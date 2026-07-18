VM-finalen hotad av rök – Trump skyller på Kanada och höjer tullar

”USA invaderas”

Det får USA:s president Donald Trump att gå i taket.

I ett inlägg på Truth Social anklagar Trump grannlandet Kanada för att missköta sina skogar och därmed orsaka de återkommande skogsbränder som för med sig rök över den amerikanska gränsen.

”USA invaderas i onödan av smutsig, förorenad och ohälsosam luft. Luftkvaliteten är farlig och helt oacceptabel”, skrev Trump.

Han hävdar att röken kostar USA miljarder dollar varje år, utan att presentera några belägg för siffran enligt Business Insider, och menar att kostnaden bör läggas ovanpå de tullar som Kanada redan betalar.

Över 800 bränder

Enligt kanadensiska myndigheter brinner över 800 skogsbränder i landet och merparten är fortfarande utom kontroll. Röken har påverkat luftkvaliteten i flera amerikanska storstäder, däribland New York, Chicago och Minneapolis.

Flera republikanska politiker har anslutit sig till kritiken mot Kanada. Senator Bernie Moreno från Ohio uppger att han nästa vecka kommer att lägga fram ett lagförslag om sanktioner mot Kanada och kanadensiska tjänstemän.

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