De jobbar minst i Europa – och vi är nästan där

Ingen 40-timmarsvecka här inte

Sverige har sedan 1970-talet haft 40 timmar som lagstadgat tak för en ordinarie arbetsvecka.

Men i snitt arbetar vi alltså nästan fem timmar mindre per vecka än de 40 timmar vi ändå tror är standard för de flesta.

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Roland Paulsen vid Lunds universitet förklarar att vi jobbar mer än våra grannar med historiska skillnader och nya förändringar.

”Vi har en hög sysselsättningsgrad och ett ovanligt långt arbetsliv, i och med den höjda pensionsåldern. I övriga Norden arbetar man mindre, vilket beror på att man från politiskt och fackligt håll drivit frågan om rätten till fritid hårdare”, analyserar han hos GP.

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Ingen skugga över oss – men det finns de som arbetar mer. När det gäller arbetstid i snitt i Europa är det bara i åtta länder den är kortare än i Sverige. (Foto: Tim Aro/TT)

Greker och polacker toppar

I hela Europa är det invånarna i Turkiet, Serbien och Bosnien Hercegovina som har de längsta arbetsveckorna.

I själva EU är det greker och polacker som jobbar mest, med arbetsveckor på 39,6 respektive 38,7 timmar som genomsnitt.

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Länderna i Europa där de jobbar mest

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Turkiet 42,4

Bosnien Hercegovina 40,9

Serbien 40,6

Grekland 39,6

Nordmakedonien 39,5

Polen 38,7

Bulgarien 38,7

Litauen 38,4

Slovenien 38,3

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Rumänien 38,2

(Källa: Eurostat)

Länderna i Europa där de jobbar minst

Frankrike 35,5

Sverige 35,4

Irland 35,1

Finland 34,7

Belgien 34,3

Österrike 34,0

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Norge 33,9

Tyskland 33,9

Danmark 33,9

Nederländerna 31,9

(Källa: Eurostat)