Hotet: Om två år kan elsparkcyklarna förbjudas

”Finns saker som kan bli bättre”

Hos Voi, ett av de företag som hyr ut i Göteborg, säger policychefen Tina Ghasemi Liljekvist att de är ”överens med det politiska styret om att det finns saker som kan bli bättre, inte minst när det gäller parkeringen”.

Voi-chefen hävdar att företaget redan i dag arbetar aktivt med parkeringsfrågan och att bolaget ser fram emot en fortsatt dialog med staden.

Elsparkcykelföretaget Ryde säger sig välkomna hårdare krav och medger mer öppet att det i dag finns problem.

”På Ryde har vi en väldigt hög användning så vi vet att fordonen kommer användas inom kort och flyttas, antingen av vår personal eller av användare”, säger Robert Inde, PR- och kommunansvarig på Ryde, hos GP.

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Elsparkcyklar – inte populärt i Göteborg. Om två år förbjuds de om inte företagen som hyr ut dem skärper sig och får ordning på läget. (Foto: Caisa Rasmussen /TT)

”Inte hållbart i längden”

”Det är såklart inte hållbart i längden att man räknar med att de flyttas, så när vår personal ser en felparkerad elsparkcykel rapporteras den till kundservice och användaren följs upp med en varning eller böter”, berättar han.

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Miljöpartiets gruppledare Klara Holmin suckar att de länge haft en dialog med företagen om en skärpning.

”Det är som sagt ingen rättighet att ha en massa sparkcyklar som ligger och dräller, utan vi behöver ha ett seriöst samtal med företagen och se vad kan vi göra för att förbättra det”, menar hon.

”Jag hoppas vi ska hitta en bra lösning där företagen kan vara kvar och att det samtidigt blir lite ordning.”

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