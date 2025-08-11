Ryssland säger nu att landet fortsatte utveckla kärnvapen under tiden för ett avtal. Inte oväntat skyller landet på USA.
Nya ryska hot om kärnvapen, bröt mot avtal
Mest läst i kategorin
Rekordförsäljning av meteorit – men vems är den?
Från öknens hetta till auktionssalens strålkastare – resan för världens största kända bit av Mars väcker nu frågor om äganderätt. En sällsynt meteorit från Mars har sålts för miljoner i New York. Nu kräver Niger, där stenen hittades, svar på hur den egentligen lämnade landet. Missa inte: Tackade nej till en miljard från Zuckerberg. Dagens …
"Det nya normala" – Europas bränder svårsläckta
Det brinner på många håll genom Europas bränder som har visat sig vara svårsläckta. Hittills har dubbelt så mycket mark brunnit som tidigare år och bränderna kallas redan “det nya normala”. Temperaturer kring 40-strecket under sommaren har lett till att länder ser sina högsta utsläppsnivåer på 23 år. Europas bränder håller i sig Förutom höga …
Bolagen som tjänar enorma summor på Trumps massutvisningar
Det finns givetvis en hel del cash att håva in på Trumps massutvisningar. Det har några amerikanska bolag insett som nu tjänar storkovan. Trump vill hålla sitt ord inför väljarna och storsatsar på att kasta ut papperslösa immigranter från USA. Migrationsmyndigheten ICE får rekordsumman – 75 miljarder dollar över fyra år – för att klara …
Trump har en plan för Ukraina – nu sätter Europa ner foten
Ukrainas gränser får inte ritas om med våld. Det slår europeiska ledare fast efter att Donald Trump öppnat för en fredsuppgörelse som kan innebära att Ukraina avstår ockuperade områden till Ryssland. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj försöker samla stöd från Europas huvudstäder inför det uppmärksammade mötet mellan Trump och Vladimir Putin i Alaska nästa vecka – …
Ledande forskare slår tillbaka mot medveten förvrängning av klimatrapporter
Nya klimatrapporter från Trump-administrationen ifrågasätter klimatförändringarna och används för att motivera slopade miljöregler. Nu slår några av USA:s mest erfarna klimatforskare med en samordnad motattack och anklagar Vita huset för att medvetet radera och förvränga decennier av etablerad forskning. Flera framstående klimatforskare i USA samlar sig nu för att bemöta en kontroversiell rapport framtagen av …
Ryssland fortsatte utveckla medel- och kortdistansmissiler, kärnvapenbärande sådana, under ett moratorium för utplacering. Nu har landet en ”betydande arsenal” av sådana vapen, enligt rapporter i ryska medier söndag kväll.
Medierna hänvisar till uttalanden från biträdande utrikesminister Sergej Ryabkov.
“När moratoriet tillkännagavs klargjorde vi att det endast gällde utplacering och nämnde inget stopp för forsknings- och utvecklings-verksamhet”, citerade nyhetsbyrån Ria den biträdande utrikesministern från en intervju med statliga tv-kanalen Rossiya-1.
Tusk: Paus i Ukrainakriget kan vara nära. Dagens PS
”Betydande arsenal” med kärnvapen
“Så den här tiden användes för att utveckla lämpliga system och bygga en ganska betydande arsenal inom detta område. Som jag förstår det har vi den nu”, citerade Ria Ryabkov som nu refereras av Reuters.
Tidigare denna månad sade Ryssland att de hävde vad de kallade ett ensidigt moratorium för utplacering av medeldistansmissiler och att detta var ett påtvingat svar på åtgärder från USA och dess allierade.
Oljepriset fortsätter nedåt. Dagens PS
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Det bästa knepet när du ska pruta på bolåneräntan
Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …
Del i avspänningen då
Det markbaserade avtalet om kortare och medellånga räckvidder, som undertecknades av Sovjetunionen och USA 1987, sågs vid den tiden som ett tecken på att spänningarna mellan de rivaliserande supermakterna skulle minska.
Då kan du ha investerat i kärnvapen mot din vilja. E55
Med tiden föll betydelsen av avtalet i takt med att relationerna mellan stormakterna försämrades.
USA drog sig ur avtalet 2019 under Donald Trumps första presidentperiod, med hänvisning till påstådda överträdelser som Ryssland förnekade.
Skyller på USA
Nu skyller Ryssland på USA och hävdar att man varit ”tvungen” att vidta åtgärderna kring att placera ut fler kärnvapenmissiler.
Utspelet från Sergej Ryabkov kommer i en verbal upptrappning av konflikten mellan USA och Ryssland och är även tidsmässigt relaterade till kommande samtal om vapenstillestånd i Ukraina och ryska krav i samband med det.
Så moderniserar Ryssland kärnvapen med teknik från väst. Dagens PS
Höga bonusar pressar Rysslands krigsekonomi. Realtid
ANNONS
Senaste nytt
Så mycket ska du ge ditt barn i månadspeng
Inför skolstarten uppmanar Länsförsäkringar föräldrar att prata pengar med sina barn.? Vecko- eller månadspengen är inte bara en summa pengar. Det är ett sätt att lära barnen planera, prioritera och förstå värdet av pengar.? Men hur mycket ska man egentligen ge?? Missa inte: Skaffa barn? Det ska du inte göra i det här landet. Dagens …
Skaffa barn? Det ska du inte göra i det här landet
En ny omfattande studie avslöjar vilka europeiska länder som ger barnfamiljer de bästa – och sämsta – förutsättningarna.? Att skaffa och uppfostra barn är dyrt oavsett vilket land du väljer att bosätta dig i. Däremot finns det skillnader när det gäller exempelvis kostnader för vård och utbildning, hur generös föräldraledigheten är och hur tryggt landet …
Viggos resdagbok: Tidvattenschock i piraternas stad
Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling skriver resdagbok på bilsemestern i Frankrike. Saint-Malo bjuder på 12 meters magi, granitstarka stadsmurar och en historia fylld av välklädda pirater. Vi kom för musslorna, men fick plastglasvin, poddar och en lektion i att ta tidvattnet på allvar. Strandliv med 12 meters magi Igår var det strandliv igen. Att ligga …
Metoden som kan rädda din ekonomi
Starta paniken? Inte då. En miss i budgeten behöver faktiskt inte betyda katastrof. Det finns nämligen ett knep som kan rädda situationen.? Privatekonomen och författaren Allison Baggerly berättar om ett vanligt mönster som många hamnar i när budgeten spricker. Hon kallar det ”the crazy cycle” – en ond cirkel som börjar med att en oväntad …
Rekordförsäljning av meteorit – men vems är den?
Från öknens hetta till auktionssalens strålkastare – resan för världens största kända bit av Mars väcker nu frågor om äganderätt. En sällsynt meteorit från Mars har sålts för miljoner i New York. Nu kräver Niger, där stenen hittades, svar på hur den egentligen lämnade landet. Missa inte: Tackade nej till en miljard från Zuckerberg. Dagens …