Flera studier har pekat ut elsparcyklar som farligare än elcyklar och vanliga cyklar. Nu kommer forskningen som vänder upp och ner på bilden.
Ny forskning: "Elcyklar åtta gånger farligare"
Mest läst i kategorin
Upptäckt: Det enda som blir smalare med åren
Om åren har en tendens att göra oss bredare, får de samtidigt musiksmaken att smalna. En ny studie handlar om vår musiksmak när vi blir äldre. Många har lyssnat till TSOOL, The Soundtrack of Our Lives. Nu kan vi läsa artikeln. På ACM Digital Library finns nämligen den vetenskapliga artikeln med samma namn, ”Soundtracks of …
Brutit benet – nu kan läkaren limma i hop dig
Forskare har utvecklat en anmärkningsvärd metod för att reparera brutna ben, som skulle kunna göra operationer snabbare och mer effektiva. Verktyget, som påminner om en helt vanlig limpistol, kan skriva ut biologiska material direkt på skadan. Denna teknik eliminerar behovet av komplicerade förberedelser och skräddarsydda implantat som tar lång tid att tillverka. Istället kan kirurgen …
Silicon Valleys rikaste har hittat en ny besatthet
De är kända för att forma framtiden med tech och investeringar. Nu riktar Silicon Valleys mäktigaste namn blicken mot nästa stora mål. Enligt en granskning av Wall Street Journal har ultrarika investerare pumpat in mer än 5 miljarder dollar i så kallad longevity science de senaste 25 åren. Totalt har branschen dragit in över 12,5 …
Elsparkcyklar har ofta pekats ut som farligare än elcyklar, men när Chalmers nu jämförs de båda på lika villkor blir bilden en helt annan.
Studien visar att elcykelresor i städer har åtta gånger högre olycksrisk än resor med elsparkcykel, beräknat på reslängd med hyrfordon.
”Tidigare studier har ofta jämfört äpplen med päron”, säger Marco Dozza som är professor i trafiksäkerhet på Chalmers, i ett pressmeddelande.
”De har klumpat ihop elcyklar med vanliga cyklar, och har inte tagit hänsyn till var, hur och i vilken omfattning fordonen används eller om det rör sig om hyrda eller privatägda fordon.”
Elcykeln förändrar pendlingen – men vägarna hänger inte med. Dagens PS
Mindre risk med elsparkcykel
När man tog hänsyn till det ”såg vi att elsparkcyklister faktiskt har en lägre olycksfrekvens än elcyklister”, slår professorn fast.
Studien bygger på ett unikt dataunderlag från resor med hyrda elcyklar och elsparkcyklar i Gävle, tyska Berlin och Düsseldorf, samt engelska Cambridge, Kettering, Liverpool och Northampton.
Forskarna har analyserat 686 olyckor med elsparkcyklister och 35 med elcyklister. Det höga antalet olyckor med elsparkcyklar återspeglar att de användes mycket mer än elcyklar.
Men olycksrisken var alltså lägre för elsparkcyklar oavsett om resultatet beräknades utifrån antalet resor, restiden eller reslängden mätt i avstånd.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Åtta gånger större risk
”När vi räknade på reslängd visade det sig att elcyklister var åtta gånger mer benägna att råka ut för en olycka än elsparkcyklister. Det är ett resultat som överraskade oss”, berättar Marco Dozza.
Det är första gången som en studie av detta slag kunnat jämföra mikromobilitet på ett så detaljerat och rättvist sätt och mellan så många länder och städer.
Samtliga fordon i studien var hyrda och användes i stadskärnor, vilket gör jämförelsen mer rättvis än tidigare studier som ofta blandat stad och landsbygd, eller hyrfordon med privatägda fordon, påpekar forskarna.
Elcykel eller vanlig cykel – vad är bäst för hälsan? Dagens PS
”Grov underskattning”
”Vi kan säga så mycket som att tidigare studier grovt underskattat säkerheten hos elsparkcyklar i relation till elcyklar”, säger Marco Dozza. ”Det kan i sin tur ha fått konsekvenser för hur städer reglerar och planerar mikromobilitet.”
”I en del städer försöker man styra mikromobiliteten mot elcyklar, som anses vara bättre eftersom tidigare forskning har skapat föreställningen att all typ av cykling är säkrare än all typ av elsparkcykling. Nu när det visar sig att det inte stämmer kan beslutsfattare behöva tänka om.”
Guldcykeln som kostar som en Tesla. Dagens PS
Senaste nytt
Bolsonaro kan dö i fängelse – Trump rasande
En häxjakt. Så beskriver Donald Trump domen mot Jair Bolsonaro som innebär ett långt fängelsestraff för den brasilianske ex-presidenten. När Brasiliens dåvarande president Jair Bolsonaro förlorade valet 2022 vägrade han – likt sin kollega Donald Trump i USA två år tidigare – att acceptera nederlaget. Nu har Bolsanaro har dömts till 27 år och tre …
Ny forskning: "Elcyklar åtta gånger farligare"
Flera studier har pekat ut elsparcyklar som farligare än elcyklar och vanliga cyklar. Nu kommer forskningen som vänder upp och ner på bilden. Elsparkcyklar har ofta pekats ut som farligare än elcyklar, men när Chalmers nu jämförs de båda på lika villkor blir bilden en helt annan. Studien visar att elcykelresor i städer har åtta …
Han kan skjuta ner Putins drönare för 5000 dollar
Ryska drönarattacker har ökat pressen på Europas försvar. En vd på ett försvarsföretag menar att hotet kan stoppas för bara 5 000 dollar. Ett tyskt försvarsföretag säger sig ha lösningen på Europas växande drönarproblem. Och prislappen är en bråkdel av vad traditionella system kostar. Missa inte: Arbetslösheten bland akademiker rekordhög – ändå missas de. Dagens …
Nu ska polackerna lära sig dricka svenskt kaffe
Starkt, svenskt och på export. Det handlar om Värmlands främsta exportprodukt, snart på väg till förväntansfulla polacker. ”Finns det svenskt kaffe på grisfesten” var undertiteln på första ”Sällskapsresan”, släppt av Lasse Åberg 1980. I dag, eller åtminstone snart, kan svaret bli ”Ja, i vart fall om grisfesten är i Polen”. Marknadsledande kafferosteriet Löfbergs i Karlstad …
Krypto blir en del av Sveriges vardagsekonomi
Kryptovaluta tar ett ordentligt steg närmare vardagsekonomin. Med Bybits nya Mastercard-kopplade betalkort, som nu lanseras i Norden, blir det möjligt för svenska konsumenter att betala med krypto i butik och online, lika enkelt som med ett vanligt bankkort. Krypto möter vardagsekonomi ”Krypto har länge varit en egen värld, vid sidan av den traditionella finansbranschen. Nu …