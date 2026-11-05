Silverskatten från havets botten – så mycket är den värd

Ombord fanns bland annat te, tackjärn och stora mängder silver, skriver Demotivateur.

Mer än 70 år senare fick det amerikanska djuphavsbärgningsföretaget Odyssey Marine Exploration tillstånd av den brittiska regeringen att undersöka vraket och återvinna lasten.

Företaget lokaliserade vraket 2011 på omkring 4 700 meters djup. Bärgningsarbetet inleddes året därpå.

1 574 silvertackor från djupet

I juli 2013 meddelade Odyssey Marine att man hade lyckats bärga ytterligare 61 ton silver från vraket. Totalt handlade det om 1 574 silvertackor.

Enligt företagets rapportering till den amerikanska finansinspektionen motsvarade silvret omkring 1,8 miljoner troy ounce. Tillsammans med den tidigare bärgningen hade företaget då återfunnit mer än 99 procent av det försäkrade silver som registrerats ombord när fartyget sjönk.

Operationen beskrevs som den största och djupaste bärgningen av ädelmetaller från ett skeppsvrak.

Silvertackorna transporterades till ett säkert lager i Storbritannien. Värdet på den last som bärgades 2013 uppskattades då till omkring 38 miljoner dollar. Den 5 november 2026 handlas silver kring 53 dollar per troy ounce. Med det priset skulle de omkring 1,8 miljoner uns som bärgades från Gairsoppa vara värda cirka 96 miljoner dollar.

Det motsvarar omkring 930 miljoner kronor.

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Beräkningen utgår från dagens spotpris och avser metallens bruttovärde. Den tar inte hänsyn till kostnader för raffinering, försäljning eller andra omkostnader.