"Cybersäkerhet viktigare än någonsin"

Viktigare än tidigare

Förändringar gör att cybersäkerhet blir ännu viktigare än tidigare, menar Speilmann.

”Cyberattacker ökar, blir mer extrema och flyttas till enheter utanför internet. Det innebär att även en luftkonditioneringsenhet i en byggnad nu är i fara.”

Hans Estland har en lång erfarenhet av cyberattacker och utsattes tidigt för mängder av sådana.

I dag är Estland ett digitalt land med 100 procent av alla offentliga tjänster digitala.

”Det går naturligtvis hand i hand med ett stort behov av cybersäkerhet”, understryker Proeksperts vd.

Estland väl förberett

Det har också tvingat Estland att bli mer förberett, menar han.

”Även vid en hackerattack skulle bara en mycket liten del av informationen äventyras, eftersom allt är decentraliserat över olika databaser”, säger Speilmann.

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”Denna kunskap och en viss grad av motståndskraft är avgörande för cybersäkerhet; ni måste utbilda och utbilda er personal därefter.”

Den geografiska närheten till Ryssland har däremot liten betydelse, menar han.

”Ärligt talat känner cybersäkerhet inga gränser. Den erkänner ingen geografisk närhet eller nationella gränser. Varje företag eller institution i Tyskland löper lika stor risk att bli hackad som ett företag i Estland. Närhet är därför irrelevant.”

En gammal stad men med modern cybersäkerhet. Nya EU-regler passar Estland väl. Landet har länge arbetat med att hantera cyberangrepp. (Foto: Sergei Grits/AP-TT)

Hela världsläget påverkar

Däremot har det förändrade säkerhetsläget påverkat, understryker han.

”Kriget i Ukraina är en av många geopolitiska situationer som kan påverka cybersäkerheten. Det finns även en rad andra faktorer som spelar roll, som relationen USA-Kina, den politiska situationen i USA och senast kriget i Iran.”

Cybersäkerhet är viktigare än någonsin, slår Speilmann fast.

”Frekvensen av attacker väntas fortsätta öka de kommande åren. Det är därför ett strategiskt beslut att vara säker och att se till att varje enhet man tillverkar kan förbli i omlopp i många år.”

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