Nu tar USA fram kärnvapnen

Rutten längs vansinnets väg får en ny anhalt när först Ryssland och nu USA dammar av sina kärnvapen för nya tester.

Den amerikanske regenten Donald Trumps besked kommer efter att Rysslands diktator Vladimir Putin tidigare under veckan meddelat att Ryssland testat en ny atomdriven och kärnvapenkapabel undervattensdrönare och en ny kärnvapendriven kryssningsrobot, skriver Euronews.

Rysk missil för kärnvapen var i luften 15 timmar. Dagens PS

Skyller på ”andra länder”

Putin har dock inte meddelat några tester av Rysslands kärnvapen. De senaste ryska testerna ägde rum 1990.

Det var ändå med hänvisning till ”andra länder” som Trump lämnade sitt ödesdigra besked.

Det är ”nödvändigt” för USA att testa kärnvapen eftersom andra länder gör det, sade Trump och gav det gamla knarkhandlar-argumentet att ”om inte jag gör det, så gör någon annan det” en tillfällig comeback.

Putin förlänger kärnvapenbegränsning – men bara ett år. Dagens PS

Historia som förnyas. En amerikansk provsprängning av världens första vätebomb 1952. Nu vill Donald Trump bjuda världen på liknande vyer och återuppta proven. (Foto: TT)