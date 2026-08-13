Enorm oljeläcka från skuggflottan– miljökatastrof väntar

Många är sönderrostade och läcker olja, och är tickande miljöbomber. Experter varnar för att det ”bara är en tidsfråga” innan en sådan olycka även kan ske på Östersjön.

Att montera ner fartyg från skuggflottan kan ske på an strand i Bangladesh, som här i Chittagong. (Foto: Wikimedia Commons/från dokumentären Shipwreck)

Oljekatastrof i Oman

En sådan katastrof har redan inträffat, för ett par månader sedan i Oman.

Tankfartyget Caroline Bezengi, som är del i den ryska skuggflottan, ligger nära ön al-Qibliyyah och har under flera veckor läckt råolja rakt i havet, sedan en explosion inträffade på fartyget.

Nu har spillet nått Omans fastland.

Landets miljömyndigheter uppger att flera stränder i området Ras Madrakah har drabbats av oljeföroreningar. Området ligger på Omans sydöstra kust och är en del av ett större kustlandskap med känsliga marina miljöer.

Spillet träcker redan ett område lika stort som Luxemburg, runt 2 000 kvadratkilometer, enligt finska Yle.