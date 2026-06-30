Världsbanken skrotar sina klimatmål efter ihållande kritik från USA, som inte vill att banken ska ta några hänsyn till klimataspekter.
Efter krav från USA: Världsbanken fimpar klimatmål
Världsbanken har beslutat att ta bort sina kvantitativa klimatmål i sin policy för finansiering.
Det gör banken efter att dess mest inflytelserika medlem, USA, i månader krävt att banken ska sluta bry sig om klimatfrågor och i stället bara sett till strikt ekonomiska principer.
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Ska stödja ländernas egna mål
I ett uttalande säger ledningen för Världsbanken att man fortfarande ska stödja låntagare ”i att uppnå sina egna ambitioner enligt deras nationella planer” kring klimatmål – men så måste man naturligtvis formulera sig, även om det är retorik.
Världsbanken förklarar att man ska behålla sin klimathandlingsplan men ta bort målen i den.
Planen, förkortad CCAP, har sedan 2023 haft ett 45-procentsmål.
Skulle ge klimat- och ekonomiska fördelar
Världsbankens 45-procentsmål var ett internt finansieringsmål som innebar att 45 procent av bankens totala årliga utlåning skulle gå till klimatrelaterade projekt med ”climate co-benefits, klimatmässiga medfördelar.
När målet formulerades var det en utveckling av ett tidigare 35-procentsmål, men nu skrotas alltså målet formellt.
”Vi kommer att slutföra vår övergång från input till resultat för att maximera utvecklingseffekten”, säger den Washington-baserade banken citerad av Bloomberg.
USA har krävt att målen ska slopas
Måndagens beslut kommer efter månader av uttalanden från USA och motstånd från Donald Trumps administration mot bankens klimatmål.
USA:s finansminister Scott Bessent sade i april att bankens klimatmål ”föder ineffektivitet, snedvrider ekonomiskt beslutsfattande och flyttar banken bort från sitt kärnuppdrag”.
I samband med uttalandet sade Bessent även att han och den amerikanska regeringen förväntade sig att Världsbanken ”omedelbart skulle flytta sitt kortsynta fokus på klimat och finansieringsvolymer till ett som betonar högkvalitativa, hållbara projekt snarare än att forma och välja projekt för att jaga godtyckliga finansieringsmål.”
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Lyckats över målsättningen
Klimatmålet har annars genomförts framgångsrikt. Förra året hade 48 procent, drygt 39 miljarder dollar, av bankens finansiering klimatfördelar, en ökning från 44 procent 2024.
Det hindrar inte att målet nu skrotas, i princip på order av USA. En oberoende utvärderingsgrupp ska nu utvärdera planen, meddelar banken utan att ange några närmare detaljer.