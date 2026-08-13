Ska få folk tillbaka till kontoren – jobbar hemifrån

Arbeta på distans: Vi mår bättre och sover mer. Dagens PS

Behöver aldrig visa sig

Det udda i sammanhanget är att de själva inte behöver göra det. The Times avslöjar att minst 3 800 statligt anställda aldrig behöver komma till kontoret.

Enbart Department for Work and Pensions, som konkret arbetar med frågan, har 2 413 anställda som har permanenta avtal om att kunna arbeta hemifrån på heltid.

Hos åtta statliga myndigheter som svarar på tidningens frågor omfattas totalt 3 884 tjänstepersoner av liknande upplägg.

I vissa fall, erkänner myndigheterna, har medarbetare inte visat sig på sitt kontor på över två år.

Ett departement redovisar 82 sådana fall medan ett annat noterar 71 anställda som inte besökt kontoret på mer än ett år.

Chefen fick sparken: ”Trodde inte reglerna gällde mig”. Dagens PS