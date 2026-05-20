USA:s nya satsning på hypersoniska vapen – ska ge försprång

Ny viktig deal

I en ny affär mellan två amerikanska bolag, som är värd runt 50 miljoner dollar, köper Mach Industries upp raketbolaget Exquadrum.

Exquadrum har i många år arbetat med avancerad raketteknik och drivsystem för missiler. Bolaget har också testanläggningar och teknisk expertis som nu blir en del av det större företaget.

Tillgång till viktig teknik

Genom köpet får startupen Mach Industries tillgång till viktig teknik och kunnande som annars skulle ta många år att utveckla själva. Företaget vill använda detta för att bygga nya typer av autonoma vapensystem och avancerade raketer.

Samtidigt pågår en större politisk satsning i USA på hypersoniska vapen.

USA ska komma ikapp

Den amerikanska regeringen vill inte hamna efter Kina och Ryssland i teknologin. Just därför investeras det mer pengar i forskning och utveckling av snabba missiler och nya försvarssystem.

En del av satsningen handlar också om att utveckla det nya missilförsvarssystemet “Golden Dome”. Det ska kunna skydda USA mot attacker från både missiler och rymdbaserade hot.

Intresset ökar

Nu blir situationen annorlunda när försvarsindustrin får mer politiskt stöd och större intresse från investerare. Det gör att mindre företag som Mach Industries kan växa snabbare och spela en större roll i utvecklingen av framtidens vapenteknik.

Exquadrum försökte under många år hitta finansiering på egen hand, något som ofta visade sig vara väldigt svårt – där det är tufft att växa om pengarna sinar.

”Till slut kör man fast” säger Exquadrums vd Eric Schmidt.

”Och svaret är att man behöver ett företag som är välkapitaliserat.”

Den senaste dealen visar också en större förändring i USA:s försvarssektor. Den blir mer lik teknikindustrin, där innovation, snabb utveckling och startups blir allt viktigare.

Den visar också hur USA nu satsar hårt på nästa generations militärteknik. Hypersoniska vapen och nya raketsystem blir en viktig del i konkurrensen mellan stormakter som USA, Kina och Ryssland.

Kina har storsatsat på hypersoniska vapen de senaste åren. (Foto: TT)

Sverige hänger på i racet

Sverige vill inte halka efter i vapenracet som nu pågår, där man bland annat vill samarbeta med andra länder som Frankrike och Storbritannien i utvecklandet av en ny ”superrobot”, och där Saab utvecklar nya moderna ubåtar.

