Byggbranschen fortsatt klimatbov – Sverige avviker

Energieffektivisering och återvunna material blir allt vanligare, men 2024 stod cement, stål och aluminium i byggmaterial tillsammans för nio procent av världens utsläpp.

Sedan Parisavtalet 2015 har byggutsläppen legat stabilt medan driftsutsläppen ökat med 6,5 procent.

Ett positivt undantag är Sverige, som tillsammans med Danmark, Grekland, Slovenien och Finland mer än halverat sina fastighetsutsläpp mellan 2005 och 2023. Sverige och Danmark kan nå en minskning på 80 procent 2030 om ytterligare politiska åtgärder vidtas, enligt rapporten.