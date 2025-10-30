Dagens PS
Nu tar USA fram kärnvapnen

Donald Trump vill börja med kärnvapenprov igen
Donald Trump talar med reportrar på Air Force One på väg hem från mötet med Xi Jinping och uttalar sig om nya kärnvapenprov från USA:s sida. (Foto: Mark Schiefelbein/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 30 okt. 2025Publicerad: 30 okt. 2025

USA ska återuppta sina kärnvapenprov för första gången på 30 år, meddelar Donald Trump. ”Nu är en lämplig tid”, är beskedet.

Rutten längs vansinnets väg får en ny anhalt när först Ryssland och nu USA dammar av sina kärnvapen för nya tester.

Den amerikanske regenten Donald Trumps besked kommer efter att Rysslands diktator Vladimir Putin tidigare under veckan meddelat att Ryssland testat en ny atomdriven och kärnvapenkapabel undervattensdrönare och en ny kärnvapendriven kryssningsrobot, skriver Euronews.

Rysk missil för kärnvapen var i luften 15 timmar. Dagens PS

Skyller på ”andra länder”

Putin har dock inte meddelat några tester av Rysslands kärnvapen. De senaste ryska testerna ägde rum 1990.

Det var ändå med hänvisning till ”andra länder” som Trump lämnade sitt ödesdigra besked.

Det är ”nödvändigt” för USA att testa kärnvapen eftersom andra länder gör det, sade Trump och gav det gamla knarkhandlar-argumentet att ”om inte jag gör det, så gör någon annan det” en tillfällig comeback.

Putin förlänger kärnvapenbegränsning – men bara ett år. Dagens PS

Historia som förnyas. En amerikansk provsprängning av världens första vätebomb 1952. Nu vill Donald Trump bjuda världen på liknande vyer och återuppta proven. (Foto: TT)
”En lämplig tid”

Trump sade att USA ska testa kärnvapen på ”lika villkor” med Ryssland och Kina.

”Nu är en lämplig tid”, sade Trump till reportrar ombord på Air Force One i anslutning till sitt möte med Kinas Xi Jinping i Sydkorea.

Trump tog inte omvägen via USA:s politiska institutioner utan lämnade beskedet via sitt Truth Social där han skyllde på andra länder.

”På grund av andra länders testprogram har jag instruerat krigsdepartementet att börja testa våra kärnvapen på lika villkor”, skrev Trump på Truth Social.

“Den processen kommer att påbörjas omedelbart.”

Upphävde förbudet 2023

Det omfattande förbud mot kärnvapenprov som avtalades 1996 och undertecknades av president Bill Clinton, godkändes aldrig av senaten.

2023 undertecknade Vladimir Putin ett lagförslag som upphävde Rysslands ratificering av ett globalt förbud mot kärnvapen och skyllde då på behovet av att få Ryssland i nivå med USA på området.

Vid det tillfället sade Ryssland att landet bara skulle åter uppta sina kärnvapenprov om USA gjorde det först. Nu är vi där.

Nya ryska hot om kärnvapen, bröt mot avtal. Dagens PS

Polen vill placera kärnvapen i landet: “Tryggare”. Realtid

Donald TrumpKärnvapenKinaRysslandUSA
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

