Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Rysk missil för kärnvapen var i luften 15 timmar

rysk
Rysslands högsta general Valery Gerasimov. (Foto: Dmitry Harichkov/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 26 okt. 2025Publicerad: 26 okt. 2025

Den ryska kärnkraftsdrivna kryssningsroboten, som kan bestyckas med kärnvapen, uppges ha färdats i en hastighet av 14 000 kilometer i timmen under ett nyligen utfört test.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

I ett uttalande till den ryske presidenten Vladimir Putin, som släpptes på söndagen, uppger Rysslands högsta general Valery Gerasimov att en ny och kärnvapenkapabel kryssningsrobot testats.

Kryssningsmissilen, som heter Burevestnik, är kärnkraftsdriven, berättar nyhetsbyrån Reuters och förklarar att missilen uppnådde en hastighet på 14 000 kilometer i timmen och var i luften cirka 15 timmar.

Läs också: Nato kan ta till vapen mot Ryssland DagensPS

Putin: Vår missil är “oövervinnerlig”

Allt enligt general Valerij Gerasimov, som leder Rysslands väpnade styrkor.

Putin har tidigare sagt, skriver Reuters, att den aktuella kryssningsroboten, är ”övervinnerlig” och att vare sig nuvarande eller framtida missilförsvar kan slå ut den.

Kryssningsmissilen som Ryssland nu har testat beskrivs ha en ”nästan obegränsad räckvidd och oförutsägbar flygbana”.

Klädd i kamouflagekläder sade Putin till Gerasimov att de avgörande testerna för Burevestnik-roboten nu är avslutade.

Av allt att döma med adress till västs försvarsallians Nato.

ANNONS

Den ryske ledaren sade också, enligt Reuters, att arbetet med den sista etappen av missilerna bör sätta igång innan missilerna sätts ut.

Läs även: Putin förlänger kärnvapenbegränsning – men bara ett år DagensPS

Läs också: Ryssland riskerar “mycket allvarlig stagnation” Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
KärnvapenNatoRysslandTestVladimir Putin
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS