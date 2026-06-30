Efter krav från USA: Världsbanken fimpar klimatmål

Skulle ge klimat- och ekonomiska fördelar

Världsbankens 45-procentsmål var ett internt finansieringsmål som innebar att 45 procent av bankens totala årliga utlåning skulle gå till klimatrelaterade projekt med ”climate co-benefits, klimatmässiga medfördelar.

När målet formulerades var det en utveckling av ett tidigare 35-procentsmål, men nu skrotas alltså målet formellt.

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”Vi kommer att slutföra vår övergång från input till resultat för att maximera utvecklingseffekten”, säger den Washington-baserade banken citerad av Bloomberg.

USA har krävt att målen ska slopas

Måndagens beslut kommer efter månader av uttalanden från USA och motstånd från Donald Trumps administration mot bankens klimatmål.

USA:s finansminister Scott Bessent sade i april att bankens klimatmål ”föder ineffektivitet, snedvrider ekonomiskt beslutsfattande och flyttar banken bort från sitt kärnuppdrag”.

I samband med uttalandet sade Bessent även att han och den amerikanska regeringen förväntade sig att Världsbanken ”omedelbart skulle flytta sitt kortsynta fokus på klimat och finansieringsvolymer till ett som betonar högkvalitativa, hållbara projekt snarare än att forma och välja projekt för att jaga godtyckliga finansieringsmål.”

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Mitt i värmeböljan som plågar Europa kommer beskedet att Världsbanken, efter krav från USA, skrotar sina klimatmål vid finansiering. (Foto: Emil Nicolai Helms/AP-TT)

Lyckats över målsättningen

Klimatmålet har annars genomförts framgångsrikt. Förra året hade 48 procent, drygt 39 miljarder dollar, av bankens finansiering klimatfördelar, en ökning från 44 procent 2024.

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Det hindrar inte att målet nu skrotas, i princip på order av USA. En oberoende utvärderingsgrupp ska nu utvärdera planen, meddelar banken utan att ange några närmare detaljer.

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