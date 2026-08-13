Resejätten: "Investerarna behöver en semester"

Krig och spänningar kapar vinsten

Koncernens totala intäkter minskade med sex procent och den underliggande vinsten med 27 procent i jämförelse med 2025.

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Koncernens division för upplevelser och aktiviteter är en ljuspunkt för TUI och redovisade en ökning av rörelseresultatet med nio procent till 22,7 miljoner euro.

”Krig och geopolitiska spänningar, konsumenternas försiktighet, ekonomisk svaghet och stigande inflation på Europas huvudmarknader – alla dessa faktorer har påverkat konsumenternas inställning och tidpunkten för köpbeslut”, summerar Sebastian Ebel.

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”Tar fart igen nu” – förstås

Naturligtvis uppger Ebel samtidigt att bokningsaktiviteten har ”tagit fart igen” under de senaste veckorna.

Han påpekar samtidigt att semesterfirare bokar resor i sista minuten i det resekaos som orsakats av USA:s krig mot Iran och turerna i det.

TUI:s aktie backade tre procent i den tidiga handeln, vilket innebär att aktien fallit 21 procent sedan årets början.

Derren Nathan, analyschef på Hargreaves Lansdown, menar att TUI:s investerare ”kanske känner att de behöver en semester” efter onsdagens svaga resultat.

”Det svaga kvartalet ökar pressen på en lyckad landning under årets slutskede, och även om landningsbanan fortfarande är relativt bred, förbereder sig ledningen troligen på en knepig inflygning”, tillägger han.

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TUI:s vd Sebastian Ebel tycker att resejätten klarar resekaos och bränslekostnader bra – analytiker menar att TUI:s investerare behöver semester. (Foto: Emma-Sofia Olsson /TT)

Fler som har det tufft

Det är fler som har det tufft i branschen. I tisdags meddelade Intercontinental Hotels Group, ägare till bland annat Holiday Inn, att ett intäktstapp i verksamheten i Mellanöstern håller tillväxten tillbaka.

Hotellkoncernen, som även äger varumärkena Crowne Plaza och Vignette Collection, uppger att intäkten per tillgängligt hotellrum sjönk med 19 procent på årsbasis under andra kvartalet.

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