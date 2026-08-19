Sista glaciären gav upp – nu finns ingen sommarskidåkning kvar i Alperna

En säkerhetsfråga

Det räcker inte att det finns snö kvar på glaciären. Temperaturen måste också vara tillräckligt låg för att snön ska hålla och för att glaciärens yta ska vara säker.

Det är där årets värme har blivit ett problem.

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När nätterna inte längre ger tillräcklig återfrysning försämras förhållandena snabbt. Smältvatten kan dessutom tränga ner i glaciären och bidra till att sprickor och andra faror blir svårare att bedöma.

Sista sommarskidåkingen i Alperna

Det är just den bristande säkerheten som gjort att man nu inte längre kan åka skidor på glaciären, och 2026 blev därmed året då Alpernas sista sommarskidåkning försvann på sommaren.

Liftarna fortsätter att gå men just nu finns det ingenstans för skidåkarna att åka, berättar den österrikiske nyhetssajten Nachrichten vidare.

Därmed finns det för närvarande ingen liftburen utomhusskidåkning kvar i Alperna.

Självklar del i Alperna

Det är ett symboliskt slut på en verksamhet som länge varit en självklar del i bergskedjan.

Glaciärskidområdet på Passo dello Stelvio ligger på omkring 2 800–3 450 meters höjd.

Trots det har värmen blivit så omfattande att snö- och glaciärförhållandena inte längre kan garanteras, enligt den italienska tidningen Open.

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Mitt i den italienska högsommaren står skidorna nu stilla – på en plats där sommarskidåkning en gång var själva poängen.

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