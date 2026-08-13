Klarna kopierar och utmanar American Express

Dyrt – men inte riktigt lika dyrt

Flera kreditkortsföretag satsar på att locka till sig mer välbärgade kunder, som är villiga att betala rejäla årsavgifter i utbyte mot förmåner.

ANNONS

Det dyraste medlemskapet hos Klarna ska kosta kunder i Storbritannien cirka 540 pund om året, motsvarande 6 970 kronor.

Amex Platinum-kortet i Storbritannien har, för jämförelsen, en årsavgift på 650 pund, motsvarande strax under 8 400 kronor.

Ny straffavgift på landets pensionärer. Dagens PS

Klarna ska nu ta fler steg i handla nu, betala senare. Det ska ske genom att attrahera kunder med bra ekonomi och utmana Amex. (Foto: Magnus Hjalmarson Neideman /TT)

Lounger och cashback

På den högsta nivån får Klarna-kunder tillgång till 21 digitala prenumerationer samt tillträde till flygplatslounger och högre nivåer av cashback.

De får också ett kort i metall – en design som Amex är känt för att erbjuda.

Robinhood Markets Inc. meddelade tidigare i år att de planerar att lansera ett platinumkort som ett led i sin egen utmaning av kreditkortsjätten.

Klarna lanserade satsningen i USA strax före årsskiftet och rullar i Europa ut projektet i Storbritannien Tyskland, Frankrike, Italien, de nordiska länderna och ytterligare några länder.

ANNONS

Stanna för rött – och få beröm av en kändis. Dagens PS