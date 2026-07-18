Protesterna fortsätter i Ukraina

Efter den första dagen av protester förklararade Zelenskyj att han ”förstår, hör och svarar” på allmänhetens oro.

Michailo Fedorov är en av Ukrainas mest populära unga politiker. Under sin korta tid som försvarsminister tog han flera högt profilerade initiativ och att han nu fått sparken har utlöst en politisk kris i Ukraina.

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Fedorov har arbetar för att störa ryska styrkors tillgång till Starlink, samordna långdistans-attacker mot rysk logistik på Krim och lansera vad han själv beskrivit som ”en impopulär men extremt viktig” militär reform.

Längs vägen har spänningarna mellan honom och överbefälhavaren Syrskyj tilltagit. De två har fundamentalt olika ledarstilar och tillvägagångssätt.

Syrskyj står för en starkt centraliserad befälsstruktur, i allt väsentligt baserad på sovjetisk militär doktrin.

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