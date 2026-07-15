Skatteverkets kebablunch kostade en kvarts miljon

Får böta kvartsmiljon

Det har man naturligtvis inte haft något för. Den senaste domen, i förvaltningsrätten, slår fast att restaurangen ska betala 250 000 kronor i böter/vite, för köpen ovan på sammanlagt 595 kronor.

Restaurangägaren borde naturligtvis ha läst Dagens PS 18 februari i år. Rubriken var ”Avslöjade: Skatteverkets hemliga agenter” och handlade om det som, faktiskt, heter Skatteverkets underrättelseverksamhet.

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Detta okända men viktiga vapen ”arbetar i det tysta för att förebygga och avslöja kriminella upplägg”, förklarade verket.

”Underrättelseverksamhet innebär att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet”, är den övergripande beskrivningen av verksamheten.

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”Som att lägga ett pussel”

”Arbetet kan liknas vid att lägga ett pussel – men utan att veta hur den färdiga bilden ser ut och med många saknade bitar”, fortsätter resonemanget.

”Trots detta är uppdraget att analysera och dra slutsatser för att skapa en helhetsbild.”

En pizza delad i bitar borde passa förträffligt in i det upplägget.

Skatteverket inrättade sin egenhet för underrättelsetjänst redan före millennieskiftet och för att leva upp till sitt uppdrag att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet.

”I uppdraget ingår bland annat att bedriva underrättelseverksamhet”, konstaterar man.

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Ständigt på vakt och jakt. Skatteverket låter sin underrättelsetjänst arbeta anonymt. Den här gången gav det en restaurang en kvarts miljon i böter. (Foto: Heiko Junge/NTB-TT)

”Följer fenomen över tid”

”Underrättelseverksamheten har en unik möjlighet att följa aktörer och fenomen över tid och skaffa den kunskap som behövs för att både förebygga och bekämpa brott.”

Tre besök på ett snabbmatshak i Kristianstad, fördelade över 15 månader, faller ju perfekt in i detta modus operandi.

Arbetet är hemligt och det måste det vara, påpekar Skatteverkets underrättelsetjänst.

Därmed får vi inte veta mer än så – inte ens trots att vi är fasligt nyfikna på hur de officiella tjänstemännen från Skatteverket, de som kom efter de hemliga agenterna, på restaurangen presenterade sig.

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