Klarna utmanar Amex med ett förmånsprogram för europeiska kunder. Lockbetet är att erbjuda liknande förmåner och belöningar.
Klarna kopierar och utmanar American Express
Svenskgrundade Klarna, noterat på börsen i New York, vill nu ta ytterligare steg i branschen ”köp nu, betala någon annan gång”.
Nu ska Klarna lansera medlemskap för kunder i Europa, erbjuda belöningar och förmåner som liknar dem hos kreditkort och därmed utmana klassiker som exempelvis Amex, American Express.
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Tre olika medlemsnivåer
Klarna Group ska lansera olika medlemsnivåer med priser från motsvarande 64 kr till 580 kronor i månaden för medlemskap, enligt ett uttalande torsdag från bolaget.
På den högsta nivån får Klarna-kunder tillgångar till digitala prenumeration och flygplatslounger, höga cashback-nivåer samt ett metallkort, allt enligt copy paste från exempelvis Amex.
Klarna började som ett företag för att låta kunder köpa nu och betala senare, men har siktat på att expandera till vardagliga betalningar, skriver Bloomberg.
Företaget vill se kunderna använda Klarna både för större köp som delas upp och för vardagliga köp med betalkort.
Dyrt – men inte riktigt lika dyrt
Flera kreditkortsföretag satsar på att locka till sig mer välbärgade kunder, som är villiga att betala rejäla årsavgifter i utbyte mot förmåner.
Det dyraste medlemskapet hos Klarna ska kosta kunder i Storbritannien cirka 540 pund om året, motsvarande 6 970 kronor.
Amex Platinum-kortet i Storbritannien har, för jämförelsen, en årsavgift på 650 pund, motsvarande strax under 8 400 kronor.
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Lounger och cashback
På den högsta nivån får Klarna-kunder tillgång till 21 digitala prenumerationer samt tillträde till flygplatslounger och högre nivåer av cashback.
De får också ett kort i metall – en design som Amex är känt för att erbjuda.
Robinhood Markets Inc. meddelade tidigare i år att de planerar att lansera ett platinumkort som ett led i sin egen utmaning av kreditkortsjätten.
Klarna lanserade satsningen i USA strax före årsskiftet och rullar i Europa ut projektet i Storbritannien Tyskland, Frankrike, Italien, de nordiska länderna och ytterligare några länder.