Skeppsvrakets kodlås knäckt efter 400 år

Med hjälp av modern teknik har vi kunnat knäcka något som liknar Da Vinci-koden, faktiskt.

Tre skanningar krävdes

Låset har fyra ringar med sex bokstäver på varje, vilket ger 1 296 kombinationer. På ändarna sitter fasta bokstäver som en del av kombinationen, trodde man.

Det visade sig vara falskt. Alastair Willis, förste intendent vid Amgueddfa Cymru, sa till BBC:

På ändarna sitter fasta bokstäver som inte hör till koden, som om de vore till för att lura en inbrottstjuv.

Skanningen gjordes vid Cardiff University. Redan första bilden visade bokstäver, men var inte tillräcklig för att visa alla. Den andra misslyckades, men när forskarna bytte metod till den tredje kom koden fram, enligt BBC. David Williams, forskare vid Cardiff Universitys ingenjörsskola, säger:

Jag blev helt paff över att vi faktiskt knäckte den.

Låset visas nu på National Waterfront Museum i Swansea, i utställningen Tides of Treasure som pågår till juni 2027.

Koden blev ANCE, men vad bokstäverna står för vet ingen, enligt Nation.Cymru. (Foto: Amgueddfa Cymru)