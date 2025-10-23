Tycker du att en bra innovation både ska förklara hur galaxer formas och se till att smink inte klumpar sig? I så fall har Chalmers en.
Nya fyndet: Fixar galaxen och sminket
När damm fastnar på en yta eller, för den delen, när en ödla sitter i taket beror det på vad forskarna kallar ”naturens osynliga klister”.
Nu har forskare på Chalmers i Göteborg upptäckt ett snabbt och enkelt sätt att studera de för ögat dolda krafter som binder samman de allra minsta objekten i universum.
Med hjälp av guld, saltvatten och ljus har de skapat en plattform där krafterna får bekänna färg.
”Naturens klister”
I labbet på Chalmers visar doktoranden Michaela Hošková en glasbehållare fylld med miljontals mikrometerstora guldflagor i en saltlösning.
Med en pipett tar hon upp en droppe av lösningen och låter den landa på en guldbelagd glasskiva placerad i ett optiskt mikroskop.
Det som händer är att guldflagorna i saltlösningen genast dras mot underlaget, men lämnar nanometerstora optiska utrymmen mellan sig och guldplattformen.
”Det vi ser är hur grundläggande krafter i naturen samspelar med varandra. Genom de små hålrummen kan vi nu mäta och studera de krafter vi kallar ”naturens klister” – det som binder samman objekt på de allra minsta skalorna”, förklarar Michaela Hošková.
Känslig balans
Genom ljuset som fångas i håligheterna kan forskarna studera den känsliga balansen mellan två krafter – en som drar de små objekten mot varandra och en som håller dem isär.
Den sammanfogande kraften, Casimireffekten, gör att guldflagorna kopplar ihop sig med varandra och underlaget.
Den andra, elektrostatiska kraften, uppstår i saltvattenlösningen och motverkar att flagorna klibbar ihop helt med underlaget.
När de två krafterna balanserar varandra, uppstår något som kallas för självmontering.
Det är hålrummen som skapas i processen som öppnar de nya forskningsmöjligheterna.
”Krafter på nanoskalan påverkar hur olika material eller strukturer byggs ihop, men vi förstår fortfarande inte alla principer som styr denna komplexa självmontering. Om vi förstår dem fullt ut, kan vi lära oss att kontrollera självmontering på nanoskalan”, säger Michaela Hošková. ”Samtidigt kan vi få insikter i hur samma principer styr naturen på mycket större skalor, till och med om hur galaxer tar form”.
Från galaxer till smink
Chalmers-forskarnas nya plattform är en vidareutveckling av flera års arbete inom professor Timur Shegais forskargrupp.
Forskarna tror att plattformen, där de självmonterade guldflagorna agerar som flytande sensorer, kan komma till nytta inom många olika vetenskapliga områden, som fysik, kemi och materialvetenskap.
Den kan även ge nya insikter om mediciners väg genom kroppen, hur man kan tillverka effektiva biosensorer eller vattenfilter men även vara viktig för olika vardagsprodukter man inte vill ska klumpa ihop sig, som exempelvis kosmetika.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
