Nu sågar Trump England – för VM-taktiken

Vill ha VM igen – ihop med Kina

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Trump sög, lika självklart, åt sig berömmet och föreslog att Fifa borde lägga fotbolls-VM i USA igen.

”Ni borde välja USA igen, men den här gången lämnar vi Mexiko och Kanada utanför”, sade Trump.

Nästa gång skulle i stället Kina kunna vara medarrangör, föreslog han och verkade faktiskt mena det.

USA:s president kommenterade situationen där han ringde Infantino efter att USA:s Folarin Balogun fått ett rött kort och skulle missa nästa match.

”Jag var tvungen att ringa Gianni och bara komma med en rekommendation”, sade Trump.

Fifa och Infantino förstod vad som gällde. Balogun fick spela trots rött kort.

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Donald Trump sågar taktiken från England och att man använde Harry Kane för defensivt. ”Men han är en toppenkille”, försäkrar Trump. (Foto: Jacquelyn Martin/ AP-TT)

Kritiserade Englands taktik

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Donald Trump var i övrigt kritisk – mot bara mot Englands taktik på planen.

”Ni har en fantastisk spelare i England som jag har spelat golf med, Harry Kane”, sade Trump. ”Han har varit fantastisk”.

”Jag tror kanske att de gjorde ett misstag när de satte honom i försvaret. De tog ledningen, de tog sin bästa spelare och satte honom i försvaret. Sedan, på något sätt…måste man väl spela lite offensivt, eller hur?”

”Det var lite ovanligt. Men Harry är en toppenkille, faktiskt.”

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