Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Nya ryska hot om kärnvapen, bröt mot avtal

Här firas kärnvapen i ryssland
Här firas segerdagen i Moskva med flyguppvisningar och kärnvapen. Nu visare det sig att flera kärnvapen är utvecklade i strid med avtal. (Foto: Pontus Lundahl / SCANPIX)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 11 aug. 2025Publicerad: 11 aug. 2025

Ryssland säger nu att landet fortsatte utveckla kärnvapen under tiden för ett avtal. Inte oväntat skyller landet på USA.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Ryssland fortsatte utveckla medel- och kortdistansmissiler, kärnvapenbärande sådana, under ett moratorium för utplacering. Nu har landet en ”betydande arsenal” av sådana vapen, enligt rapporter i ryska medier söndag kväll.

Medierna hänvisar till uttalanden från biträdande utrikesminister Sergej Ryabkov.

“När moratoriet tillkännagavs klargjorde vi att det endast gällde utplacering och nämnde inget stopp för forsknings- och utvecklings-verksamhet”, citerade nyhetsbyrån Ria den biträdande utrikesministern från en intervju med statliga tv-kanalen Rossiya-1.

Tusk: Paus i Ukrainakriget kan vara nära. Dagens PS

”Betydande arsenal” med kärnvapen

“Så den här tiden användes för att utveckla lämpliga system och bygga en ganska betydande arsenal inom detta område. Som jag förstår det har vi den nu”, citerade Ria Ryabkov som nu refereras av Reuters.

Tidigare denna månad sade Ryssland att de hävde vad de kallade ett ensidigt moratorium för utplacering av medeldistansmissiler och att detta var ett påtvingat svar på åtgärder från USA och dess allierade.

Oljepriset fortsätter nedåt. Dagens PS

Sergej Ryabkov, här med sina kollegor från Kina och Iran, anses göra sitt utspel som ett led i kommande förhandlingar med USA. (Foto: Lintao Zhang/AP-TT)
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Del i avspänningen då

Det markbaserade avtalet om kortare och medellånga räckvidder, som undertecknades av Sovjetunionen och USA 1987, sågs vid den tiden som ett tecken på att spänningarna mellan de rivaliserande supermakterna skulle minska.

Då kan du ha investerat i kärnvapen mot din vilja. E55

Med tiden föll betydelsen av avtalet i takt med att relationerna mellan stormakterna försämrades.

USA drog sig ur avtalet 2019 under Donald Trumps första presidentperiod, med hänvisning till påstådda överträdelser som Ryssland förnekade.

Skyller på USA

Nu skyller Ryssland på USA och hävdar att man varit ”tvungen” att vidta åtgärderna kring att placera ut fler kärnvapenmissiler.

Utspelet från Sergej Ryabkov kommer i en verbal upptrappning av konflikten mellan USA och Ryssland och är även tidsmässigt relaterade till kommande samtal om vapenstillestånd i Ukraina och ryska krav i samband med det.

Så moderniserar Ryssland kärnvapen med teknik från väst. Dagens PS

ANNONS

Höga bonusar pressar Rysslands krigsekonomi. Realtid

ANNONS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
KärnvapenRysslandUSA
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS