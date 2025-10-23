Nya fyndet: Fixar galaxen och sminket

När damm fastnar på en yta eller, för den delen, när en ödla sitter i taket beror det på vad forskarna kallar ”naturens osynliga klister”.

Nu har forskare på Chalmers i Göteborg upptäckt ett snabbt och enkelt sätt att studera de för ögat dolda krafter som binder samman de allra minsta objekten i universum.

Med hjälp av guld, saltvatten och ljus har de skapat en plattform där krafterna får bekänna färg.

”Naturens klister”

I labbet på Chalmers visar doktoranden Michaela Hošková en glasbehållare fylld med miljontals mikrometerstora guldflagor i en saltlösning.

Med en pipett tar hon upp en droppe av lösningen och låter den landa på en guldbelagd glasskiva placerad i ett optiskt mikroskop.

Det som händer är att guldflagorna i saltlösningen genast dras mot underlaget, men lämnar nanometerstora optiska utrymmen mellan sig och guldplattformen.

”Det vi ser är hur grundläggande krafter i naturen samspelar med varandra. Genom de små hålrummen kan vi nu mäta och studera de krafter vi kallar ”naturens klister” – det som binder samman objekt på de allra minsta skalorna”, förklarar Michaela Hošková.

