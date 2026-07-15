Tre gånger åt de utsända från Skatteverket lunch på restaurangen. Nu kostar det stället en kvarts miljon kronor i böter.
Skatteverkets kebablunch kostade en kvarts miljon
Snabbmatsrestaurangen i Kristianstad råkade ut för Skatteverket i form av dess hemliga utsända.
Personal från Skatteverket beställde mat och återkom flera gånger. De betalade kontant och sade nej tack till att få kvitto.
I Skatteverkets rapport redovisar man mycket noggrant inköpen. Vid besöket i mars 2023 handlade man för 90 respektive 105 kronor, i september samma år för 100 och 105 kronor och slutligen mat för 105 respektive 90 kronor vid besöket i juli 2024.
Avslöjade: Skatteverkets hemliga agenter. Dagens PS
Sedan kom det tunga gardet
Efter respektive köp presenterade sig, i princip direkt, två andra personer från Skatteverket och bad att få se hur personalen slagit in köpen i registret och var pengarna hamnat, skriver Kristianstadsbladet.
Därefter följde en lång rättsprocess med överklaganden, där restaurangägaren förklarar att det inte handlar om något medvetet fusk utan om enstaka misstag, bland annat på grund av att en person som jobbat i kassan har ”koncentrationssvårigheter”.
Får böta kvartsmiljon
Det har man naturligtvis inte haft något för. Den senaste domen, i förvaltningsrätten, slår fast att restaurangen ska betala 250 000 kronor i böter/vite, för köpen ovan på sammanlagt 595 kronor.
Restaurangägaren borde naturligtvis ha läst Dagens PS 18 februari i år. Rubriken var ”Avslöjade: Skatteverkets hemliga agenter” och handlade om det som, faktiskt, heter Skatteverkets underrättelseverksamhet.
Detta okända men viktiga vapen ”arbetar i det tysta för att förebygga och avslöja kriminella upplägg”, förklarade verket.
”Underrättelseverksamhet innebär att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet”, är den övergripande beskrivningen av verksamheten.
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”Som att lägga ett pussel”
”Arbetet kan liknas vid att lägga ett pussel – men utan att veta hur den färdiga bilden ser ut och med många saknade bitar”, fortsätter resonemanget.
”Trots detta är uppdraget att analysera och dra slutsatser för att skapa en helhetsbild.”
En pizza delad i bitar borde passa förträffligt in i det upplägget.
Skatteverket inrättade sin egenhet för underrättelsetjänst redan före millennieskiftet och för att leva upp till sitt uppdrag att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet.
”I uppdraget ingår bland annat att bedriva underrättelseverksamhet”, konstaterar man.
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”Följer fenomen över tid”
”Underrättelseverksamheten har en unik möjlighet att följa aktörer och fenomen över tid och skaffa den kunskap som behövs för att både förebygga och bekämpa brott.”
Tre besök på ett snabbmatshak i Kristianstad, fördelade över 15 månader, faller ju perfekt in i detta modus operandi.
Arbetet är hemligt och det måste det vara, påpekar Skatteverkets underrättelsetjänst.
Därmed får vi inte veta mer än så – inte ens trots att vi är fasligt nyfikna på hur de officiella tjänstemännen från Skatteverket, de som kom efter de hemliga agenterna, på restaurangen presenterade sig.
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