Sensationen: Skjuter ner drönare för en krona

Det är i norska Dagens näringsliv som försvarskrönikören Sverre Strandhagen drar upp perspektiven.

Han pekar på bestörtningen över det 20-tal ryska drönare som kränkte polskt luftrum och upprördheten över de drönare som flög över Danmark och Norge häromdagen, men pekar på att den verkliga chocken för väst kom några veckor tidigare.

Då skickade Ryssland en drönarsvärm på mer än 800 drönare över Ukraina, de flesta med sprängämnen i sig, i den största attacken i sitt slag sedan den ryska invasionen inleddes.

Stora problem i dag

”Europa har långt ifrån tillräckligt med luftförsvar. Konventionellt luftförsvar och missilförsvar kan också ha problem med drönarsvärmar. Kostnaderna för sådant försvar är också enorma jämfört med de drönare som kan attackera”, konstaterar Strandhagen.

”Därför pågår ett intensivt arbete för att hitta bättre och billigare skydd. Det finns mycket bevis för att lösningen kallas laservapen.”

Enligt New York Times har nämligen ett Nato-land, ej officiellt vilket, beslutat köpa ett luftförsvar med laservapen från ett australiskt företag.

Det nya vapnet ska levereras senast 2028 och kostnaden anges till 83 miljoner dollar per system.

”Detta ses som ett tecken på att laservapen håller på att bli en mogen teknik och tillgängliga för framtida krigföring”, skriver Strandhagen.

