Donald Trump kommer ut som fotbollsanalytiker och Gianni Infantino tar fjäsket till en ny nivå. Välkommen till upploppet i fotbolls-VM.
Nu sågar Trump England – för VM-taktiken
När ärevördiga The Times inleder sitt referat av det senaste förloppet i fotbolls-VM är det med en uppgiven suck.
”Precis när man trodde att det inte kunde bli värre, höll Donald Trump och Gianni Infantino en presskonferens”, konstaterar man.
De har redan gjort nog mycket skada, tycker The Times.
”Tillsammans har denna presidentduo redan skadat VM-turneringens integritet och lämnat en bestående fläck på Fifas rykte”, är betyget.
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”Största mänskligheten skådat”
I Trump Tower i New York stod Fifa-presidenten och USA:s dito sida vid sida. Där kallade Infantino årets fotbolls-VM, håll i er nu, för ”den största mänskliga, sociala och kulturella händelse som mänskligheten någonsin skådat”.
Vänd mot Trump fortsatte Fifa-presidenten;
”Er administration – varenda person i Vita huset, i förvaltningen, i städerna, i delstaterna, överallt – bidrog till att skapa denna trygga, säkra och glädjefyllda miljö där vi fick uppleva något som världen aldrig tidigare skådat”, slog Infantino fast.
Vill ha VM igen – ihop med Kina
Trump sög, lika självklart, åt sig berömmet och föreslog att Fifa borde lägga fotbolls-VM i USA igen.
”Ni borde välja USA igen, men den här gången lämnar vi Mexiko och Kanada utanför”, sade Trump.
Nästa gång skulle i stället Kina kunna vara medarrangör, föreslog han och verkade faktiskt mena det.
USA:s president kommenterade situationen där han ringde Infantino efter att USA:s Folarin Balogun fått ett rött kort och skulle missa nästa match.
”Jag var tvungen att ringa Gianni och bara komma med en rekommendation”, sade Trump.
Fifa och Infantino förstod vad som gällde. Balogun fick spela trots rött kort.
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Kritiserade Englands taktik
Donald Trump var i övrigt kritisk – mot bara mot Englands taktik på planen.
”Ni har en fantastisk spelare i England som jag har spelat golf med, Harry Kane”, sade Trump. ”Han har varit fantastisk”.
”Jag tror kanske att de gjorde ett misstag när de satte honom i försvaret. De tog ledningen, de tog sin bästa spelare och satte honom i försvaret. Sedan, på något sätt…måste man väl spela lite offensivt, eller hur?”
”Det var lite ovanligt. Men Harry är en toppenkille, faktiskt.”
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