Från 2027 kommer cigarettpaket även i Norge visa avskräckande bilder. Problemet? Möjligen att ingen får se dem.
Nu blir rökning farligt i Norge också
I ett antal år har cigarett- och tobakspaket runt om i EU:s medlemsländer varit försedda med både varningar och bilder.
Från 2027 och senast 11 mars det året, kommer så även att vara fallet i Norge.
Bilder av blod, skador, sjukdomar dyker upp på norska cigarettpaket. Myndigheterna hoppas att det ska avskräcka existerande rökare och dessutom se till att färre icke rökare blir rökare.
Nu drar vi ner på alkohol och tobak. Dagens PS
Avskräckande bilder
Det handlar om bilder på exempelvis en kvinna som spottar blod, en hals med ett hål i, tumörer i munnen och på lungan, vid sidan av ett ledset barn med astmamedicin.
”De är tänkta att vara ganska grafiska”, säger Erlend Bø, avdelningsdirektör vid Helsedirektoratet i Norge, hos Aftenposten.
Anledningen till att cigarettpaket som säljs i Norge kommer att ha ”grafiska bilder” är att Norge har antagit EU:s tobaksproduktdirektiv.
Direktivet trädde i kraft i mars i år. Följaktligen måste Norge införa samma varningar på cigaretter och rulltobak som de som används inom EU.
”Hoppas tröskeln ska bli högre”
Norska myndigheter har beviljat en övergångsperiod en bit in i 2027, men bilder på hur paketen kommer att se ut har redan visats upp.
”De är tänkta att fungera avskräckande”, säger Erlend Bø. ”Vi hoppas att tröskeln för att ta den där första cigaretten ska bli lite högre.”
Det kan tyckas att norrmännen delvis slår in öppna dörrar. Andelen dagliga rökare har minskat många år i Norge och ligger i dag på sju procent.
Det innebär i konkreta siffror att cirka 300 000 norrmän i åldern 16-79 år röker dagligen.
Problemet? Ingen får se dem i tid
Skulle de bli färre är det heller inte säkert att det är de skrämmande förpackningarnas förtjänst.
Den potentielle eller reelle rökaren kommer nämligen inte att se de avskräckande bilderna.
Orsaken? Det är förbjudet att öppet exponera tobaksvaror i Norge. Det gör att exempelvis ett cigarettpaket inte får visa upp, förrän vid själva köptillfället – och då är det ju antagligen för sent.
Erlend Bø vid Helsedirektoraret erkänner att det faktum att ingen får se dem kan sänka deras genomslagskraft.
”Det är svårt att säga om just denna åtgärd kommer att leda till att människor slutar röka”, konstaterar han hos Aftenposten.