Världen

Rysslands nya hemliga kärnvapen-ubåt är här

Rysslands nya atomubåt ”Khabarovsk” invigdes i helgen.
Rysslands nya atomubåt ”Khabarovsk” invigdes i helgen. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 03 nov. 2025Publicerad: 03 nov. 2025

Den nya atomubåten ”Khabarovsk” har visats upp i Ryssland. Den hemliga ubåten ska fungera som ett “moderfartyg” för den nyligen testade kärnvapentorpeden Poseidon.

Atomubåten ”Khabarovsk” invigdes under helgen vid den ryska ubåtsbasen Severodvinsk.

Putins nya supervapen

Den är Putins senaste superhemliga vapen, som ska fungera som ett slags “moderfartyg” och kunna bära 12 av den nyligen testade kärnvapentorpeden Poseidon.

Rysslands försvarsminister Andrej Belousov var med vid lördagens invigning och enligt honom kommer den nya ubåten “göra det möjligt för oss att framgångsrikt säkra Rysslands sjögränser och skydda dess nationella intressen i olika delar av världshaven”, enligt Euronews.

Kan bära kärnvapentorpeden Poseidon.

Khabarovsk” uppges vara Rysslands ”mest mystiska ubåt” enligt Expressen och ska kunna bära avancerade vapensystem och undervattenssystem som kärnvapentorpeden Poseidon.

Khabarovsk markerar ett nytt kapitel i Rysslands ubåtsprogram genom obemannade undervattenssystem och ubåten kan skaka om balansen i den globala försvarsplaneringen där andra länder nu kan komma att göra nya stora investeringar i övervakningsteknologi.

Oroar väst

Väst håller ögonen på den ryska utvecklingen inom sitt eget ubåtsprogram, sedan det kommit uppgifter om att kärnvapenbestyckade Poseidon-torpeder skulle kunna slå ut stora kuststräckor.

Den nya ubåtens roll som ett “moderfartyg” och plattform för obemannade fartyg ökar rädslan för ett nytt sådant supervapen.

Ryska ubåtar diskuteras flitigt

Diskussionerna om ryska ubåtar har gått hetare än vanligt på sistone.

Ett exempel är den ryska ubåten som jagades sedan den “hotade” ett amerikanskt hangarfartyg i norska Lofoten i augusti.

En rysk ubåt "hotar" hangarfartyget USS Gerald R. Ford.
En rysk ubåt uppges ha “hotat” hangarfartyget USS Gerald R. Ford. (Foto: TT)

En försvarskälla uppgav att det som sker är en”mycket ovanlig eskalering”, även om Ryssland brukar hålla ett öga på västs övningar i sitt närområde.

