Karen Malayan, 55, för ofta Vladimir Putins talan i väst. Han har arbetat på den ryska ambassaden i Bryssel sedan 2015.

Tidningen nämnder i kartläggningen Malayans nära kontakter med Alexander Rogov, rysk konsul på Åland sedan oktober 2020.

Rogov beskrivs som Malayans ”skumma kontakt” i Finland, Rogov som enligt finsk underrättelsetjänst ska ha försökt påverka åländska politiker, enligt Nya Åland.

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Håller kontakten

Malayans och Rogovs kontakter ska inte bara vara yrkesmässiga. Rogov har besökt Malayan när han var stationerad i London och de ska ha hållit kontakten sedan dess.

Karen Malayan fick ta över som Rysslands EU-ambassadör när Kirill Logvinov lämnade posten 2024, sedan flera belgiska medier avslöjat honom som aktiv i spionage.

Malayan har även arbetat nära Sergej Nalobin, tidigare ”förstesekreterare ” vid politiska avdelningen på Rysslands ambassad i London.

Nalobin vägrade förnya hans diplomatiska visum 2015 och han dök senare upp i Tallinn.

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Det gick inte mycket bättre där. Den estniska säkerhetstjänsten utvisade honom 2022 för att han var ”aktivt engagerad i att undergräva Estlands säkerhet”.

I juni i år kopplade Nalobin till en plan under fjolåret för att genomföra ett attentat med en brandbomb mot brittiske premiärministern Keir Starmers hem.

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