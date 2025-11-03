Den nya atomubåten ”Khabarovsk” har visats upp i Ryssland. Den hemliga ubåten ska fungera som ett “moderfartyg” för den nyligen testade kärnvapentorpeden Poseidon.
Rysslands nya hemliga kärnvapen-ubåt är här
Mest läst i kategorin
Det stora, norska bedrägeriet: “Skrämmande”
Bakom Norges granatattacker döljer sig ett ekonomiskt maskineri som suger pengar ur välfärdsstaten. Redan i fjol slog Norska KPMG larm. Då såg man en explosion av grov ekonomisk brottslighet och efterfrågade lagändringar för att stoppa utvecklingen. Nu, ett år senare, är situationen fortsatt allvarlig. “Finansierar kriminella nätverk” När handgranater kastas på Oslos gator och tonåringar …
Oron vid finska gränsen: “Nu darrar mina knän”
Det som en gång var en livlig gränsstad fylld av turister, bussar och butiker har nu tystnat. I Imatra, i sydöstra Finland, har livet förändrats sedan gränsen mot Ryssland stängdes 2023. Det som tidigare var en port till handel och välstånd har blivit en plats där oro och osäkerhet växer. “Kommer inte hjälpa alls” Som …
Nu sågas Zelenskyj: "Vill tysta alla kritiker"
Nu hårdnar kritiken mot Volodymyr Zelenskyj. Ukrainas president anklagas för att skrämma motståndare och tysta kritiker. Oppositionspolitiker, aktivister och tidigare motståndare anklagar nu Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj för att använda rättsväsendet till att skrämma motståndare och tysta kritiker. De menar att en del i det är en strävan att hitta syndabockar, en annan att rensa …
Tequilan hotad: "Utan fladdermöss – ingen sprit"
Det låter som ett skämt, men det är sant. Utan fladdermöss, ingen tequila. Forskare varnar för att drycken kan bli en bristvara om inget görs.Tequila är Mexikos stolthet, en miljardindustri och en del av landets själ. Men bakom glansen döljer sig ett växande problem. Allt handlar om den blå agaven, växten som ger tequilan dess …
Forskarupptäckt kan göra det lättare att överleva ormattack
Tusentals människor dör i ormattacker varje år. Ett nytt serum verkar dock fungera på många sorters ormar – och det kan rädda liv. Det finns många giftiga ormar i världen, och de vållar stora problem för människor. Ett problem är att snabbt veta vilket serum som ska användas eftersom detta skiljer sig åt beroende på …
Atomubåten ”Khabarovsk” invigdes under helgen vid den ryska ubåtsbasen Severodvinsk.
Putins nya supervapen
Den är Putins senaste superhemliga vapen, som ska fungera som ett slags “moderfartyg” och kunna bära 12 av den nyligen testade kärnvapentorpeden Poseidon.
Rysslands försvarsminister Andrej Belousov var med vid lördagens invigning och enligt honom kommer den nya ubåten “göra det möjligt för oss att framgångsrikt säkra Rysslands sjögränser och skydda dess nationella intressen i olika delar av världshaven”, enligt Euronews.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro
Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från?4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via?Rolf …
Kan bära kärnvapentorpeden Poseidon.
Khabarovsk” uppges vara Rysslands ”mest mystiska ubåt” enligt Expressen och ska kunna bära avancerade vapensystem och undervattenssystem som kärnvapentorpeden Poseidon.
Khabarovsk markerar ett nytt kapitel i Rysslands ubåtsprogram genom obemannade undervattenssystem och ubåten kan skaka om balansen i den globala försvarsplaneringen där andra länder nu kan komma att göra nya stora investeringar i övervakningsteknologi.
Oroar väst
Väst håller ögonen på den ryska utvecklingen inom sitt eget ubåtsprogram, sedan det kommit uppgifter om att kärnvapenbestyckade Poseidon-torpeder skulle kunna slå ut stora kuststräckor.
Den nya ubåtens roll som ett “moderfartyg” och plattform för obemannade fartyg ökar rädslan för ett nytt sådant supervapen.
Ryska ubåtar diskuteras flitigt
Diskussionerna om ryska ubåtar har gått hetare än vanligt på sistone.
Ett exempel är den ryska ubåten som jagades sedan den “hotade” ett amerikanskt hangarfartyg i norska Lofoten i augusti.
En försvarskälla uppgav att det som sker är en”mycket ovanlig eskalering”, även om Ryssland brukar hålla ett öga på västs övningar i sitt närområde.
Saabs superubåtar försenas – notan kan bli högre. Dagens PS
Har Putin hjälpt Nordkorea att bygga atomubåt? Dagens PS
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Rysslands nya hemliga kärnvapen-ubåt är här
Den nya atomubåten ”Khabarovsk” har visats upp i Ryssland. Den hemliga ubåten ska fungera som ett "moderfartyg" för den nyligen testade kärnvapentorpeden Poseidon. Atomubåten ”Khabarovsk” invigdes under helgen vid den ryska ubåtsbasen Severodvinsk. Putins nya supervapen Den är Putins senaste superhemliga vapen, som ska fungera som ett slags "moderfartyg" och kunna bära 12 av den …
Inför klimatmötet – så pressas utsläppen globalt
Globala kvotsystem med utsläppsrätter kan effektivt pressa utsläppen. Billigare kvoter kommer leda till större internationella minskningar av utsläppen menar en expert. Det menar ekonomiprofessorn vid Stanford University i Kalifornien, Bård Harstad. "Målet att merparten av alla utsläppsminskningar ska ske i hemlandet kan försvaga det globala klimatsamarbetet", säger han till norska Dagens Næringsliv. Klimatmötet sätter igång …
Hur mycket kan en guldtoalett kosta?
Den första guldtoaletten stals och har aldrig återfunnits. Nu kommer dock den andra toaletten i guld ställas ut och säljas på auktion. Frågan är bara vad prislappen slutligen kommer att hamna på? I september 2019 bröt sig tjuvar in i brittiska Blenheim Palace och stal konstverket ”America" – en toalett i 18-karats guld. Två person …
Vilken elbil har bäst batteri – och varför det spelar roll
En ny undersökning från KVD Bil visar att batterierna i begagnade elbilar ofta håller betydligt bättre än vad många köpare befarar. Begagnade elbilar överraskar och säljer bättre än någonsin. När det gäller hållbara batterier sticker flera märken ut. "Kia EV6 hamnar i topp när det gäller batterihälsa, följt av Kia e-Niro", säger Åsa Wallenrud, motorjournalist …
Får 180 dagar på sig – kan kastas ut från börsen
Den svenska elbilstillverkaren Polestar har fått en allvarlig varning från den amerikanska Nasdaq-börsen om att bolaget riskerar avnotering. Aktiekursen har sjunkit till en nivå under börsens minimikrav, vilket tvingar företaget att agera snabbt för att rädda kvar sin notering, skriver Reuters. Situationen väcker oro då den har kusliga likheter med vad som nyligen ledde till …