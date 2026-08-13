Tusentals anställda på myndigheter som ska få människor tillbaka till kontoren jobbar själva på distans hemifrån och behöver aldrig dyka upp.
Ska få folk tillbaka till kontoren – jobbar hemifrån
I Storbritannien som i Sverige och andra västländer fortsätter diskussionen om distansarbete kontra att rent fysiskt infinna sig på sin arbetsplats.
Hos britterna går man längre än så. Man diskuterar inte bara utan har gett flera statliga Department for Work and Pensions i uppdrag att se till att människor återvänder till kontor och arbetsplatser.
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Behöver aldrig visa sig
Det udda i sammanhanget är att de själva inte behöver göra det. The Times avslöjar att minst 3 800 statligt anställda aldrig behöver komma till kontoret.
Enbart Department for Work and Pensions, som konkret arbetar med frågan, har 2 413 anställda som har permanenta avtal om att kunna arbeta hemifrån på heltid.
Hos åtta statliga myndigheter som svarar på tidningens frågor omfattas totalt 3 884 tjänstepersoner av liknande upplägg.
I vissa fall, erkänner myndigheterna, har medarbetare inte visat sig på sitt kontor på över två år.
Ett departement redovisar 82 sådana fall medan ett annat noterar 71 anställda som inte besökt kontoret på mer än ett år.
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Lägre än innan pandemin
Kombinerat med officiell statistik som visar att produktiviteten inom offentlig sektor fortfarande ligger under nivåerna före pandemiåren, har diskussionen blivit het.
Årets första kvartal ökade den offentliga produktiviteten med 0,1 procent, föregående kvartal visade minus 0,3 procent i årstakt.
Det finns ett statligt brittiskt mål om en kontorsnärvaro på minst 60 procent, men det nådde endast ett departement, dessutom ett som pikant nog just avvecklats av nye premiärministern Andy Burnham.
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Har bara plats för tre av tio
Ett departement, Department for Business and Trade, hävdar visserligen att de har en beläggningsgrad på 80 procent.
Men deras kontor i London har i verkligheten bara plats för 1 058 av de totalt 3 699 anställda som hör till myndigheten.
Det ger i stället en faktisk beläggningsgrad på drygt 20 procent, konstaterar The Times.
Regeringen står fast vid sitt mål och siktar på minst 60 procents närvaro.
”Vi anser fortsatt att minst 60 procents närvaro på kontoret är det bästa alternativet för både vår personal och allmänheten. Närvaron hanteras inom arbetslagen, och chefer har vårt fulla stöd att vidta åtgärder om förväntningarna inte uppfylls”, är beskedet.