Rysk missil för kärnvapen var i luften 15 timmar

I ett uttalande till den ryske presidenten Vladimir Putin, som släpptes på söndagen, uppger Rysslands högsta general Valery Gerasimov att en ny och kärnvapenkapabel kryssningsrobot testats.

Kryssningsmissilen, som heter Burevestnik, är kärnkraftsdriven, berättar nyhetsbyrån Reuters och förklarar att missilen uppnådde en hastighet på 14 000 kilometer i timmen och var i luften cirka 15 timmar.

Putin: Vår missil är “oövervinnerlig”

Allt enligt general Valerij Gerasimov, som leder Rysslands väpnade styrkor.

Putin har tidigare sagt, skriver Reuters, att den aktuella kryssningsroboten, är ”övervinnerlig” och att vare sig nuvarande eller framtida missilförsvar kan slå ut den.

Kryssningsmissilen som Ryssland nu har testat beskrivs ha en ”nästan obegränsad räckvidd och oförutsägbar flygbana”.

Klädd i kamouflagekläder sade Putin till Gerasimov att de avgörande testerna för Burevestnik-roboten nu är avslutade.

Av allt att döma med adress till västs försvarsallians Nato.

Den ryske ledaren sade också, enligt Reuters, att arbetet med den sista etappen av missilerna bör sätta igång innan missilerna sätts ut.

