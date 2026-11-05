Fortsatt optimism hos exportbolagen

Företag

Hela listan: Ikea stänger 20 butiker och stäms globalt

Dagens PS går igenom 20 varuhus och planeringsstudios som har stängt eller ska stänga under 2026-2027. I USA har samtidigt två kunder dragit bolaget inför rätta för att få tillbaka pengar för de prishöjningar som de menar att IKEA gjorde på grund av Trumps tullar. Först till stämningen: Brenda Perez köpte bland annat en hylla …