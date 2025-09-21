Dagens PS
Dagensps.se
Teknik

Kaos på europeiska flygplatser efter cyberattack

Stora förseningar drabbade flera flygplatser efter en hackerattack. (Foto: Tomek Baginski on Unsplash)
Stora förseningar drabbade flera flygplatser efter en hackerattack. (Foto: Tomek Baginski on Unsplash)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 21 sep. 2025Publicerad: 21 sep. 2025

Flygpassagerare vid stora europeiska flygplatser, inklusive Heathrow, Bryssel och Berlin, drabbades av stora förseningar under helgen.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Anledningen är en misstänkt cyberattack mot ett it-system som används för incheckning, vilket tvingade flygbolagen att gå över till manuella rutiner, skriver The Guardian.

Misstänkt cyberattack lamslog flygplatser

ANNONS

En misstänkt cyberattack mot it-företaget Collins Aerospace, som levererar teknik för incheckningsdiskar, har orsakat omfattande förseningar och inställda flyg på flera stora europeiska flygplatser.

Händelsen, som Collins Aerospace beskrev som en ‘cyberrelaterad incident’, tvingade flygbolagen att övergå till manuella incheckningar, en betydligt långsammare process.

Enligt data från Flightradar24, en plattform som följer flygtrafik, försenades över 130 flygningar från Heathrow med mer än 20 minuter på söndagsförmiddagen.

Ytterligare 13 flygningar ställdes in på lördagen.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Utökad väntetid för resenärer

Som en direkt konsekvens av systemproblemen uppmanade flygplatserna resenärer att anlända tidigare än vanligt.

Heathrow, liksom andra drabbade flygplatser, rekommenderade passagerare att vara på plats minst tre timmar före avgång för långdistansflyg och minst två timmar före avgång för korta flygningar. Detta för att hantera den ökade tidsåtgången för de manuella processerna.

ANNONS
Heathrow Airport på X

En talesperson för Heathrow sa på den sociala medieplattformen X: “Arbetet fortsätter med att lösa och återhämta oss från fredagens avbrott i ett flygbolagssystem från Collins Aerospace som påverkade incheckningen.”

De bad om ursäkt för förseningarna och betonade att de flesta flygningar ändå hade kunnat genomföras.

Fortsatta problem i bryssel

Störningarna var inte begränsade till Storbritannien. I Bryssel bad flygplatsen Zaventem flygbolagen att ställa in hälften av alla avgångar som var planerade för måndagen.

Flygplatsen konstaterade att Collins ännu inte hade kunnat leverera en ny, säker version av incheckningssystemet och bekräftade att det handlade om en cyberattack.

Det var inte bara Heathrow som drabbades, flera flygplatser i Europa fick samma problem. (Foto: CabService London on Unsplash)
Det var inte bara Heathrow som drabbades, flera flygplatser i Europa fick samma problem. (Foto: CabService London on Unsplash)

Bryssels flygplats sade att 86 procent av flygningarna på söndagen hade försenats med mellan 15 minuter och fyra timmar. Totalt ställdes 15 procent av helgens planerade flygningar in för att undvika långa köer och sena avbokningar.

Läs också: Cyberattack mot stora modehus – kunders data stulen. Realtid

ANNONS

Jämförelser med tidigare attacker

Denna incident är inte unik. Enligt The Guardian ansluter den sig till en rad cyberattacker som drabbat stora företag under de senaste månaderna.

I Storbritannien har till exempel bilföretaget Jaguar Land Rover inte kunnat producera bilar på tre veckor på grund av en cyberattack.

Även butikskedjorna Marks & Spencer och Co-op har drabbats av separata attacker tidigare i år.

Collins, som ägs av det New York-baserade RTX, en av världens största flyg- och vapenkoncerner, har bekräftat att de arbetar aktivt med att lösa problemet och återställa full funktionalitet.

Underverket skakas av massturism -riskerar underkänt

Machu Picchu är ett underverk som alla har på sin bucket list. Man ser det framför sig: en andinsk soluppgång, en ensam lama och du själv som en modern

Nationella åtgärder för att hantera krisen

Storbritanniens nationella cybersäkerhetscenter, National Cyber Security Centre, meddelade att de samarbetar med Collins, brittiska flygplatser och polismyndigheter för att bedöma incidentens fulla påverkan.

Situationen belyser den sårbarhet som modern infrastruktur står inför, där ett tekniskt fel hos en enskild leverantör kan få stora konsekvenser för globala transportsystem.

ANNONS

Även om majoriteten av flygningarna har kunnat fortsätta, har incidenten inneburit en stor utmaning för de tusentals passagerare som har drabbats av förseningar och inställda flyg.

Konkurs nära för Jaguar Land Rover efter förödande hackerattack

En mardröm för Jaguar Land Rover efter att den brittiska biltillverkaren utsatts för en omfattande cyberattack. Produktionen har stått still i nära två

Missa inte:

Cyberattack mot stora modehus – kunders data stulen. Realtid

Ny elbil tar storslam i säkerhetstest – ett tryggt köp. E55

Dolda kostnader vid bostadsköp – så mycket extra kan det kosta. News 55

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
CyberattackFlygplatsflygplatser
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS