Mer än tusen skogsbränder redan i år. Nu vill den brittiska regeringen förbjuda engångsgrillar som en åtgärd.
Beslutet: Nu är det snart färdiggrillat
Premiärminister Andy Burnham varnar för att engångsgrillar kan förbjudas varje sommar framöver i Storbritannien.
De kan förbjudas under sommarmånaderna för att förhindra skogsbränder och premiärministern uppmanar återförsäljare att sluta sälja dem redan nu.
Burnham uttalade sig efter att ha lett ett möte med regeringens krisgrupp Cobra för att hantera konsekvenserna av sommarens värmeböljor i Storbritannien.
Dessa fortsätter och temperaturen väntas stiga till 38 grader i vissa delar av landet i dag.
Burnham varnar för att det varma vädret kan hålla i sig ”ytterligare några veckor” och vill därför, som en första åtgärd, att återförsäljare tar bort engångsgrillar ur sortimentet.
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Lika mycket som hela 2025
England och Wales har hittills i år drabbats av lika många skogsbränder som under hela 2025, skriver The Times.
”Den stora risken för regioner runt om i landet är skogsbränder”, konstaterade Burnham efter Cobra-mötet.
”Vi ser flera allvarliga incidenter över hela landet. Allmänheten uppmanas att inte använda engångsgrillar. Vi har idag bekräftat att det frivilliga avtalet om att begränsa försäljningen av dessa engångsgrillar förlängs.”
”På längre sikt kommer vi att se över om ett tillfälligt förbud under sommarmånaderna är motiverat.”
Mer än tusen skogsbränder
Omkring 1 017 skogs- och markbränder har registrerats i England och Wales i år, enligt uppgifter från National Fire Chiefs Council, NFCC.
Nästan tre fjärdedelar av England och hela Wales lider av torka, vilket sätter stor press på vattenresurserna för hushåll, jordbruk och miljö.
NFCC:s ordförande Phil Garrigan varnar för att den långvariga torkan och de höga temperaturerna förvandlat delar av landet till en ”krutdurk”.
Garrigan menar att de flesta bränderna orsakats av människor genom ”vårdslösa, oavsiktliga eller – tyvärr – avsiktliga handlingar”.
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”Landskap som liknar krutdurkar”
”Varmt, torrt väder och torka förvandlar delar av Storbritannien till landskap som liknar krutdurkar, vilket gör att bränder sprids snabbare, brinner längre och belastar räddningstjänsten hårdare”, varnar räddningsledaren.
Premiärministern fick även frågor om ett kommande beslut för hans regering kring att borra efter återstående fossila bränslereserver i Nordsjön och om det ska tillåtas.
”Det är mycket viktigt att vi hanterar den situation vi befinner oss i just nu och fokuserar på att säkerställa att vi har kontroll över de allvarliga händelserna runt om i landet – och att dessa händelser faktiskt är under kontroll”, var Andy Burnhams svar(?) på det enligt The Times.