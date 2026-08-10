10,5 timmar – i veckan. Så mycket skiljer det mellan de som jobbar mest och de som har kortast arbetstid i Europa, visar färsk statistik.
De jobbar minst i Europa – och vi är nästan där
Det är Eurostat som tagit fram statistik över hur mycket man i genomsnitt jobbar i olika länder inte bara inom EU utan i hela Europa.
Skillnaderna är stora. I Turkiet arbetar de sysselsatta i snitt 42,4 timmar i veckan – i Nederländerna, jumbo i ligan, är veckoarbetstiden i snitt 31,9 timmar, en skillnad på 10,5 timmar i veckan.
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Bland dem som jobbar minst
Kollektivavtal, deltidsarbete och ekonomisk struktur är de främsta förklaringarna till skillnaderna, menar Eurostat.
Sverige? Vi hamnar på listan över de tio länder som jobbar minst i Europa.
En genomsnittlig arbetsvecka på 35,4 timmar placerar oss lägre än EU-snittet på 35,9 timmar – men högre än samtliga våra nordiska grannländer.
Ingen 40-timmarsvecka här inte
Sverige har sedan 1970-talet haft 40 timmar som lagstadgat tak för en ordinarie arbetsvecka.
Men i snitt arbetar vi alltså nästan fem timmar mindre per vecka än de 40 timmar vi ändå tror är standard för de flesta.
Roland Paulsen vid Lunds universitet förklarar att vi jobbar mer än våra grannar med historiska skillnader och nya förändringar.
”Vi har en hög sysselsättningsgrad och ett ovanligt långt arbetsliv, i och med den höjda pensionsåldern. I övriga Norden arbetar man mindre, vilket beror på att man från politiskt och fackligt håll drivit frågan om rätten till fritid hårdare”, analyserar han hos GP.
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Greker och polacker toppar
I hela Europa är det invånarna i Turkiet, Serbien och Bosnien Hercegovina som har de längsta arbetsveckorna.
I själva EU är det greker och polacker som jobbar mest, med arbetsveckor på 39,6 respektive 38,7 timmar som genomsnitt.
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Länderna i Europa där de jobbar mest
Turkiet 42,4
Bosnien Hercegovina 40,9
Serbien 40,6
Grekland 39,6
Nordmakedonien 39,5
Polen 38,7
Bulgarien 38,7
Litauen 38,4
Slovenien 38,3
Rumänien 38,2
(Källa: Eurostat)
Länderna i Europa där de jobbar minst
Frankrike 35,5
Sverige 35,4
Irland 35,1
Finland 34,7
Belgien 34,3
Österrike 34,0
Norge 33,9
Tyskland 33,9
Danmark 33,9
Nederländerna 31,9
(Källa: Eurostat)