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Världen

Gandhis anteckningar sålda för 16 miljoner

Indien och självständigheten hyllas. Då hyllas även Mahatma Gandhi som ledde kampen. Nu har hans anteckningar sålts för stora pengar.
Indien och självständigheten hyllas. Då hyllas även Mahatma Gandhi som ledde kampen. Nu har hans anteckningar sålts för stora pengar. (Foto: Ajit Solanki /AP-TT)

Handskrivna anteckningar, gjorda av Mahatma Gandhi som ledde Indien till självständighet, har nu sålts för 16 miljoner.

I den allt underligare värld där allt utan undantag förses med en prislapp, har nu Mahatma Gandhis efterlämnade anteckningar om livet också fått en.

688 av Gandhis noteringar, gjorda på papperslappar, har auktionerats ut för motsvarande 16 miljoner kronor på en auktion i Mumbai.

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Såldes av nära väns familj

Säljare är familjen till Gandhis nära medarbetare Anand T Hingorani, som därmed även fick en prislapp på vänskapen.

Det hela beskrivs som ”en unik samling handskrivna anteckningar”. De 688 noteringarna handlar om sanning, icke-våld och självbehärskning. Gandhi ska ha skrivit dem mellan 1944 och 1946.

Auktionshuset Saffronart uppger att försäljningen innebär ett rekord, genom att utgöra det högsta pris som betalats för ett indiskt historiskt dokument på auktion.

Bland de 86 föremål som auktionerades ut fanns för övrigt även Gandhis portabla spinnrock, skriver BBC.

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Erbjöd vägledning och tröst

BBC skriver att anteckningarna ger ”en mer personlig inblick” i människan bakom den politiske ledare som tog Indien till självständighet.

Gandhi skrev meddelandena till Hingorani under ungefär två år efter att dennes hustru Vidya avlidit.

Han erbjöd vägledning, tröst och uppmuntran och meddelandena sammanställdes senare i boken ”En tanke för dagen”.

Gandhis anteckningar var höjdpunkten I Saffronarts auktion med Gandhi-relaterade föremål.

Auktionen innefattade även brev, manuskript, fotografier och personliga föremål som bevarats av familjen Hingorani.

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Mahatma Gandhi hyllas fortfarande långt utanför Indien. Här avtäcks en byst av honom i Kroatien i juli i år. (Foto: Boris Grdanoski /AP-TT)

”En sällsynt inblick”

”Dessa reflektioner ger en sällsynt inblick i hur Gandhi levde efter de principer han förespråkade offentligt, vilket gör detta till ett särskilt värdefullt vittnesbörd om hans tankar och handlingar”, säger Saffronarts Dinesh Vazirani i ett uttalande.

Bland övriga föremål på auktionen fanns Gandhis anteckningar om Gud och den hinduiska heliga skriften Bhagavad-Gita, hans bärbara spinnrock samt två brev om den andliga disciplinen i att spinna.

Saffronart har inte avslöjat köparnas identiteter, men uppger att anteckningarna kommer att stanna kvar i Indien.

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