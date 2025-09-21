Kaos på europeiska flygplatser efter cyberattack

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Utökad väntetid för resenärer

Som en direkt konsekvens av systemproblemen uppmanade flygplatserna resenärer att anlända tidigare än vanligt.

Heathrow, liksom andra drabbade flygplatser, rekommenderade passagerare att vara på plats minst tre timmar före avgång för långdistansflyg och minst två timmar före avgång för korta flygningar. Detta för att hantera den ökade tidsåtgången för de manuella processerna.

En talesperson för Heathrow sa på den sociala medieplattformen X: “Arbetet fortsätter med att lösa och återhämta oss från fredagens avbrott i ett flygbolagssystem från Collins Aerospace som påverkade incheckningen.”

De bad om ursäkt för förseningarna och betonade att de flesta flygningar ändå hade kunnat genomföras.

Fortsatta problem i bryssel

Störningarna var inte begränsade till Storbritannien. I Bryssel bad flygplatsen Zaventem flygbolagen att ställa in hälften av alla avgångar som var planerade för måndagen.

Flygplatsen konstaterade att Collins ännu inte hade kunnat leverera en ny, säker version av incheckningssystemet och bekräftade att det handlade om en cyberattack.

Det var inte bara Heathrow som drabbades, flera flygplatser i Europa fick samma problem. (Foto: CabService London on Unsplash)

Bryssels flygplats sade att 86 procent av flygningarna på söndagen hade försenats med mellan 15 minuter och fyra timmar. Totalt ställdes 15 procent av helgens planerade flygningar in för att undvika långa köer och sena avbokningar.

Jämförelser med tidigare attacker

Denna incident är inte unik. Enligt The Guardian ansluter den sig till en rad cyberattacker som drabbat stora företag under de senaste månaderna.

I Storbritannien har till exempel bilföretaget Jaguar Land Rover inte kunnat producera bilar på tre veckor på grund av en cyberattack.

Även butikskedjorna Marks & Spencer och Co-op har drabbats av separata attacker tidigare i år.

Collins, som ägs av det New York-baserade RTX, en av världens största flyg- och vapenkoncerner, har bekräftat att de arbetar aktivt med att lösa problemet och återställa full funktionalitet.

Nationella åtgärder för att hantera krisen

Storbritanniens nationella cybersäkerhetscenter, National Cyber Security Centre, meddelade att de samarbetar med Collins, brittiska flygplatser och polismyndigheter för att bedöma incidentens fulla påverkan.

Situationen belyser den sårbarhet som modern infrastruktur står inför, där ett tekniskt fel hos en enskild leverantör kan få stora konsekvenser för globala transportsystem.

Även om majoriteten av flygningarna har kunnat fortsätta, har incidenten inneburit en stor utmaning för de tusentals passagerare som har drabbats av förseningar och inställda flyg.

