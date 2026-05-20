Vi saknar britterna, säger handelsminister Benjamin Dousa (M).

Storbritanniens utträde ur EU blev uppslitande och utdraget och i slutändan rena katastrofen för landets dåvarande ledare i Tories – Konservativa partiet.

Att frågan fortfarande är lika het visar uppståndelsen de senaste dagarna sedan nyavgångne hälsoministern Wes Streeting lovat kampanja för ett återinträde.

Streeting vill ta över som både premiärminister och partiledare för socialdemokratiska Labour i stället för den hårt ansatte Keir Starmer och hoppas uppenbarligen på draghjälp från EU-vänner.

Stöd i opinionen

Opinionsläget ger honom ett visst stöd. I en mätning i april för tidningen The Guardian ville 53 procent av de tillfrågade gå med i EU igen, inklusive över 80 procent av Labour-väljarna.

Ändå väcker blotta tanken på ett ”brejoin” fasa bland många i partiet.

Manchester-borgmästaren Andy Burnham, som länge setts som huvudfavorit till att ersätta Starmer, har omedelbart markerat att han inte stöder ett nytt EU-inträde.

Det skulle underminera allt jag sagt om att stärka demokratin om vi inte respekterar den (folk)omröstningen (2016), säger Burnham.