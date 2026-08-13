Skanskas miljardregn: Femte datacenterordern på kort tid

Fem serverhallsorder på ett halvår

I mars i år kom kontrakt på 191 miljoner dollar, motsvarande cirka 1 828 miljoner kronor. Därefter i maj kom en order på 100 miljoner euro, eller 1 103 miljoner kronor, för atNorths anläggning i Esbo.

I juni kom nästa order på 255 miljoner dollar, eller 2 441 miljoner kronor i Georgia. Den senaste ordern kom nu i juli på 94 miljoner dollar, cirka 900 miljoner kronor, i Virginia, enligt pressmeddelandena.

De fem ordrar som bokförs under 2026 summerar därmed till drygt åtta miljarder kronor, räknat på bolagets egna omräkningar. De amerikanska kunderna beskrivs bara som befintliga, medan atNorth namnges. Julikontraktet gällde också en andra byggnad på ett tidigare beställt campus.

Så tungt väger tekniken i orderboken

Vid halvårsskiftet låg orderstocken på rekordhöga 297,5 miljarder kronor, enligt delårsrapporten som kom den 17 juli. Det motsvarar omkring 21 månaders produktion, enligt vd Anders Danielsson.

Orderingången i byggverksamheten på 68 miljarder var den högsta någonsin, varav 39,5 miljarder i USA, enligt Danielsson. Skanska bryter inte ut datacenter som egen kategori, men Placeras sammanställning av kvartalets största order landade på 6,7 miljarder för datacenter och halvledarfabriker.

Så berör det svenska sparare

Utdelningen för 2026 betalades i april med 14 kronor per aktie, varav 5,50 kronor var en extrautdelning. Aktien är upp 2,85 procent sedan rapportsläppet den 2 juli och handlas till 267,10 kronor.

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Dagens PS har också kartlagt vart någonstans i världen serverhallarna byggs.

PS analys: Tre av fem datacenterorder är tillägg till befintliga uppdrag. Tillväxten vilar alltså på att samma beställare fortsätter bygga ut, och fyra av fem av dem namnges inte. Styrkan, och risken, sitter i just detta fallet i samma sak.

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