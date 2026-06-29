Det brukar ske i mitten av augusti. Nu kom dagen i slutet av juni. Det handlar om snö, is och glaciärer i Schweiz som smälter allt snabbare.
Schweiz alper: "Smälter snabbare nu"
All snö och is som samlats på de schweiziska glaciärerna den senaste vintern väntas ha smält under måndagen.
Detta enligt en rapport från Glamos, Glacier Monitoring in Switzerland. Den drastiska utvecklingen just nu sägs bero på den värmebölja som svept och sveper över Europa.
Det innebär vidare att från och med nu kommer varje ytterligare dag av smältning från nu till oktober att minska glaciärernas storlek.
Brytpunkten är känd som ”glaciärförlustdagen” och har nu kommit betydligt tidigare än vanligt.
Sedan datainsamlingen började runt millennieskiftet har det bara varit en gång brytpunkten kommit vid en liknande tidpunkt, 2022 när den inföll 26 juni.
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”Tre månader för tidigt”
Det vanligaste under 2000-talet är att brytpunkten sker i mitten av augusti.
”Vi ser bara enorma ablationer, issmältningshastigheter och snösmältningshastigheter över hela Alperna”, säger Glamos-chefen Matthias Huss hos Euronews.
Huss varnar för att landets glaciärer är i dåligt skick och krymper i en aldrig tidigare skådad takt, accelererat av den pågående värmeböljan.
”Vi är tre månader för tidiga jämfört med ett hälsosamt tillstånd”, understryker han.
25 procent mindre nysnö
Glaciärerna i de schweiziska alperna började minska och dra sig tillbaka för ungefär 170 år sedan. Smältningen har dock varit relativt blygsam fram till de senaste decennierna.
Den accelererande is- och snöförlust vi ser nu beror på de stigande temperaturer Europa mött och mindre snömängder på vintern.
”I år fick schweiziska glaciärer cirka 25 procent mindre nysnöfall än genomsnittet mellan 2010 och 2020”, säger Huss.
I maj och juni har vi dessutom haft högre temperaturer än de genomsnittliga och en extraordinär värmebölja, påpekar han.
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Smälter snabbare nu
Allt det här har gjort att snön försvunnit tidigare än vanligt och blottar den mörkare glaciärisen under.
Den isen absorberar solstrålning snabbare när det reflekterande vita snötäcket är borta och det gör att smältprocessen går snabbare.
”Om uppvärmningen fortsätter som den gjort under de senaste decennierna, kommer vi år 2100 bara att ha några små rester av is kvar”, säger Huss.