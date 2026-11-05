Fortsatt optimism hos exportbolagen
Svenska exportföretag är fortsatt optimistiska när det gäller bland annat efterfrågan.
Business Swedens exportchefsindex föll visserligen till 54,1 från 56,1 under tredje kvartalet. Men det är första gången sedan 2022 som indexet legat över 50-strecket under samtliga fyra kvartal på ett helår.
”Förklaringen till denna optimism ligger sannolikt i en kombination av en svagare krona, stabilisering av inflation och räntor samt återhämtning på viktiga exportmarknader som Europa, Nordamerika och Asien”, säger Lena Sellgren, chefsekonom hos Business Sweden, i ett pressmeddelande.