklingen?

Tonläget trappas konstant upp i takt med att väst inte längre tror på Putins hot om att faktiskt använda kärnvapen.

Nya moderna och långgående missiler ser ut att skickas till Ukrainas försvar inom kort, som kan användas mot ryska mål, och frågan är hur långt Putin kommer låta sig pressas.

Kärnvapenracet är igång och denna gång kan det hela sluta betydligt värre än under kalla kriget.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

