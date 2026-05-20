Putin träffar Xi – ledarnas nya samarbete ska rita om världen

Ny utbyggnad av gas

Ett av de viktigaste projekten i samarbetet är gasledningen Power of Siberia, som transporterar naturgas från östra Ryssland till Kina genom långsiktiga avtal värda hundratals miljarder dollar.

Diskussioner pågår även om en möjlig utbyggnad, ofta kallad Power of Siberia 2, som skulle kunna öka kapaciteten ytterligare och koppla samman nya rutter via Mongoliet. Ett sådant projekt skulle ytterligare stärka Kinas energisäkerhet och ge Ryssland ännu större intäkter från gasen.

Putin vill knyta ännu närmare band med Xi Jinping framöver i en volatil global värld och Power of Siberia 2 är därmed en av de viktigaste frågorna vid mötena i Peking.

”Det sker en stor omjustering av handelsflödena för den ryska ekonomin istället för till EU. Nu är Kina Rysslands största partner med fördubblade handelsvolymer under de senaste fyra åren”, säger Sergei Guriev vid London Business School, till CNBC.

Putin vill hitta en balans

Ryssland har blivit beroende av varor och teknik från Kina när tillgången till väst har minskat. Putin vill försöka balansera ut det beroendet genom att Kina förlitar sig ännu mer på rysk energi.

Putin ser Nato som en växande fiende i väst och måste därför knyta ännu närmare band i öst med just Kina, särskilt om han tänker fortsätta kriget i Ukraina som kan pågå under flera år till.

”Så länge president Putin har territoriella ambitioner i väst, vilket är Ukraina, måste han ha diplomatisk framgång i öst, vilket är Kina”, säger Ed Price, expert i geopolitik vid New York University.

