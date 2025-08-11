Nya ryska hot om kärnvapen, bröt mot avtal

Ryssland fortsatte utveckla medel- och kortdistansmissiler, kärnvapenbärande sådana, under ett moratorium för utplacering. Nu har landet en ”betydande arsenal” av sådana vapen, enligt rapporter i ryska medier söndag kväll.

Medierna hänvisar till uttalanden från biträdande utrikesminister Sergej Ryabkov.

“När moratoriet tillkännagavs klargjorde vi att det endast gällde utplacering och nämnde inget stopp för forsknings- och utvecklings-verksamhet”, citerade nyhetsbyrån Ria den biträdande utrikesministern från en intervju med statliga tv-kanalen Rossiya-1.

”Betydande arsenal” med kärnvapen

“Så den här tiden användes för att utveckla lämpliga system och bygga en ganska betydande arsenal inom detta område. Som jag förstår det har vi den nu”, citerade Ria Ryabkov som nu refereras av Reuters.

Tidigare denna månad sade Ryssland att de hävde vad de kallade ett ensidigt moratorium för utplacering av medeldistansmissiler och att detta var ett påtvingat svar på åtgärder från USA och dess allierade.

Sergej Ryabkov, här med sina kollegor från Kina och Iran, anses göra sitt utspel som ett led i kommande förhandlingar med USA. (Foto: Lintao Zhang/AP-TT)