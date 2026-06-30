Värmeböljan fortsätter. Nu kommer larm från Tyskland om hur Autobahn ”exploderar” när äldre betongvägar inte klarar värmen.
Värmeböljan: Här exploderar motorvägarna
I helgen kunde vi rapportera om hur Trafikverket nu, mitt i sommaren, varnar för halka.
Orsaken är naturligtvis den värmebölja som hemsöker Europa och de konsekvenser den får för trafik och vägar.
”Värmen leder till avstängda tågbanor samt ökad risk för blödande asfalt och stillastående fordon på vägarna”, skriver Trafikverket.
Nu varnar Trafikverket för – halka. Dagens PS
”Gör vägbanan hal”
”Vid en normal sommar kan värmen påverka vägar och järnvägar. Med förväntade klimatförändringar kan vi få längre värmeböljor med svår torka. Det kan öka risken för markbränder och solkurvor på järnvägen”, påpekar verket.
På vägarna handlar det om så kallad blödande asfalt i värmeböljans spår.
”En rejäl värmebölja kan orsaka så kallad blödande asfalt på vägen. Det är bindemedel som stiger upp och kan göra vägbanan hal, speciellt i samband med regn”, skriver Trafikverket.
Här exploderar vägarna
Nu handlar det om motorvägar som – exploderar. Larmet kommer från Tyskland och handlar om hur äldre betongvägar reagerar i den höga värmen.
Tyskland har upplevt och upplever en extrem värmebölja. Temperaturen ligger i många områden över 30 grader och på vissa platser registreras nivåer över 40 grader Celsius.
Det här påverkar inte bara människor utan även fordon, järnvägens infrastruktur och vägarna.
Framför allt är de tyska motorvägarna utsatta, där Adac för närvarande rapporterar värmerelaterade skador och trafikrestriktioner på flera sträckor.
Adac är Tysklands största bilägarorganisation med 21 miljoner medlemmar och välkända för sin vägassistans med gula bilar, de så kallade ”gula änglarna”.
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Semestersträckor för många
Sedan 20 juni har Autobahn GmbH fört en kontinuerligt uppdaterad lista över värmerelaterade skador.
Delar av A1, A2, A6, A10, A13, A66 och A93 berörs av denna typ av skador. Det finns även restriktioner för A3 nära Wiesbaden, A9 nära Ingolstadt och A48 nära Bendorf samt A7 nära Hamburg, en sträcka många svenska bilister avverkar under sommarmånaderna.
”Beroende på den specifika sträckan har körfält stängts av, hastighetsgränserna sänkts eller reparationsarbeten påbörjats”, skriver tyska Ingenieur.
Autobahn GmbH råder alla förare att iaktta extra försiktighet vid höga temperaturer och följa hastighetsgränserna samt rapportera synliga vägskador till polisen.