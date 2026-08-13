En omfattande oljeläcka från den ryska skuggflottan utanför Oman har nu nått land och hotar känsliga kustmiljöer. Utsläppet täcker redan ett område som motsvarar Luxemburgs yta – och hotar att utvecklas till en allvarlig miljökatastrof.
Enorm oljeläcka från skuggflottan– miljökatastrof väntar
Som Dagens PS berättat behöver många fartyg i den ryska skuggflottan skrotas. Fartygen är utsatta för sanktioner och behöver därför hitta snabba och enkla sätt att skrotas – vilket innebär att stort miljöhot för många länder, däribland Bangladesh där fartygen ofta plockas isär direkt på stränderna.
Många är sönderrostade och läcker olja, och är tickande miljöbomber. Experter varnar för att det ”bara är en tidsfråga” innan en sådan olycka även kan ske på Östersjön.
Oljekatastrof i Oman
En sådan katastrof har redan inträffat, för ett par månader sedan i Oman.
Tankfartyget Caroline Bezengi, som är del i den ryska skuggflottan, ligger nära ön al-Qibliyyah och har under flera veckor läckt råolja rakt i havet, sedan en explosion inträffade på fartyget.
Nu har spillet nått Omans fastland.
Landets miljömyndigheter uppger att flera stränder i området Ras Madrakah har drabbats av oljeföroreningar. Området ligger på Omans sydöstra kust och är en del av ett större kustlandskap med känsliga marina miljöer.
Spillet träcker redan ett område lika stort som Luxemburg, runt 2 000 kvadratkilometer, enligt finska Yle.
OIjan hotar havssköldpaddor
Området i Oman är känt för sin biologiska mångfald och är hem för bland annat havssköldpaddor och andra känsliga marina arter.
Miljöorganisationer som Greenpeace varnar nu för att situationen kan utvecklas till en allvarlig miljökatastrof. De uppger att tankfartyget kan ha haft omkring en miljon fat råolja ombord och att det samtidigt är svårt att städa upp i havet på grund av kraftiga monsunvindar, berättar sajten Asharq Al-Awsat.
Nått Omans fastland
Oman har placerat ut flytande länsar för att försöka begränsa spridningen. Men på onsdagen meddelade alltså landets miljömyndigheter att oljan även hade nått fastlandet. Uppemot fyra mil av kusten riskerar att påverkas.
Vad som orsakade skadorna på Caroline Bezengi är fortfarande inte fastställt. Fartyget ska ha drabbats av en explosion när det befann sig utanför Jemens kust.
Ingen har tagit på sig ansvaret för händelsen.
John Amos, vd för miljöorganisationen Skytruth, uppger att inte tillräckligt har gjorts för att stoppa läckan som nu alltså sprider sig över ett större område.
”Det här är ett mardrömsscenario”, säger han.
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