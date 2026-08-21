Gandhis anteckningar sålda för 16 miljoner

Erbjöd vägledning och tröst

BBC skriver att anteckningarna ger ”en mer personlig inblick” i människan bakom den politiske ledare som tog Indien till självständighet.

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Gandhi skrev meddelandena till Hingorani under ungefär två år efter att dennes hustru Vidya avlidit.

Han erbjöd vägledning, tröst och uppmuntran och meddelandena sammanställdes senare i boken ”En tanke för dagen”.

Gandhis anteckningar var höjdpunkten I Saffronarts auktion med Gandhi-relaterade föremål.

Auktionen innefattade även brev, manuskript, fotografier och personliga föremål som bevarats av familjen Hingorani.

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Mahatma Gandhi hyllas fortfarande långt utanför Indien. Här avtäcks en byst av honom i Kroatien i juli i år. (Foto: Boris Grdanoski /AP-TT)

”En sällsynt inblick”

”Dessa reflektioner ger en sällsynt inblick i hur Gandhi levde efter de principer han förespråkade offentligt, vilket gör detta till ett särskilt värdefullt vittnesbörd om hans tankar och handlingar”, säger Saffronarts Dinesh Vazirani i ett uttalande.

Bland övriga föremål på auktionen fanns Gandhis anteckningar om Gud och den hinduiska heliga skriften Bhagavad-Gita, hans bärbara spinnrock samt två brev om den andliga disciplinen i att spinna.

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Saffronart har inte avslöjat köparnas identiteter, men uppger att anteckningarna kommer att stanna kvar i Indien.

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