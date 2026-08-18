Nu blir rökning farligt i Norge också

Bilder av blod, skador, sjukdomar dyker upp på norska cigarettpaket. Myndigheterna hoppas att det ska avskräcka existerande rökare och dessutom se till att färre icke rökare blir rökare.

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Avskräckande bilder

Det handlar om bilder på exempelvis en kvinna som spottar blod, en hals med ett hål i, tumörer i munnen och på lungan, vid sidan av ett ledset barn med astmamedicin.

”De är tänkta att vara ganska grafiska”, säger Erlend Bø, avdelningsdirektör vid Helsedirektoratet i Norge, hos Aftenposten.

Anledningen till att cigarettpaket som säljs i Norge kommer att ha ”grafiska bilder” är att Norge har antagit EU:s tobaksproduktdirektiv.

Direktivet trädde i kraft i mars i år. Följaktligen måste Norge införa samma varningar på cigaretter och rulltobak som de som används inom EU. ”Hoppas tröskeln ska bli högre”

Norska myndigheter har beviljat en övergångsperiod en bit in i 2027, men bilder på hur paketen kommer att se ut har redan visats upp.

”De är tänkta att fungera avskräckande”, säger Erlend Bø. ”Vi hoppas att tröskeln för att ta den där första cigaretten ska bli lite högre.”

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Det kan tyckas att norrmännen delvis slår in öppna dörrar. Andelen dagliga rökare har minskat många år i Norge och ligger i dag på sju procent.

Det innebär i konkreta siffror att cirka 300 000 norrmän i åldern 16-79 år röker dagligen.

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