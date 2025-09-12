Ny forskning: "Elcyklar åtta gånger farligare"

Elsparkcyklar har ofta pekats ut som farligare än elcyklar, men när Chalmers nu jämförs de båda på lika villkor blir bilden en helt annan.

Studien visar att elcykelresor i städer har åtta gånger högre olycksrisk än resor med elsparkcykel, beräknat på reslängd med hyrfordon.

”Tidigare studier har ofta jämfört äpplen med päron”, säger Marco Dozza som är professor i trafiksäkerhet på Chalmers, i ett pressmeddelande.

”De har klumpat ihop elcyklar med vanliga cyklar, och har inte tagit hänsyn till var, hur och i vilken omfattning fordonen används eller om det rör sig om hyrda eller privatägda fordon.”

Mindre risk med elsparkcykel

När man tog hänsyn till det ”såg vi att elsparkcyklister faktiskt har en lägre olycksfrekvens än elcyklister”, slår professorn fast.

Studien bygger på ett unikt dataunderlag från resor med hyrda elcyklar och elsparkcyklar i Gävle, tyska Berlin och Düsseldorf, samt engelska Cambridge, Kettering, Liverpool och Northampton.

Forskarna har analyserat 686 olyckor med elsparkcyklister och 35 med elcyklister. Det höga antalet olyckor med elsparkcyklar återspeglar att de användes mycket mer än elcyklar.

Men olycksrisken var alltså lägre för elsparkcyklar oavsett om resultatet beräknades utifrån antalet resor, restiden eller reslängden mätt i avstånd.