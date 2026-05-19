Europol stänger ner konton som hyllar Irans revolutionsgarde

Terrorstämplade organisationen

Bakgrunden är EU:s beslut tidigare i år att terrorstämpla IRGC. Beslutet gav europeiska myndigheter större juridiska möjligheter att ingripa mot organisationens digitala närvaro och ekonomiska nätverk.

Enligt Europol hade IRGC byggt upp en avancerad och internationell online-struktur som sträckte sig över sociala medier, videoplattformar, bloggtjänster och egna webbplatser.

Material publicerades på flera språk, däribland engelska, arabiska, franska, persiska, spanska och indonesiska.

Uppmanade till hämnd

Myndigheterna uppger att innehållet bland annat bestod av politiska budskap kombinerade med religiösa skildringar av döda ledare som martyrer samt AI-genererade videor som hyllade revolutionsgardet och uppmanade till vedergällning i Iran.

Utredarna identifierade också ett omfattande användande av internationella hostingtjänster för att hålla webbplatser och konton aktiva trots tidigare försök att stänga ned dem.

Servrar och teknisk infrastruktur ska ha varit placerade i flera jurisdiktioner, däribland Ryssland och USA.

En annan central del i utredningen rörde finansieringen av nätverket.

Har använt kryptovalutor

Europol uppger att kryptovalutor användes för att stödja de digitala operationerna och för att kringgå traditionella finansiella kontroller samt internationella sanktioner mot Iran.

Operationen genomfördes inom ramen för EU:s säkerhetsstrategi ProtectEU och involverade bland annat myndigheter från Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien, Nederländerna och USA.

Europol väntas senare i år presentera fler detaljer om nätverkets metoder och spridningsstrategier i sin kommande terrorrapport för EU.

Organisationen uppger samtidigt att samarbetet med medlemsländer och teknikföretag kommer att fortsätta för att motverka extremistisk propaganda och utländska påverkansoperationer online.

