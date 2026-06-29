Schweiz alper: "Smälter snabbare nu"

Det innebär vidare att från och med nu kommer varje ytterligare dag av smältning från nu till oktober att minska glaciärernas storlek.

Brytpunkten är känd som ”glaciärförlustdagen” och har nu kommit betydligt tidigare än vanligt.

Sedan datainsamlingen började runt millennieskiftet har det bara varit en gång brytpunkten kommit vid en liknande tidpunkt, 2022 när den inföll 26 juni.

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”Tre månader för tidigt”

Det vanligaste under 2000-talet är att brytpunkten sker i mitten av augusti.

”Vi ser bara enorma ablationer, issmältningshastigheter och snösmältningshastigheter över hela Alperna”, säger Glamos-chefen Matthias Huss hos Euronews.

Huss varnar för att landets glaciärer är i dåligt skick och krymper i en aldrig tidigare skådad takt, accelererat av den pågående värmeböljan.

”Vi är tre månader för tidiga jämfört med ett hälsosamt tillstånd”, understryker han.

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