USA ska återuppta sina kärnvapenprov för första gången på 30 år, meddelar Donald Trump. ”Nu är en lämplig tid”, är beskedet.
Nu tar USA fram kärnvapnen
Mest läst i kategorin
Fler gripna för Louvren-kuppen – inga spår efter juvelerna
På onsdagskvällen greps ytterligare fem personer som misstänkta i utredningen av juvel- och smyckesrånet mot Louvren i Paris. Tidigt på morgonen den 19 oktober bröt sig tjuvar in i det berömda, franska konstmuseet och kom över ett halsband med smaragder och diamanter som Napoleon Bonaparte gav sin fru, kejsarinnan Marie Louise, och ett diadem tillhörande …
Upprymd Trump sänker Kinas tullar direkt
Efter mötet med Kinas president lovar Trump att sänka fentanyltullarna till 10 procent, samtidigt återupptar kineserna viss handel med USA. Toppmötet i Sydkorea betecknas som ”fantastiskt” av Donald Trump, ja till och med ”enastående”. Enligt den amerikanska presidenten kommer Kina återuppta köpet av sojabönor från USA, och de amerikanska fentanyltullarna sänks omgående till 10 procent …
Den nya tolvpunktsplanen för Ukraina ger inte fred i verkligheten
Den nya tolvpunktsplanen diskuteras aktivt av Europas ledare som även vill att USA har en roll i fredsprocessen. I verkligheten ser det dock inte ut som att planen kommer att gå igenom. Planen har egentligen diskuterats sedan i våras och fått fart på sistone med nya detaljer. Tolvpunktsplanen som ska ge fred Det är Europas …
"Värstingdrönaren" från svenska techbolaget – ”efterfrågan är enorm"
Världen vill ha drönare och Sverige kan leverera dem. Svenska techbolaget Airolit lanserar sin nya modell CX10 – “värstingdrönaren” som många länder vill ha tillgång till. Startupen Airolit började utveckla svenska drönare och drönarsystem i Mölndal för åtta år sedan. Mycket har hänt sedan dess, när världen numera blickar allt mer mot drönare. Airolit släpper …
Publiken har blivit idrottsklubbarnas guldkalv
Trots ekonomiska utmaningar som inflation och höga elpriser är det allt mer publik på fotboll och hockey i Sverige. ”Sporten behövs som glädjekälla”, säger Carlos Esterling från EY Sports Business. Publiksnittet i fotbollsallsvenskan och SHL fortsätter att öka för tredje säsongen i följd. Trots att svensk ekonomi inte är glödhet just nu. Enligt flera samstämmiga …
Rutten längs vansinnets väg får en ny anhalt när först Ryssland och nu USA dammar av sina kärnvapen för nya tester.
Den amerikanske regenten Donald Trumps besked kommer efter att Rysslands diktator Vladimir Putin tidigare under veckan meddelat att Ryssland testat en ny atomdriven och kärnvapenkapabel undervattensdrönare och en ny kärnvapendriven kryssningsrobot, skriver Euronews.
Rysk missil för kärnvapen var i luften 15 timmar. Dagens PS
Skyller på ”andra länder”
Putin har dock inte meddelat några tester av Rysslands kärnvapen. De senaste ryska testerna ägde rum 1990.
Det var ändå med hänvisning till ”andra länder” som Trump lämnade sitt ödesdigra besked.
Det är ”nödvändigt” för USA att testa kärnvapen eftersom andra länder gör det, sade Trump och gav det gamla knarkhandlar-argumentet att ”om inte jag gör det, så gör någon annan det” en tillfällig comeback.
Putin förlänger kärnvapenbegränsning – men bara ett år. Dagens PS
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. (Texten innehåller annonslänkar.) Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en …
Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro
Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
”En lämplig tid”
Trump sade att USA ska testa kärnvapen på ”lika villkor” med Ryssland och Kina.
”Nu är en lämplig tid”, sade Trump till reportrar ombord på Air Force One i anslutning till sitt möte med Kinas Xi Jinping i Sydkorea.
Trump tog inte omvägen via USA:s politiska institutioner utan lämnade beskedet via sitt Truth Social där han skyllde på andra länder.
”På grund av andra länders testprogram har jag instruerat krigsdepartementet att börja testa våra kärnvapen på lika villkor”, skrev Trump på Truth Social.
“Den processen kommer att påbörjas omedelbart.”
Upphävde förbudet 2023
Det omfattande förbud mot kärnvapenprov som avtalades 1996 och undertecknades av president Bill Clinton, godkändes aldrig av senaten.
2023 undertecknade Vladimir Putin ett lagförslag som upphävde Rysslands ratificering av ett globalt förbud mot kärnvapen och skyllde då på behovet av att få Ryssland i nivå med USA på området.
Vid det tillfället sade Ryssland att landet bara skulle åter uppta sina kärnvapenprov om USA gjorde det först. Nu är vi där.
Nya ryska hot om kärnvapen, bröt mot avtal. Dagens PS
Polen vill placera kärnvapen i landet: “Tryggare”. Realtid
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Sexhjuligt lyxmonster – och mikroskopisk city-suv
Lexus tar ett djupt andetag och visar en vild sexhjulig familjebuss. Samtidigt krymper lyxen till en minimal självkörande pod. Lexus ritar om kartan för lyxbilar genom att avskaffa den traditionella sedan-formen. Märkets flaggskepp LS har genomgått en total omvandling och presenterats som både en futuristisk sexhjulig familjebuss, en suv-coupé – och en minimal, självkörande city-pod. …
Afterwork – priset för att inte delta
Om du aldrig hänger med på afterwork kan dina kollegor uppleva det som att du markerar ett avståndstagande. Häng därför gärna med ibland, en kort stund i alla fall, tipsar Nina Jansdotter, karriärcoach och beteendevetare. Frågeställningen: "Jag har en fråga. Måste gå med kollegorna på afterwork? De hänger ofta i olika barer tillsammans efter jobbet. …
Så avgörs din framtida pension redan nu – av AI
Svenska jätteaktörer som de allmänna pensionsfonderna, AMF och Swedbank Robur har gått ner sig djupt i AI-träsket. Om bubblan spricker kommer det drabba miljoner svenskars framtida pension. Appleaktien har stigit och nu är bolaget värt över 4 000 miljarder dollar, och Nvidia är värt över 5 000 miljarder dollar. De sju största teknikaktierna i USA …
Fler gripna för Louvren-kuppen – inga spår efter juvelerna
På onsdagskvällen greps ytterligare fem personer som misstänkta i utredningen av juvel- och smyckesrånet mot Louvren i Paris. Tidigt på morgonen den 19 oktober bröt sig tjuvar in i det berömda, franska konstmuseet och kom över ett halsband med smaragder och diamanter som Napoleon Bonaparte gav sin fru, kejsarinnan Marie Louise, och ett diadem tillhörande …
Svenska börsen släpar, bankerna glänser och AI har en baksmälla
Det svenska året på börsen 2025 har varit gynnsamt, men i en global jämförelse börjar tålamodet tryta. I Börsbarometern denna vecka synar redaktionschef Edvard Lundkvist och ekonomijournalist David Ingnäs både glasets halvfulla och halvtomma sidor. "Svenska börsen är upp fem till sex procent i år, och det är egentligen ganska bra", säger David Ingnäs. "Men …