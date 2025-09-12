Dagens PS
Ny forskning: "Elcyklar åtta gånger farligare"

Elsparkcykel säkrare än elcykeln
Ny studie, nya rön. Enligt Chalmers är elsparkcykeln betydligt sämre än elcykeln. Olycksrisken är åtta gånger lägre. (Foto: Chalmers/Mia Halleröd Palmgren)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 12 sep. 2025Publicerad: 12 sep. 2025

Flera studier har pekat ut elsparcyklar som farligare än elcyklar och vanliga cyklar. Nu kommer forskningen som vänder upp och ner på bilden.

Elsparkcyklar har ofta pekats ut som farligare än elcyklar, men när Chalmers nu jämförs de båda på lika villkor blir bilden en helt annan.

Studien visar att elcykelresor i städer har åtta gånger högre olycksrisk än resor med elsparkcykel, beräknat på reslängd med hyrfordon.

”Tidigare studier har ofta jämfört äpplen med päron”, säger Marco Dozza som är professor i trafiksäkerhet på Chalmers, i ett pressmeddelande.

”De har klumpat ihop elcyklar med vanliga cyklar, och har inte tagit hänsyn till var, hur och i vilken omfattning fordonen används eller om det rör sig om hyrda eller privatägda fordon.”

Elcykeln förändrar pendlingen – men vägarna hänger inte med. Dagens PS

Mindre risk med elsparkcykel

När man tog hänsyn till det ”såg vi att elsparkcyklister faktiskt har en lägre olycksfrekvens än elcyklister”, slår professorn fast.

Studien bygger på ett unikt dataunderlag från resor med hyrda elcyklar och elsparkcyklar i Gävle, tyska Berlin och Düsseldorf, samt engelska Cambridge, Kettering, Liverpool och Northampton.

Forskarna har analyserat 686 olyckor med elsparkcyklister och 35 med elcyklister. Det höga antalet olyckor med elsparkcyklar återspeglar att de användes mycket mer än elcyklar.

Men olycksrisken var alltså lägre för elsparkcyklar oavsett om resultatet beräknades utifrån antalet resor, restiden eller reslängden mätt i avstånd.

Elcyklar, trendiga men mindre säkra än elsparkcyklar, enligt ny forskning från Chalmers som vänder upp och ner på tidigare föreställningar. (Foto: Magnus Andersson/TT)
Åtta gånger större risk

”När vi räknade på reslängd visade det sig att elcyklister var åtta gånger mer benägna att råka ut för en olycka än elsparkcyklister. Det är ett resultat som överraskade oss”, berättar Marco Dozza.

Det är första gången som en studie av detta slag kunnat jämföra mikromobilitet på ett så detaljerat och rättvist sätt och mellan så många länder och städer.

Samtliga fordon i studien var hyrda och användes i stadskärnor, vilket gör jämförelsen mer rättvis än tidigare studier som ofta blandat stad och landsbygd, eller hyrfordon med privatägda fordon, påpekar forskarna.

Elcykel eller vanlig cykel – vad är bäst för hälsan? Dagens PS

”Grov underskattning”

”Vi kan säga så mycket som att tidigare studier grovt underskattat säkerheten hos elsparkcyklar i relation till elcyklar”, säger Marco Dozza. ”Det kan i sin tur ha fått konsekvenser för hur städer reglerar och planerar mikromobilitet.”

”I en del städer försöker man styra mikromobiliteten mot elcyklar, som anses vara bättre eftersom tidigare forskning har skapat föreställningen att all typ av cykling är säkrare än all typ av elsparkcykling. Nu när det visar sig att det inte stämmer kan beslutsfattare behöva tänka om.”

Guldcykeln som kostar som en Tesla. Dagens PS

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

