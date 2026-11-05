De styrande i Göteborg gillar inte elsparkcyklar. ”Det är ingen rättighet att ha en massa sparkcyklar som ligger och skräpar”.
Hotet: Om två år kan elsparkcyklarna förbjudas
Det rödgröna styret i Göteborg agerar mot företagen som hyr ut elsparkcyklar. Skärper de sig inte kan elsparkcyklarna förbjudas i stan.
”Det är ingen rättighet att ha en massa sparkcyklar som ligger och dräller”, säger Klara Holmin, Miljöpartiets gruppledare, hos GP.
De styrande i Göteborg vill öka trycket på företagen som hyr ut sparkcyklarna. Om problemen med felparkeringar inte minskat 2028 vill Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet förbjuda uthyrningen.
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”Så här kan vi inte ha det”
Socialdemokraternas ledare Jonas Attenius påpekar att kommunen redan upplåtit parkeringsplatser, men att cyklarna ändå blockerar trottoarer eller kastas i vattnet.
”Vi ser hur de här cyklarna lik förbaskat ligger på olika ställen”, säger Attenius hos GP.
”Om du är beroende av rullstol, eller rullar en barnvagn, skapar det framkomlighetsproblem. Och om du promenerar får du kliva över de här cyklarna”, listar Attenius. ”Så kan vi inte ha det.”
Hans linje är solklar. Företagen får två år på sig.
”Om vi inte ser en förbättring där och det fortsatt är samma läge 2028 förbjuder vi de här hyrsparkscyklarna i Göteborg”, är det tydliga beskedet.
”Vi har en situation i dag som är oacceptabel.”
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”Finns saker som kan bli bättre”
Hos Voi, ett av de företag som hyr ut i Göteborg, säger policychefen Tina Ghasemi Liljekvist att de är ”överens med det politiska styret om att det finns saker som kan bli bättre, inte minst när det gäller parkeringen”.
Voi-chefen hävdar att företaget redan i dag arbetar aktivt med parkeringsfrågan och att bolaget ser fram emot en fortsatt dialog med staden.
Elsparkcykelföretaget Ryde säger sig välkomna hårdare krav och medger mer öppet att det i dag finns problem.
”På Ryde har vi en väldigt hög användning så vi vet att fordonen kommer användas inom kort och flyttas, antingen av vår personal eller av användare”, säger Robert Inde, PR- och kommunansvarig på Ryde, hos GP.
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”Inte hållbart i längden”
”Det är såklart inte hållbart i längden att man räknar med att de flyttas, så när vår personal ser en felparkerad elsparkcykel rapporteras den till kundservice och användaren följs upp med en varning eller böter”, berättar han.
Miljöpartiets gruppledare Klara Holmin suckar att de länge haft en dialog med företagen om en skärpning.
”Det är som sagt ingen rättighet att ha en massa sparkcyklar som ligger och dräller, utan vi behöver ha ett seriöst samtal med företagen och se vad kan vi göra för att förbättra det”, menar hon.
”Jag hoppas vi ska hitta en bra lösning där företagen kan vara kvar och att det samtidigt blir lite ordning.”
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