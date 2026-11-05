61 ton silver bärgades från ett brittiskt lastfartyg på 4 700 meters djup efter att ha legat på Atlantens botten i över 70 år – nu är silverskatten värd närmare en miljard svenska kronor.
Silverskatten från havets botten – så mycket är den värd
Det var i februari 1941 som det brittiska lastfartyget SS Gairsoppa torpederades av en tysk ubåt under andra världskriget. Fartyget sjönk i Atlanten, omkring 300 kilometer sydväst om Irlands kust, och tog med sig en värdefull last till havets botten.
Ombord fanns bland annat te, tackjärn och stora mängder silver, skriver Demotivateur.
Mer än 70 år senare fick det amerikanska djuphavsbärgningsföretaget Odyssey Marine Exploration tillstånd av den brittiska regeringen att undersöka vraket och återvinna lasten.
Företaget lokaliserade vraket 2011 på omkring 4 700 meters djup. Bärgningsarbetet inleddes året därpå.
1 574 silvertackor från djupet
I juli 2013 meddelade Odyssey Marine att man hade lyckats bärga ytterligare 61 ton silver från vraket. Totalt handlade det om 1 574 silvertackor.
Enligt företagets rapportering till den amerikanska finansinspektionen motsvarade silvret omkring 1,8 miljoner troy ounce. Tillsammans med den tidigare bärgningen hade företaget då återfunnit mer än 99 procent av det försäkrade silver som registrerats ombord när fartyget sjönk.
Operationen beskrevs som den största och djupaste bärgningen av ädelmetaller från ett skeppsvrak.
Silvertackorna transporterades till ett säkert lager i Storbritannien. Värdet på den last som bärgades 2013 uppskattades då till omkring 38 miljoner dollar. Den 5 november 2026 handlas silver kring 53 dollar per troy ounce. Med det priset skulle de omkring 1,8 miljoner uns som bärgades från Gairsoppa vara värda cirka 96 miljoner dollar.
Det motsvarar omkring 930 miljoner kronor.
Beräkningen utgår från dagens spotpris och avser metallens bruttovärde. Den tar inte hänsyn till kostnader för raffinering, försäljning eller andra omkostnader.
Ännu en skatt på havets botten
Gairsoppa var inte det enda brittiska skeppsvrak som Odyssey Marine intresserade sig för.
Företaget fick även ett avtal om att bärga silver från SS Mantola, ett annat brittiskt lastfartyg som sänktes av en tysk ubåt 1917. Vraket ligger omkring 160 kilometer från Gairsoppa.
Avtalet med den brittiska regeringen gav Odyssey rätt att behålla 80 procent av nettovärdet på det återvunna silvret.
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