Han finns en Ålands-färja bort. Varannan månad får han instruktioner i Helsingfors av sin chef. Möt Rysslands närmaste spion.
Avslöjad: Ryske spionen nära Stockholm
En rysk toppdiplomat i Bryssel har kopplingar till spionage och underrättelseverksamhet.
Den ryske diplomaten Karen Malayan, EU-ambassadör för Ryssland, har flera kopplingar till känd spionverksamhet, enligt belgiska Euobserver.
Karen Malayan, 55, för ofta Vladimir Putins talan i väst. Han har arbetat på den ryska ambassaden i Bryssel sedan 2015.
Tidningen nämnder i kartläggningen Malayans nära kontakter med Alexander Rogov, rysk konsul på Åland sedan oktober 2020.
Rogov beskrivs som Malayans ”skumma kontakt” i Finland, Rogov som enligt finsk underrättelsetjänst ska ha försökt påverka åländska politiker, enligt Nya Åland.
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Håller kontakten
Malayans och Rogovs kontakter ska inte bara vara yrkesmässiga. Rogov har besökt Malayan när han var stationerad i London och de ska ha hållit kontakten sedan dess.
Karen Malayan fick ta över som Rysslands EU-ambassadör när Kirill Logvinov lämnade posten 2024, sedan flera belgiska medier avslöjat honom som aktiv i spionage.
Malayan har även arbetat nära Sergej Nalobin, tidigare ”förstesekreterare ” vid politiska avdelningen på Rysslands ambassad i London.
Nalobin vägrade förnya hans diplomatiska visum 2015 och han dök senare upp i Tallinn.
Det gick inte mycket bättre där. Den estniska säkerhetstjänsten utvisade honom 2022 för att han var ”aktivt engagerad i att undergräva Estlands säkerhet”.
I juni i år kopplade Nalobin till en plan under fjolåret för att genomföra ett attentat med en brandbomb mot brittiske premiärministern Keir Starmers hem.
Nära kontakt med ryska spioner
Vad gäller konsuln på Åland, Alexander Rogov, har han enligt HBL nära kontakter med andra ryska underrättelseofficerare liksom med en ryss som planerat ett politiskt lönnmord i Tbilisi.
1994-1998 var Rogov student vid den diplomatiska akademin vid Rysslands utrikesministerium.
Han fick sedan ett diplomatiskt uppdrag i Panama och hade 2007 avancerat till att bli ansvarig sekreterare vid ryska ambassaden i Madrid.
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Rapporterar varannan månad
2016 dök han upp som observatör för OSSE vid presidentvalet i Uzbekistan, 2018 deltog han i G20-mötet i Buenos Aires vid sidan av Vladimir Putin och tillsammans med andra ryska diplomater.
Nu har han ansvaret för Rysslands konsulat på demilitariserade Åland, men kallas en gång varannan månad till sin chef på den ryska ambassaden i Helsingfors.
Han vägrar att tala med media och ställer inte upp för några intervjuer.
Alexander Rogov och hans fru Olga är de enda bosatta och anställda på det ryska konsulatet i Mariehamn.
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