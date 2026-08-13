Den diskreta lyxen är död. Nu vill miljardärerna synas igen

Allt fler ultrarika – trängsel på toppen

Men diskretion fungerar bara så länge rikedomen är sällsynt. Det är den inte längre.

Enligt Forbes senaste lista finns nu 3 428 dollarmiljardärer i världen, 400 fler än året innan, och deras samlade förmögenhet har svällt till 20,1 biljoner dollar.

Redaktionen har tidigare rapporterat om hur antalet ultrarika ökar igen med mer än en ny miljardär om dagen, eldad av AI-boomens värderingar i bolag som Nvidia, Microsoft och Meta.

Redan i december 2025 visade UBS årsrapport nytt rekord i antal miljardärer, med förmögenheter som stigit 13 procent på ett år.

Superyachter är allt annat än diskreta och ett sätt för de ultrarika att visa upp sina förmögenheter (Foto: Keld Gydum / Wikimedia)

Det förändrar spelet. När miljardärsstatus var exklusiv räckte det att vara rik, alla i rummet visste ändå vem man var.

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Med tusentals konkurrenter om samma bord på galorna, samma flygplatser för privatjeten och samma uppmärksamhet i medierna blir osynlighet en förlustaffär.

I trängseln på toppen är kläderna det snabbaste sättet att sticka ut. Hoodien signalerade en gång att bäraren stod över spelet. Nu signalerar den bara att man inte längre är med i det.

Skiftet fick ett namn

I slutet av 2024 gav trendanalytikern Sean Monahan, som en gång myntade normcore, det nya läget ett namn, ”boom boom”. Estetiken firar pälsar, maktkostymer och ohämmad konsumtion, en high-glam-look hämtad från sent 80-tal och tidigt 90-tal.

”Det finns två spår i lyxtrenden. Ett tyst och ett högljutt”, säger Chandler Mount, grundare av analysfirman Affluent Consumer Research Company, till Fortune.

Modeveckorna bekräftar bilden. Michael Kors, Coach och Carolina Herrera visade päls, djurmönster och överdrivna silhuetter där det tidigare stod marinblått och svart.

Sergey Brin får med sin kostym, från en utställning om just kostymer i våras, illustrera vändningen i modet bland ultrarika. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) NYRA155

Enligt Fortune är det konsumenter mellan 18 och 34 år som driver vändningen, och nyhetskanalen CNBC rapporterar att högljudd lyx är tillbaka när lyxhusen försöker vända den svaga försäljningen.

Pengar köper fortfarande inte smak

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Här ligger paradoxen. När miljardärerna nu ska synas avslöjas något som uniformen länge dolde. Det vill säga att smak och stil inte går att köpa, oavsett hur mycket pengar man har.

Sociologen Pierre Bourdieu beskrev redan på 1970-talet smak som kulturellt kapital, en kompetens man uppfostras in i snarare än betalar för.

Entreprenörer som byggt förmögenheter på kod och logistik har sällan tränats i den. Jobs uniform var i den meningen genial, den gjorde smakfrågan irrelevant. Utan den står techeliten stilmässigt naken.

Hur naken? Här är bevisen, plagg för plagg.

Bottenlistan. De tio sämst klädda miljardärerna

1. Mark Zuckerberg (Meta). Bytte den grå t-shirten mot guldkedjor och oversized-tishor. Gick från anonym till ansträngd utan att passera stilfull.

Zuckerberg toppar bottenlistan över de sämst klädda miljardärerna (AP Photo/Godofredo A. Vásquez) CAGV302

2. Jeff Bezos (Amazon). Tajta vita byxor och blanka bomberjackor. Fick beröm för smokingen på Vanity Fair-festen 2025, men sågades av Business Insider 2026 för säkra, glömbara looker i Paris.

Klädstilen hos Jeff Bezos är ofta en snackis i världens skvallerpress (AP Photo/Tony Gutierrez) NYBZ501

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3. Elon Musk (Tesla, X). Slogan-t-shirtar, svart keps och läderjacka. Världens rikaste man klär sig som sin egen merchbutik.

Bild: TT/AP Britta Pedersen



4. Gustav Magnar Witzøe (laxarvtagare, Norge). Vit specialdesign på Met-galan 2025 som enligt Business Insider var ”mer kostym än röda mattan”.

5. Anthony Pratt (förpackningsmiljardär, Australien). Klargrön kostym med återvinningssymboler, buren till löparskor, på Met-galan 2025. Galans tema var svartvitt.

6. Bill Gates (Microsoft). Trettio år av tröjor i alla kulörer. Fick 2025 kritik av Business Insider för en marinblå kostym helt utan detaljer.

Bill Gates fortsätter att påverka Microsoft bakom kulisserna. (Foto: Jae C. Hong/TT)

7. John A. Pritzker (Hyatt-arvinge). Kom till modevärldens största kväll, Met-galan 2025, i en ultrasimpel svart smoking. Utsedd till kvällens mest malplacerade.

8. Michael Dell (Dell). Den anonyma företagskostymens siste försvarare. Stil som Powerpoint från 2010 i storlek 52.

Michael Dell är en av världens rikaste personer och han skänker en del av pengarna till välgörenhet. (Foto: TT)

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9. Larry Ellison (Oracle). Åttio år av mockpolo och zip-tröjor. Klär sig som om Oracle fortfarande hade monopol på smak.

10. Kim Kardashian (Skims). Miljardär på att sälja stil, men sågad på Met-galan 2025 för krocken mellan alligatorläder och glitter.

Undantaget som bevisar regeln

Att listan är så lätt att fylla bekräftades i somras av San Francisco-tidningen The Standard.

När redaktionen sökte techvärldens bäst klädda man fastnade den för en enda kandidat, Notion-grundaren Ivan Zhao, vars grå trekavaj New York Times kallat en sällsynt vd-outfit värd att efterlikna.

Techeliten på Sun Valley-konferensen sammanfattades samtidigt som ”golfscore-shorts och svällande biceps”.

När en ensam välklädd miljardär blir en nyhet säger det allt om nivån på de övriga.

Skillnaden mot förr är att de inte längre bryr sig. Diskretionsnormen som styrt rikedomens estetik sedan finanskrisen 2008 är upphävd.

Rikedom ska synas, även när den är osnygg. Och med 400 nya miljardärer om året lär trängseln, och behovet av att sticka ut, bara öka.

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För lyxindustrin är skiftet en affärsmöjlighet efter några svaga svaga år. För resten av oss är det en signal om tidsandan.

När världens mäktigaste män slutar låtsas vara vanliga har maktbalansen mellan eliten och alla andra ritats om, och den här gången ska det synas det på långt håll.

Det luktar köpläge på flera lyxvarumärken efter några år av nedgång.