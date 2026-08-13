Beslutet: Nu är det snart färdiggrillat

Burnham uttalade sig efter att ha lett ett möte med regeringens krisgrupp Cobra för att hantera konsekvenserna av sommarens värmeböljor i Storbritannien.

Dessa fortsätter och temperaturen väntas stiga till 38 grader i vissa delar av landet i dag.

Burnham varnar för att det varma vädret kan hålla i sig ”ytterligare några veckor” och vill därför, som en första åtgärd, att återförsäljare tar bort engångsgrillar ur sortimentet.

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Lika mycket som hela 2025

England och Wales har hittills i år drabbats av lika många skogsbränder som under hela 2025, skriver The Times.

”Den stora risken för regioner runt om i landet är skogsbränder”, konstaterade Burnham efter Cobra-mötet.

”Vi ser flera allvarliga incidenter över hela landet. Allmänheten uppmanas att inte använda engångsgrillar. Vi har idag bekräftat att det frivilliga avtalet om att begränsa försäljningen av dessa engångsgrillar förlängs.”

”På längre sikt kommer vi att se över om ett tillfälligt förbud under sommarmånaderna är motiverat.”

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