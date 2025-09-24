Drönarkrigandet står inför en revolution. Snart skjuter vi ner ryska drönare för en krona skottet med en australisk innovation.
Sensationen: Skjuter ner drönare för en krona
Det är i norska Dagens näringsliv som försvarskrönikören Sverre Strandhagen drar upp perspektiven.
Han pekar på bestörtningen över det 20-tal ryska drönare som kränkte polskt luftrum och upprördheten över de drönare som flög över Danmark och Norge häromdagen, men pekar på att den verkliga chocken för väst kom några veckor tidigare.
Då skickade Ryssland en drönarsvärm på mer än 800 drönare över Ukraina, de flesta med sprängämnen i sig, i den största attacken i sitt slag sedan den ryska invasionen inleddes.
Drönarattacker blir vardagsmat i Norden – Sverige måste skydda sig. Dagens PS
Stora problem i dag
”Europa har långt ifrån tillräckligt med luftförsvar. Konventionellt luftförsvar och missilförsvar kan också ha problem med drönarsvärmar. Kostnaderna för sådant försvar är också enorma jämfört med de drönare som kan attackera”, konstaterar Strandhagen.
”Därför pågår ett intensivt arbete för att hitta bättre och billigare skydd. Det finns mycket bevis för att lösningen kallas laservapen.”
Enligt New York Times har nämligen ett Nato-land, ej officiellt vilket, beslutat köpa ett luftförsvar med laservapen från ett australiskt företag.
Det nya vapnet ska levereras senast 2028 och kostnaden anges till 83 miljoner dollar per system.
”Detta ses som ett tecken på att laservapen håller på att bli en mogen teknik och tillgängliga för framtida krigföring”, skriver Strandhagen.
En krona skottet
Lasrarna, även kallade direktenergivapen, beskrivs som en kanon där projektilen/granaten ersatts med en högenergilaserstråle, tillräckligt kraftfull för att förstöra det mål den träffar.
Lasrar kan vara mycket effektiva vapen mot attackdrönare och det australiska företaget, Electro Optic Systems, hävdar att det kan skjuta ner 20 drönare per minut och då till en kostnad av en krona per skott.
Laservapnet kallas ”Apollo” och ska ha ungefär samma kapacitet som Israels Iron Beam-lasersystem som är under utveckling.
Flera fördelar
Enligt rapporten “The Future of Combat” är fördelen ljusets hastighet och en rak bana för laserstrålen.
Även om laservapen innebär en investering i kostnad och volym behöver man inte bära tonvis med ammunition, och kostnaden per skott är betydligt lägre än för konventionella vapen.
Å andra sidan?
Vapnet kräver stora mängder energi, så laservapen för att bekämpa större, mer robusta mål kan inte transporteras av mobila enheter i fält.
En annan utmaning är vädret. Regn, dimma och fuktighet kan påverka laserns precision och göra det svårare att träffa målet.
För Europa är ändå den australiska innovationen ljuv musik, enligt Sverre Strandhagen.
”Australien är ett Nato-partnerland – och det australiska företaget skulle kunna bli inkörsporten till vapnet för flera NATO-länder. Laservapnet skulle kunna få djupgående konsekvenser, drönarna kommer att leva farligt”, slår han fast.
Ukrainas drönare kan tvinga Ryssland att dra ner på oljan. Dagens PS
Sensationen: Skjuter ner drönare för en krona
