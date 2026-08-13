Historiskt besked: USA tillåter privata cyberattacker

Kommer att prövas i domstol

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Privata företag omfattas av samma lagstiftning kring dataintrång som alla andra i USA, lagar som förbjuder såväl privatpersoner som företag att utföra cyberattacker.

Den amerikanska regeringens hållning har hittills varit att den privata sektorn får försvara sig mot inkommande cyberattacker, men inte inleda eller genomföra sådana själva.

Den nya policyn lär möta rättsliga utmaningar och processer liksom motstånd från kritiker.

Regeringen säger att den inom de närmaste två månaderna ska ge riktlinjer som anger vilka krav företag måste uppfylla för att få ingå i programmet.

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Deposition: En miljon dollar

Ett villkor är klart. Deltagande företag måste deponera en miljon dollar på ett spärrat konto.

Dessa pengar förverkas om regeringen upptäcker att ett företag inte följer reglerna för hur insatserna ska genomföras.

Enligt en expert på cybersäkerhet skulle den nya policyn i princip kunna utsätta amerikaner, som arbetar för privata cybersäkerhetsföretag, för risken att åtalas eller frihetsberövas av en utländsk regering.

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Det skulle vara en parallell till hur amerikanska åklagare väckt åtal mot kinesiska, iranska och ryska statliga hackare för cyberbrott riktade mot USA.

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En presidentorder från Donald Trump ger nu möjlighet för privata företag i USA att genomföra cyberattacker, en helt ny policy. (Foto: Jacquelyn Martin /AP-TT)

Kan drabba amerikaner utomlands?

”Amerikaner som deltar i dessa operationer skulle lätt kunna klassas som kombattanter utan uniform när de befinner sig utomlands”, säger Jake Williams, en branschexpert som är vice vd för forskning och utveckling på cybersäkerhetsföretaget Hunter Strategy.

Den amerikanska regeringens direktiv kring cybersäkerhet utfärdas samtidigt som USA och andra brottas med en våg av autonoma, AI-drivna cyberangrepp riktade mot företag och organisationer världen över.

Företagen Anthropic, OpenAI och Meta samt brittiska AI Safety Institute har alla rapporterat att avancerade AI-modeller under testning har brutit sig ut ur sina tekniska säkerhetsspärrar för att utföra cyberangrepp, påpekar Tech Crunch.

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