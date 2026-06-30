Värmeböljan: Här exploderar motorvägarna

Här exploderar vägarna

Nu handlar det om motorvägar som – exploderar. Larmet kommer från Tyskland och handlar om hur äldre betongvägar reagerar i den höga värmen.

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Tyskland har upplevt och upplever en extrem värmebölja. Temperaturen ligger i många områden över 30 grader och på vissa platser registreras nivåer över 40 grader Celsius.

Det här påverkar inte bara människor utan även fordon, järnvägens infrastruktur och vägarna.

Framför allt är de tyska motorvägarna utsatta, där Adac för närvarande rapporterar värmerelaterade skador och trafikrestriktioner på flera sträckor.

Adac är Tysklands största bilägarorganisation med 21 miljoner medlemmar och välkända för sin vägassistans med gula bilar, de så kallade ”gula änglarna”.

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Definitivt risk för trafikstockningar och köer när Autobahn runt om i Tyskland drabbas av värmerelaterade skador och ”exploderar”. (Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/TT)

Semestersträckor för många

Sedan 20 juni har Autobahn GmbH fört en kontinuerligt uppdaterad lista över värmerelaterade skador.

Delar av A1, A2, A6, A10, A13, A66 och A93 berörs av denna typ av skador. Det finns även restriktioner för A3 nära Wiesbaden, A9 nära Ingolstadt och A48 nära Bendorf samt A7 nära Hamburg, en sträcka många svenska bilister avverkar under sommarmånaderna.

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”Beroende på den specifika sträckan har körfält stängts av, hastighetsgränserna sänkts eller reparationsarbeten påbörjats”, skriver tyska Ingenieur.

Autobahn GmbH råder alla förare att iaktta extra försiktighet vid höga temperaturer och följa hastighetsgränserna samt rapportera synliga vägskador till polisen.

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