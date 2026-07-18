Två dagar i rad har demonstrationer genomförts i flera städer efter att Zelenskyj sparkat populäre försvarsministern Michailo Fedorov.
Protesterna fortsätter i Ukraina
Ukrainare samlades i Kyiv och andra ukrainska städer under fredagen för att, för andra dagen i rad, protestera mot Volodymyr Zelenskyjs beslut att sparka försvarsminister Michailo Fedorov men behåll överbefälhavaren Oleksandr Syrskyj.
Efter den första dagen av protester förklararade Zelenskyj att han ”förstår, hör och svarar” på allmänhetens oro.
Michailo Fedorov är en av Ukrainas mest populära unga politiker. Under sin korta tid som försvarsminister tog han flera högt profilerade initiativ och att han nu fått sparken har utlöst en politisk kris i Ukraina.
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Fokus på digitala lösningar
Fedorov har arbetar för att störa ryska styrkors tillgång till Starlink, samordna långdistans-attacker mot rysk logistik på Krim och lansera vad han själv beskrivit som ”en impopulär men extremt viktig” militär reform.
Längs vägen har spänningarna mellan honom och överbefälhavaren Syrskyj tilltagit. De två har fundamentalt olika ledarstilar och tillvägagångssätt.
Syrskyj står för en starkt centraliserad befälsstruktur, i allt väsentligt baserad på sovjetisk militär doktrin.
Kritiseras för ”sovjetisk” stil
Överbefälhavaren har upprepade gånger kritiserats av militär personal och analytiker för överdriven detaljstyrning och för att främja en militärkultur i sovjetisk stil, skriver Kyiv Independent.
Zelenskyj valde att ställa sig på Syrskyjs sida. Försvarsministern fick gå och Yevhen Khmara, tillförordnad chef för Ukrainas säkerhetstjänst, tog över.
Utnämningen av Khmara godkändes av ministerkabinettet under fredagen.
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Tidig med drönarsatsning
Fedorov blev försvarsminister så sent som i januari i år. Han var tidigare minister för digital transformation.
I kölvattnet av den ryska invasionen lanserade han initiativet ”Drönararmén” i samarbete med generalstaben och insamlingsplattformen United24.
Det var ett program som, via en massiv satsning på drönaren, bidrog till att förändra krigets karaktär radikalt.
När han i januari tillträdde som försvarsminister var det med ett fokus på digitala lösningar och datainsamling.
En av Fedorovs första stora framgångar var att i början av februari förmå Elon Musk att begränsa obehörig rysk tillgång till Starlink på slagfältet, påminner Kyiv Independent.