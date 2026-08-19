Liftarna går – men ingen åker skidor. Den 15 augusti stoppade Passo dello Stelvio sommarskidåkningen på glaciären. 2026 blev året då Alpernas sista sommarskidåkning försvann på sommaren.
Sista glaciären gav upp – nu finns ingen sommarskidåkning kvar i Alperna
Dagens PS rapporterar kontinuerligt om att Alpernas snö snabbt smälter bort.
I Schweiz har många glaciärer försvunnit nästan helt och utvecklingen går i en rasande fart.
Det leder till att populära skidorter smälter bort mitt framför våra ögon – som norska glaciären Folgefonna – som har varit en självklar träningsplats för svenska och norska skidlandslag sommartid.
Träningsplats för skidåkare
Även italienska Passo dello Stelvio fungerande som en viktigt träningsplats för skidåkare.
Det var den sista större destinationen i Alperna där man fortfarande kunde åka liftburen skidåkning mitt i augusti.
Tidigare under sommaren har andra glaciärskidområden tvingats ge upp och nu händer samma sak med Passo dello Stelvio, enligt den italienska sajten Ansa.
En säkerhetsfråga
Det räcker inte att det finns snö kvar på glaciären. Temperaturen måste också vara tillräckligt låg för att snön ska hålla och för att glaciärens yta ska vara säker.
Det är där årets värme har blivit ett problem.
När nätterna inte längre ger tillräcklig återfrysning försämras förhållandena snabbt. Smältvatten kan dessutom tränga ner i glaciären och bidra till att sprickor och andra faror blir svårare att bedöma.
Sista sommarskidåkingen i Alperna
Det är just den bristande säkerheten som gjort att man nu inte längre kan åka skidor på glaciären, och 2026 blev därmed året då Alpernas sista sommarskidåkning försvann på sommaren.
Liftarna fortsätter att gå men just nu finns det ingenstans för skidåkarna att åka, berättar den österrikiske nyhetssajten Nachrichten vidare.
Därmed finns det för närvarande ingen liftburen utomhusskidåkning kvar i Alperna.
Självklar del i Alperna
Det är ett symboliskt slut på en verksamhet som länge varit en självklar del i bergskedjan.
Glaciärskidområdet på Passo dello Stelvio ligger på omkring 2 800–3 450 meters höjd.
Trots det har värmen blivit så omfattande att snö- och glaciärförhållandena inte längre kan garanteras, enligt den italienska tidningen Open.
Mitt i den italienska högsommaren står skidorna nu stilla – på en plats där sommarskidåkning en gång var själva poängen.
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