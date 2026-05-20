Vladimir Putin är på plats i Peking där han nu diskuterar en framtid med Kina. Det är ett nytt hett samarbete som ska rita om den globala spelplanen.
Putin träffar Xi – ledarnas nya samarbete ska rita om världen
Donald Trump har redan lämnat Peking där han beskriver avtalen med Xi Jinping som ”fantastiska”.
Även den känsliga Taiwanfrågan låg på bordet för de två världsledarna, där yuanen steg som ett resultat av mötena.
I Ryssland börjar det samtidigt spricka i fogarna på krigsekonomin, där vissa pratar om att vi nu ser början på slutet för Vladimir Putin.
Han tänker dock göra vad han kan för att behålla makten och då är det viktigt att den ryska ekonmin hålls flytande.
Putin storsatsar på Kina
Där kommer Kina in i bilden – och det är precis därför Putin nu befinner sig i Peking, veckan efter att Trump var där.
När sanktionerna från väst fortsätter är det livsviktigt att Ryssland har Kina som en handelspartner.
Ryssland exporterar stora volymer olja, gas och kol till Kina, ofta till rabatterade priser jämfört med tidigare europeiska kunder. Genom Irankriget har dock oljepriset gått upp och rabatterna har minskat, vilket innebär att kriget fyller på Putins kassa med välbehövliga pengar.
Ny utbyggnad av gas
Ett av de viktigaste projekten i samarbetet är gasledningen Power of Siberia, som transporterar naturgas från östra Ryssland till Kina genom långsiktiga avtal värda hundratals miljarder dollar.
Diskussioner pågår även om en möjlig utbyggnad, ofta kallad Power of Siberia 2, som skulle kunna öka kapaciteten ytterligare och koppla samman nya rutter via Mongoliet. Ett sådant projekt skulle ytterligare stärka Kinas energisäkerhet och ge Ryssland ännu större intäkter från gasen.
Putin vill knyta ännu närmare band med Xi Jinping framöver i en volatil global värld och Power of Siberia 2 är därmed en av de viktigaste frågorna vid mötena i Peking.
”Det sker en stor omjustering av handelsflödena för den ryska ekonomin istället för till EU. Nu är Kina Rysslands största partner med fördubblade handelsvolymer under de senaste fyra åren”, säger Sergei Guriev vid London Business School, till CNBC.
Putin vill hitta en balans
Ryssland har blivit beroende av varor och teknik från Kina när tillgången till väst har minskat. Putin vill försöka balansera ut det beroendet genom att Kina förlitar sig ännu mer på rysk energi.
Putin ser Nato som en växande fiende i väst och måste därför knyta ännu närmare band i öst med just Kina, särskilt om han tänker fortsätta kriget i Ukraina som kan pågå under flera år till.
”Så länge president Putin har territoriella ambitioner i väst, vilket är Ukraina, måste han ha diplomatisk framgång i öst, vilket är Kina”, säger Ed Price, expert i geopolitik vid New York University.
